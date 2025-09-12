Rudá vlajka uvedla konkurenta Škody Enyaq. Brzy nás zasype dalšími patnácti modely
Autosalon v Mnichově byl letos zaplaven čínskými značkami. Mnohé z nich už jsou aktivní i u nás a platí to i pro ikonu tamního automobilového průmyslu Hongqi. S novinkou EHS5 se chce postavit třeba proti Škodě Enyaq.
Čínská prémiová značka Hongqi, což v překladu znamená „rudá vlajka“, k nám vstoupila letos v létě s pěti modely. Z toho byly tři spalovací a dva elektrické, teď se ale počty vyrovnaly. Hongqi totiž v Mnichově uvedlo elektrické SUV EHS5, které se s délkou 4.7 metru postaví třeba proti Škodě Enyaq či Tesle Model Y.
Pro Evropu je zatím potvrzena verze s pohonem zadních kol a baterií o kapacitě 85 kWh. Ta se má dobít z 10 do 80 % za 20 minut, jestli má auto 800V architekturu, ale Hongqi nepotvrdilo. Objeví se zde ale funkce V2L, která je u čínských modelů běžná. Čínská varianta nabízí také pohon všech kol s výkonem 454 kW a baterií o kapacitě 111 kWh. Výkon evropské verze znám není, čínská s pohonem zadních kol má 252 kW.
Uvnitř má být veliký 15.6“ displej multimédií a až 65“ průhledový displej pro řidiče. Krom toho nabídne zrcadlení mobilu přes Android Auto a Apple CarPlay, což je pro mnohé čínské automobilky i dnes stále problém, prémiové audio Dynaudio a hlasové ovládání. Má tu být i relaxační mód pro přední sedačky, které dostanou i ventilaci a masážní funkci.
Hongqi plánuje v Evropě velikou expanzi, do roku 2028 chce zde mít přes 200 dealerů. Aby měli co prodávat, tak ke stávajícím šesti modelům do stejného roku přidá také 15 dalších, což zahrnuje spalováky, hybridy i elektromobily.
Zajímavé je, že krom vlastní techniky Hongqi využije i platformy automobilky Leapmotor. I ta je od léta dostupná v Česku a podíl 20 % v ní vlastní Stellantis, který je zodpovědný za prodej v Evropě. Leapmotor bude Hongqi poskytovat techniku pro elektromobily, k dispozici ale má i technologii sériového hybridu. První model Rudé vlajky s novou technikou se ukáže už příští rok.
Hongqi spadá pod státní koncern FAW, neboli First Automobile Works, a na domácím trhu má pozici prémie, i když právě série H zasahuje i do nižšího segmentu. Za vzhled všech modelů je zodpovědný britský designér Giles Taylor, který na počátku své kariéry navrhl například Citroëny Xsara nebo C3, poté ale přešel k Jaguaru a následně vedl design u Rolls-Royce. Dovozcem je slovenská firma Plastonic, která u nás už zastupuje koncern Dongfeng.
