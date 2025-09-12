Stellantis ukázal konkurenta pro Volkswagen ID.3. Dostane i ostrou verzi
Stellantis má dnes nejširší nabídku elektromobilů ze všech koncernů v Evropě, stále ale přidává nové modely. Další novinkou je hatchback Leapmotor B05, který míří do jednoho z nejpopulárnějších segmentů starého kontinentu.
Nejnovější přírůstek do rozsáhlé sbírky značek Stellantisu v Mnichově ukázal auto jako stvořené pro Evropu. Elektrický hatchback B05 se s délkou 4430 mm postaví třeba proti Volkswagenu ID.3, MG4, ale i Peugeotu 308 a Opelu Astra z vlastní stáje.
Design navazuje na SUV B10, které se v Evropě začíná prodávat tento měsíc. Působí velmi konzervativně, nechybí zcela zásuvné kliky ani propojené svítilny vzadu. Zajímavé je, že minimálně na předních dveřích auto dostalo bezrámová okna. V některých variantách je také zjevná boule na střeše, ve které se schovává Lidar pro autonomní řízení.
Leapmotor B05 stojí na vlastní platformě Leap 3.5 a zatím se ukázal ve variantě s pohonem zadních kol, výkonem 160 kW a 240 Nm točivého momentu. Baterie budou k dispozici dvě, s kapacitou 56,2 kWh nebo 67,1 kWh. Na fotkách se ale ukázala také verze Ultra, která by měla dostat pohon všech kol a výkon přesahující 300 kW. Na fotkách je vidět vůz s výrazným spoilerem a zcela jinými nárazníky.
Nic moc dalšího Leapmotor o autě neřekl, v Mnichově měl jen hliněný model. Podívat se ale můžeme na B10, u kterého se Leapmotor chlubí rozložením hmotnosti 50:50. Podvozky evropským verzím mimochodem ladí tým z Maserati.
Ceny zatím neznáme, ale vzhledem k původu asi zkusí zaujmout zejména nízkou cenou. Leapmotor B10 začíná v EU na 29.900 eur, což je v přepočtu asi 730.000 Kč. Menší hatchback bude jistě ještě o kus levnější.
V Česku je Leapmotor aktivní od léta a zatím má ceníky na SUV C10, které nabízí v elektrické verzi a jako sériový hybrid, a také na malý hatchback T03. V září se přidá také SUV B10 a příští rok by už v nabídce mělo být pět modelů, což zahrnuje také hatchback B05.
Leapmotor byl založen v roce 2014 a dnes je prodejně nejúspěšnějším ze všech tamních startupů. Podíl 20 % v něm má evropský koncern Stellantis. Skrze společný podnik Leapmotor International má Stellantis exkluzivitu na export aut do Evropy, přičemž u nás je za prodej zodpovědná skupina Emil Frey.
Zdroj: Leapmotor, zdroj foto: Svět motorů a Leapmotor