Zavede Evropa speciální třídu nejlevnějších aut? Šéfka Evropské komise je pro
Levné malé elektromobily jsou dnes běžné na mnoha místech světa, Evropané ale mají v podstatě smůlu. Množství regulací, které musí auta zde prodávaná splňovat, totiž nízkou cenu v podstatě vylučuje. Změnit to chtějí evropské automobilky a nově mají i podporu z vysokého místa.
Ceny nových aut rostou a s přechodem na elektrifikované pohony se situace jen zhoršuje. Zásadní vliv mají samozřejmě stále se zpřísňující regulace, které i do těch nejlevnějších modelů povinně přidávají asistenty, kteří reálně každého spíše otravují. Postavit levné malé auto dnes nedává moc smysl, protože vzhledem k očekávané nízké ceně na nich téměř není marže.
Podle manažerů Stellantisu a Renaultu by Evropská unie měla pozměnit pravidla tak, aby bylo znovu možné vyrábět levné malé vozy. Návrh Francouzů vychází z japonské třídy Kei, která tvoří až 40 % všech prodaných vozů v ostrovní zemi. V evropském pojetí by se zřejmě omezila jen na elektromobily a nazývala by se E-car.
Modely s cenou pod 15.000 eur (asi 370.000 Kč) v posledních letech zažily velký ústup ze slávy a prodává se jich zhruba 100.000 kusů ročně. Ještě před pár lety to ale bylo až milion takových vozů. A situace se jen tak nezlepší. Podle Johna Elkanna, předsedy představenstva Stellantisu, se navíc do roku 2030 musejí automobilky připravit na asi 120 nových regulací.
Teď návrh dostal podporu z důležitého místa, postavila se za něj totiž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Miliony Evropanů si chtějí koupit cenově dostupná evropská auta, proto bychom měli investovat i do malých, dostupných vozidel – jak pro evropský trh, tak i k uspokojení rostoucí globální poptávky. Proto navrhneme spolupráci s průmyslem na nové iniciativě malých cenově dostupných aut," řekla von der Leyenová.
„Věřím, že Evropa by měla mít své vlastní E-car. E jako environmental – čisté, účinné a lehké. E jako economical – dostupné pro lidi. E jako European – vyráběné zde v Evropě s evropskými dodavatelskými řetězci. Protože nemůžeme nechat Čínu a další, aby tento trh ovládli.“ I dle jejích slov bude plánovaná nová třída pouze elektrická: „Ať už to bude jakkoli, budoucnost je elektrická a Evropa bude její součástí. Budoucnost aut – a auta budoucnosti – musí být vyrobena v Evropě,“ upřesnila předsedkyně Evropské komise.
Pokud by na vytvoření nové kategorie došlo, musely by se zásadně omezit regulace. Podle Johna Elkanna je jejich vliv na cenu vozů naprosto zásadní: „Pokud se podíváte na náš vývojářský tým, asi 25 % z lidí se tam musí věnovat jen vyhovění všem regulacím,“ dodala von der Leyenová.
S tím souhlasí i dnes už bývalý šéf Renaultu Luca de Meo: „To, co požadujeme, je diferenciovaná regulace pro menší auta,“ řekl. „Existuje příliš mnoho pravidel navržených pro větší a dražší auta, což znamená, že nemůžeme vyrábět menší auta za přijatelných podmínek ziskovosti,“ dodal Luca de Meo.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Archiv, zdroj videa: Honda