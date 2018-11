Kreditka,nebo americká hypotéka? Každý úvěr je dobrý na něco jiného

Víte, jak dostat co nejvíce z kreditní karty, spotřebitelského úvěru, kontokorentu nebo americké hypotéky?

Každý se občas dostane do situace, kdy si chce nebo potřebuje půjčit peníze. Ať už jde o plánované výdaje, jako je třeba rekonstrukce nemovitosti, tak i při nečekaných situacích – když to vám například vypoví službu automobil, který potřebujete pro práci. Víte ale, jak ze své půjčky dostat co nejvíc?