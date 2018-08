Blíží se konec Lady Niva? Lada 4x4 Vision je vizí nástupce legendárního offroadu

Lada 4x4, v minulosti známá pod označením Niva, patří mezi nejznámější automobily ruské produkce, ostatně vyrábí se už od roku 1977. Za více než čtyřicetiletou kariéru se už několikrát hovořilo o jejím konci, Niva ale stále žije dál. Možná se ale její konec už přece jen blíží, ruská automobilka představuje vizi jejího nástupce.

Koncept se jmenujea světu se odhaluje na právě probíhajícím autosalonu v Moskvě, kde Lada mimo jiné prezentuje i modernizovanou řadu Granta

Sama automobilka mluví o moderní reinkarnaci filozofie legendárního offroadu, nutno však podotknout, že originálem se inspirovala jen do určité míry. Silueta je možná podobná jako stařičký teréňák, stejně jako řešení hlavních (diodových) světlometů, auto navíc opticky vypadá jako třídveřové, tedy jako originální Niva, jinak je ale jeho design naprosto moderní.

Pro Ladu je už dnes charakteristický motiv písmena X, který nemůže chybět ani na tomto 4,2 metru dlouhém konceptu. Užit je nejen na moderně pojaté přídi, ale také na bocích karoserie, kde jej tvoří prolisy ve dveřích. 4x4 Vision tak díky nim vypadá hodně drsně. Dveře tu jsou přitom dvoje, ty zadní se otevírají proti směru těm předním, aby poskytly dostatečný nástupní otvor. Zboku navíc Lada hrdě přiznává svůj ruský původ, a to pomocí vyobrazené ruské vlajky.

Interiér je pojat v moderním duchu se sportovním šmrncem, který zdůrazňuje oranžová barva na vybraných detailech. Nechybí tu hned dvě obrazovky poskytující řidiči a spolujezdci nezbytné informace. K dispozici mají být i digitální pomocníci s jízdou v terénu.

O technice v útrobách Lada zatím mlčí. Spekuluje se ale o tom, že by případná sériová verze využila platformu Dacie Duster. Pod kapotou by se pak měla objevit nová osmnáctistovka.

Kdy nová generace Lady 4x4 na trh dorazí, je zatím ve hvězdách. Nebude to však dříve než v příštím roce. Příchod novinky každopádně nebude znamenat konec stávající generace, legendární offroad se bude vyrábět po boku nového auta minimálně do roku 2021. Ten už by pro legendární offroad už ale mohl být opravdu ten poslední.

I když nechme se překvapit. O konci Nivy se v minulosti mluvilo už několikrát a nikdy na něj nedošlo. Zřejmě nejblíže mu byla v devadesátých letech, kdy AvtoVAZ čile pracoval na nástupci. Tzv. VAZ 2123 nakonec opravdu vznikl, kvůli tehdejší finanční tíži Lady však projekt převzal Chevrolet, který auto začal na ruském trhu nabízet s vlastními znaky. Chevrolet Niva se prodává od roku 1998 a přestože už vznikl koncept jeho nástupce , žije dodnes.