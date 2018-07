Lada Priora se loučí. Nejstarší sedan značky se přestává vyrábět  

Lada sice aktuálně nejvíce propaguje své nejmodernější modely Vesta a Xray, které se na domácím ruském trhu staly rychle populární, v její nabídce ale stále najdeme i klasické „historiky,“ jako je legendární 4x4 (Niva) prodávaná již od sedmdesátých let. Jeden takový vůz ale nyní končí. Lada Priora se přestává vyrábět po 11 letech.

Kompaktní sedan to přitom měl nahnuté již v minulosti, nejvíce se o jeho konci mluvilo v roce 2014, při premiéře modelu Vesta. Výrazně modernější dílo, vzniklé ve spolupráci s Aliancí Renault-Nissan, zamířilo do stejného segmentu, a tak se očekávalo, že Prioru nahradí. Tehdy ještě Priora přežila, dokonce byla modernizována , což jí prodloužilo život do letošního roku, kdy už jí Vesta přece jen plně nahradí.

Poslední karoserie Priory vyjela ze svařovny automobilky v pátek 13. července, což si žádalo malou rozlučku s autem. Zaměstnanci tak poslední karoserii doplnili nafukovacími balonky a rozlučkovým nápisem. Tím se postupně uzavřela historie modelu, vyráběného od roku 2007.

Návaznost na sovětské dílo

Tehdy se Lada Priora představila jako výrazně přepracovaná varianta modelu Lada 110, jehož vývoj odstartoval ještě v éře Sovětského svazu, na konci osmdesátých let. Do roku 2009 se oba vozy prodávaly bok po boku, než 110 Priora plně nahradila.

Automobil s interním označením VAZ-2170 debutoval v podobě asi 4,35 metru dlouhého sedanu s rozvorem 2.492 mm, postupně se ale jeho nabídka rozrostla o pětidveřový hatchback (VAZ-2172), kombík (VAZ-2171), natažený sedan (VAZ-21708) a třídveřový hatch (VAZ-2172 kupé). Následně se ale opět zužovala, od konce roku 2015 se už prodával zase jen sedan, který stejně tvořil 80 % prodejů modelu.

Nabídka motorů v době konci výroby čítá dva benzinové čtyřválce o objemu 1596 cm, slabší poskytuje 64 kW a 140 kW, ten silnější 78 kW a 148 kW. Oba jsou spárovány s pětistupňovou manuální převodovkou, poháněná jsou přední kola.

Bývala hitem

Lada Priora bývala nejprodávanějším automobilem na ruském trhu, třeba v roce 2012 v největší zemi světa zaznamenala 115.522 prodaných kusů. Od té doby však její prodeje postupně klesaly, loni už nebyla ani mezi top 25 nejprodávanějšími modely na ruském trhu, prodalo se jí asi jen 15.000 exemplářů.

Nepochybně za to mohlo i její stáří, vždyť se jedná o druhý nestarší model v nabídce Lady – starší je jen legendární offroad 4x4. Proto už sloužila jen jako levnější alternativa k výrazně modernější Vestě. Aktuálně její ceny na ruském trhu začínají na částce 424.900 rublů (cca 148.000 korun), zatímco Vesta přijde minimálně na 584.900 rublů (asi 204.400 korun).

V době příchodu na trh přitom na poměry ruských aut byla hodně moderní. V roce 2007 byla Priora prvním automobilem ruské značky s airbagem ve standardní výbavě, což Lada dokonce zdůrazňovala v reklamě. Tehdy ruské zákazníky nadchly i elektricky ovládaná zrcátka nebo vyhřívané sedačky.

Nějaký čas se Priora dokonce oficiálně prodávala na českém trhu. Lákala hlavně cenou, v roce 2010 byla společně s Renaultem Thalia nejlevnějším sedanem na trhu , oba se prodávaly s cenovkou 169.900 korun. To už je ale historie, což dnes platí i pro Prioru. Její příběh končí po 11 letech výroby a více než jednom milionu postavených exemplářů. Priora je mrtva, ať žije Vesta!