Mercedes-Benz odhaluje budoucnost třídy C. Jde ve stopách inovátora a vlajkové lodi
Mercedes-Benz pokračuje v rozvoji elektromobility, přestože se nedávno vrátil i k hybridním pohonům. Nové GLC EQ ukazuje moderní designový směr značky a naznačuje, co lze očekávat od připravované třídy C EQ.
Mercedes-Benz byl jednou z prvních automobilek, které vzhledem k pomalému rozvoji elektromobility ohlásily návrat vývoje hybridních pohonů. Na elektromobily ale nezanevřel. Nedávno ukázal zcela nové GLC EQ a třída C jej bude brzy následovat.
GLC EQ je prvním modelem postaveným na vyspělé platformě MB.EA využívající 800V elektrickou soustavu. Zároveň nastínil, jakým designem se budou následující modely ubírat. Během zavedení Mercedes úplně nevěděl, jakou vizuální identitu elektromobilům vdechnout. První EQS a EQE dostaly hladké kontury s grafickými variacemi zpracování čelní masky. EQS nakonec přijalo i alternativní design napodobující klasickou příď třídy S se spalovacím motorem. A právě toto provedení, doplněné o atraktivní LED osvětlení, se jevilo jako správná cesta.
Elektrické GLC ukázalo jako první toto moderní pojetí a třída C EQ bude tento trend následovat, ačkoliv design se vzhledem k odlišným proporcím nepatrně změní. Na rozdíl od klasického „céčka“ bude elektromobil dostupný pouze jako sedan. Předpokládá se, že svůj „fosilní“ derivát rozměrově překoná, včetně rozvoru a rozchodu, ve prospěch prostornějšího interiéru a velkorysého zavazadelníku. Napravuje tak dříve vytýkaný prostorový nedostatek elektrických Mercedesů.
Interiér nabídne modernější podobu a podobný seznam komfortních prvků jako třída S, včetně nejnovější generace Hyperscreenu se třemi obrazovkami.
Vedle designu zdědí třída C od GLC EQ také pohony s variací jednoho nebo dvou motorů. Vzhledem k nižší hmotnosti a aerodynamičtějšímu tvaru se předpokládá nárůst dojezdu ze 700 na cca 800 kilometrů. Díky schopnosti nabíjet výkonem 330 až 400 kW (u plánované verze AMG) a předpokládané kapacitě baterie 94,6 kWh bude zdolávání dlouhých cest komfortní záležitostí. GLC nabije z 10 na 80 % za 22 minut.
Pokud je pravda, že třída C EQ bude kopírovat nabídku pohonů velkého bratra, dostane ve verzi 400 4MATIC dvoumotorovou sestavu s výkonem 489 koní a točivým momentem 800 Nm. Základní modely by měly mít pouze jeden elektromotor o výkonu 367 koní.
Třída E EQ přijde na trh v roce 2027, takže do té doby se může hodně změnit.
Zdroj: Autocar, Mercede-Benz, Motor 1 I VIdeo: Mercedes-Benz