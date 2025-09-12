TEST BMW 740d xDrive - Jediný „normální“ motor
Nová generace luxusní řady 7 od BMW Evropanům „naordinovala“ elektrickou dietu. Kdo však požaduje spalovací motor bez externího dobíjení, skončí zákonitě u dieselu. A není to vůbec na škodu.
Design, interiér
Nové BMW 7 je na našich stránkách poměrně častým hostem. V rámci testování jsme tu za 2,5 roku měli již čtyři verze: dvě elektrické (i7 xDrive60 a M70) a dvě plug-in hybridní (750e xDrive a M760e xDrive). Jedna varianta nám ovšem chyběla. Na českém trhu jde přitom s přehledem o nejoblíbenější verzi.
BMW 740d xDrive s šestiválcovým dieselem o objemu 3,0 litru je totiž mezi luxusními sedany stálicí. V Česku za prvních letošních osm měsíců tohle provedení zaznamenalo 56 registrací, zážehových plug-inů bylo 29. A elektrických BMW i7 pouze 5. Ačkoliv je posledně jmenovaná verze za mě asi nejkomfortnějším elektrickým autem na trhu, když trumfne i spřízněný Rolls-Royce Spectre, u takhle koncipovaného auta, u kterého se čekají dlouhé nájezdy, přece jenom nedává takový smysl.
Třílitrová nafta je navíc jedinou motorizací, jež nemá externí dobíjení, takže nevyžaduje žádné speciální zacházení. K dispozici má pouze mild-hybrid, který si ale poradí bez vašeho přispění. Malý elektromotor v převodovce pomáhá se startováním a při akceleraci, tudíž ušetří několik desetin paliva na sto kilometrů. Šestiválec 40d je však úsporný sám o sobě, k čemuž se dostanu v následující kapitole.