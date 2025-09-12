Kdo hlídá při závodech? Vznikající kniha přibližuje historii okruhových záchranářů
Okruhoví záchranáři brzy oslaví 50 let od začátku svého fungování. Říkalo se jim „narexáci“. Jejich zakladatel stál také u zrodu MTX Tatry V8.
Když je při automobilových závodech či soutěžích vidíme, nejsou to dobré zprávy – někdo skončil v bariérách z pneumatik či mezi stromy. Okruhoví záchranáři zůstávají za standardní situace v pozadí, ale jsou vždy připraveni zasáhnout. Kdy se tahle divize záchranného systému zrodila? Bylo to 7. května 1977 na okruhu v Mostě, tvrdí chystaná kniha s názvem „narexáci“ Cyrila Svobody.
Nejde o bývalého předsedu KDU-ČSL, nýbrž o automobilového závodníka, pětinásobného mistra republiky a tvůrce Záchranného systému Narex Praha, jehož loga byla vidět mimo jiné na Tatrách 623, verzích T613 upravených jako záchranářská vozidla nejen pro závodní okruhy. Odtud taky pochází pojmenování „narexáci“.
Záchranáři působící na okruzích mohou mít formu jak zaměstnanců na plný úvazek, to většinou na okruzích vytěžovaných denně či téměř denně závody, testováním, okruhovými dny či podobnými akcemi. Nebo mohou fungovat podobně jako dobrovolní hasiči, tedy být lidmi, kteří mají normální zaměstnání, ale v případě potřeby slouží na okruhu.
Jejich počátky však položil právě Cyril Svoboda v 70. letech minulého století – a nejen těm se kniha věnuje. Svoboda později stál také u zrodu české legendy – MTX Tatry V8, která původně měla nahradit vozy Porsche coby safety cars na Hungaroringu, neboť Tatry 623, které tam jezdily jako záchranářské, na to nebyly dost rychlé.
Za knihou stojí spolek Policejní historická společnost, který se však zabývá historií všech složek IZS. Obsahuje stovky dobových fotografií a kreseb, má 300 stran a přibližuje vznik a historii okruhových záchranářů v Československu i jejich současnost, tedy fungování organizace Autoklub Sport Rescue.
Společnost Technomedia, která knihu vydává, vznikla proto, že zavedená vydavatelství o ni neměla zájem s tím, že téma není dostatečně atraktivní. A tak se autoři rozhodli financovat vydání knihy crowdfundingem. Na to, aby člověk knihu získal, je třeba přispět nejméně 700 korun; aktuálně, s 29 dny do uzavření kampaně, je vybráno pouze 10 % potřebné částky.
zdroj info, foto, videa: Policejní historická společnost/Donio