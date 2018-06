To jsou nováčci! Do 24h Le Mans nastoupí tři hvězdy F1 v pokročilejším věku

Jsou to všechno hvězdy, ovšem na dráze La Sarthe budou za nováčky.

Pojí je stejná touha. Mají šanci získat Trojkorunu motorsportu, kterou drží jen jeden jediný závodník, Graham Hill. Do „Triple Crown of Motorsport“ se počítají vítězství ve 24h Le Mans, Indy 500 a v GP Monaka F1. Všichni vyhráli v Monte Carlu, Montoya je navíc vítězem americké pětistovky.

Absolutní Alonso

Španělský dvojnásobný šampion F1 je z trojice nejmladší (36) a zároveň má tento víkend teoreticky největší šanci uspět. Do šestaosmdesátého ročníku závodu vyrazí v Toyotě TS050 Hybrid LMP1, v autě jediného ryzího továrního týmu v královské kategorii.

Japonci se pokoušejí ve Francii uspět už od roku 1985, ale dosud nevyhráli. Nejblíž byli předloni, ale lídr závodu Kazuki Nakajima zahlásil šest minut před uplynutím dvaceti čtyř hodin „I have no power“ a v nájezdu do posledního kola kolem něj prolétlo později Porsche LMP1, které záhy epicky vyhrálo.

„Mám devátý závodní víkend v kuse a tenhle kvapík zdaleka nekončí, ale jsem zcela v pohodě. Je to moje volba,“ prohlásil během povinného testu, jenž byl na programu tradičně dva týdny před 24h Le Mans. „Neustále se učím šetřit svou energii, jen cestování je skutečně nemalé. Letošek jedu v absolutním nasazení. A můj cíl na scéně vytrvalostního závodění? Prostý, vyhrál šampionát WEC i 24h Le Mans, proto jsem do tohoto světa vstoupil. A další metou je Trojkoruna motorsportu.“

Španěl je stále pilotem F1, ovšem už loni dal vale GP Monaka, jen aby mohl jet Indy 500. Než praskl motor jeho Dallary týmu Andretti, bojoval o vítězství. Letos sílí zákulisní šum o jeho brzkém přestupu k americkým formulím.

Nadšený Montoya

Kolumbijský bombarďák by sice potřeboval shodit nějaké to kilo, nicméně ve svých dvaačtyřiceti letech je stále sakra rychlým, vytíženým a žádaným závodníkem. Na rozdíl od Alonsa a Buttona strávil o testovacím víkendu v Le Mans nejméně času.

V sobotu, den před testem, bojoval v týmu Rogera Penskeho v Detroitu v šampionátu IMSA. S Danem Cameronem dojeli třetí a hned po závodě letěl do Francie. Za volant Ligieru JS P217 Gibson týmu United Autosports kategorie LMP2 se vsoukal až krátce před polední pauzou.

„Dorazil jsem zcela nepolíbený Le Mans. Netušil jsem, jaké to tu bude,“ řekl rodák z Bogoty. Kouzlo La Sarthe ovšem přijal okamžitě. „Zdejší rychlé zatáčky jsou zábavné. Když zachybujete, může vás to hodně bolet. Takový okruh bych teď v F1 nenašel. Když vjedete do zatáček Porsche se zařazenou pětkou, tak jen doufáte, že budete mít patřičnou přilnavost. Je to pasáž, v níž zkrátka musíte odpojit mozek a doslova letět.“ Šance Kolumbijce na celkové vítězství nejsou veliké, jeho kategorie LMP2 je druhou nejsilnější. Ale Le Mans je Le Mans, stát se tady může cokoli a navíc, ve třídě LMP1 jsou vedle dvou továrních toyot samé nové stroje, u nichž lze očekávat leccos včetně technických strastí.

Jakkoli byl Montoya v Le Mans nadšený, bylo znát, že toho měl takzvaně plné kecky. Únava se leskla v jeho očích, a když jsme se náhodně potkali v pondělí ráno před nádražím v centrum města, odmítl jakékoli fotografování. „Hele, jestli chceš selfie, tak jo, ale jinak nic. Jsem ztahaný a nechci poutat jakoukoli pozornost navíc, děkuju,“ řekl jindy vstřícný pilot, dal si v nádražním bistru snídani a pak vlakem TGV odjel do Paříže k letadlu směr USA.

Usměvavý Button

Také osmatřicetiletý Brit se nechal duchem Le Mans zcela omámit. Na každém kroku rozdával úsměvy jako v sezoně 2009, kdy byl šampionem F1 nebo letos v Japonsku, kde září v mistrovství Super GT.

„Byl jsem hodně zvědavý, ovšem speciálnost tohoto místa mě očarovala,“ vyprávěl a bez ustání se podepisoval fanouškům, kteří si za stovku eur pořídili vstupenku do boxů platící v pátek a v sobotu, dny před testem. „Proti F1 je auto LMP1 výrazně těžší, takže se musím hodně učit. Řízení vozu i trati. Během testu jsme bohužel měli několik technických problémů, tak jsem stihl odjet jen dvacet kol. Bral bych dalších padesát navíc.“ Angličan nastoupil k Rusům. Jede v týmu SMP Racing se strojem BR1-AER LMP1 a střídat se bude s expilotem F1 Vitalijem Petrovem a do loňska závodníkem IndyCar Series Michalem Aljošinem. Ruská invaze do jednoho z největších závodů světa zkrátka sílí stále víc.

Nejrychlejším z posádky byl Petrov, který zajel páté nejrychlejší kolo absolutně. „Testy, tréninky, kvalifikace jsou důležité, ale závod je závod. Bude to bez míry náročné, dráha je tolik těžká. Ale budeme bojovat a věřím, že o nejvyšší příčky!“ míní Button.

Okruhu La Sarthe si letos užije ažaž. V červencovém podniku Le Mans Classic totiž má nastoupit s Jaguarem XJR-9 skupiny C z roku 1988. Je to vůz, který stáj Tom Walkinshaw Racing představil ve stejném roce na brněnském autodromu.

„To bude něco jiného, milá závodní projížďka, teď se musím zcela soustředit na 24h Le Mans 2018. Nechci zklamat,“ dodal Jenson Button.

Přímý přenos celých 24h Le Mans přinese Eurosport.