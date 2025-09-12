Češi milují hybridy! Jejich prodej prudce stoupl, jasně dominuje Toyota
Prodej nových aut s hybridním pohonem v Česku za osm měsíců vzrostl o 26 procent na 42.965 vozů. Z toho plug-in hybridy rostly o 73 procent na 6866 prodaných aut. Registrace elektromobilů se zvýšily o 53 procent na 8820 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Celkový prodej nových osobních aut od ledna do konce srpna stoupl o 4,75 procenta na 161.067 vozů. Hybridy tak tvořily více než čtvrtinu prodávaných vozidel a podíl elektromobilů se vyšplhal na 5,5 procenta. Nutno ovšem dodat, že statistiky SDA do této kategorie zahrnují také mild-hybridy, které dovolují pouze velmi krátkou jízdu na elektřinu v řádu nižších desítek metrů.
„Prodej hybridních vozů si udržuje čtvrtinový růst, který vysoce převyšuje tempo celého trhu. Ještě výrazněji rostou plug-in hybridní vozy, kterých se prodalo o tři čtvrtiny více než loni. Trend výrazného růstu hybridních pohonů s důrazem na plug-in hybridy bude pokračovat i v dalších měsících,“ uvedl generální ředitel Toyoty a Lexusu v ČR Martin Peleška.
Nejprodávanější hybridní značkou zůstává Toyota s 8445 vozy, druhá je Škoda Auto s prodejem 5607 aut na hybridní pohon a třetí je Mercedes-Benz s 3252 vozy. Následují BMW a Dacia. Mezi plug-in hybridy vede Škoda.
V prodeji čistě elektrických vozů je na prvním místě Škoda s 3122 elektromobily, následuje Tesla s 1340 prodanými auty a Volkswagen, který prodal 585 elektromobilů. Na dalších místech jsou Hyundai a Kia.
Zdroj: ČTK, foto: auto.cz