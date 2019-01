Logistika MS formule 1: Jak se po světě přepravuje královna motorsportu

Fanoušci formulových závodů jsou fascinováni vyspělými technologiemi, uměním závodníků nebo mechaniků při zastávkách v boxech. Za kulisami nablýskaného světa jsou však letadla, lodě, kamiony a spousta lidí zajišťujících jeho fungování.

Proč z Austrálie do Kanady?

Kalendář sice ukazuje polovinu ledna, ale týmy už posílají vybavení určené pro závody do australského Melbourne, kde v polovině března začne sedmdesátá sezona mistrovství světa. Podle zkušeností lidí, kteří mají v jednotlivých stájích na starosti přepravu týmového materiálu po celém světě, patří organizátoři na pátém kontinentu mezi největší potížisty. Problémy vytvářejí především ochránci přírody. Nebo se opovažte obsluhovat vysokozdvižný vozík, pokud nemáte na místě složené zkoušky a vydané oprávnění.

Například v Číně existují extrémně přísná pravidla, pokud jde o nebezpečné zboží a lithiové baterie. To vše musí být plánováno a předběžně schváleno ještě před tím, než dorazí týmy. Tato jednání jsou vedena na úrovni letecké společnosti, civilního letectví a přepravních agentů.

Na závody po Evropě si berou týmy své motorhomy (zázemí v boxech). V USA, Kanadě, Číně nebo Japonsku si pronajímají objekty přímo na místě. Do dějiště závodu vždy posílají vybavení kanceláří, kuchyně i garáží, kabely a podobný užitkový materiál. Takovému kompletu se říká set a každá stáj jich má několik, aby je mohla posílat na závody, kam je právě potřeba.

Přeprava po moři je z možných nejpomalejší, a tak po skončení Velké ceny Austrálie poputuje stejnou cestou totéž vybavení do Kanady, kde je závod na programu začátkem června. Logistici mistrovství světa F1 disponují pro námořní dopravu 120 kontejnery pro jedenáct týmů.

Oba závody mají mimochodem několik společných znaků. Zázemí je zde stísněné, neboť se jede ve městech Melbourne a Montreal. Zejména na kanadském ostrově Notre Dame přesouvají týmy své pracovní mítinky přímo na okruhu do velkých kontejnerů a z hotelů se dopravují na samotný okruh motorovými čluny. Zatímco v evropských závodech si špičkové stáje zvou až sto padesát hostů, v případě zámořských závodů je to třetina, maximálně polovina lidí. Bývá také běžné, aby si jediná stáj nárokovala během závodního víkendu až 150 hotelových lůžek.

Auta jezdí, mechanici balí

Pro týmy formule 1 není problémem například přeprava z ruského Soči do japonské Suzuky, kde se jede o týden později. Zásluhu na tom má Steve Nielsen, který je v mistrovství světa F1 šéfem logistiky. Svoji práci zjevně dělá dobře, protože si nikdo nestěžuje. Paradoxně však nastávají jiné problémy. Například loni v listopadu v Abú Dhabí tým McLaren málem nestihl páteční tréninky, protože úředníci drželi vybavení stáje tři dny v celním skladu.

Zmíněný Steve Nielsen má pod palcem sedm nákladních Boeingů 747, přičemž každý z nich pojme až 130 tun nákladu. Díky propracovanému systému se tak přesune 750 tun na vzdálenost 8000 kilometrů během tří dnů. Sedmdesát dva hodin po skončení závodu v Soči se veškerý materiál nachází v boxech na japonském okruhu Suzuka. „Při procházení boxy v Rusku a o několik dnů později na ostrově Honšú mám dobrý pocit, když si uvědomím, co všechno umíme zorganizovat a přepravit přes pořádný kus světa,“ říká Nielsem.

Organizační mašinérie se rozbíhá ještě v průběhu Velké ceny Ruska, kdy některé stáje začínají rozebírat své zázemí i vybavení garáží (pokud monoposty nejsou v závodě). Kompletní „rozborka“ nesmí trvat více než sedm hodin. „S týmy máme dohodu, že nejdříve zkompletují svůj materiál do velkých palet, jejichž rozměry jsou uzpůsobeny pro prostory v našich nákladních letadlech,“ vysvětluje Nielsen.

Návaznost podniků v Rusku a Japonsku představuje pětihodinový posun směrem kupředu, což je v logistice nepříjemné, neboť času ubývá. Pokud by se kolotoč formule 1 pohyboval proti časovým pásmům, bylo by více prostoru. Letos bude ovšem logistikům tento komfort dopřán. Koncem září 2019 se přesune svět F1 v týdnu po sobě ze Singapuru do Soči, kde je o pět hodin méně. Podle oficiálního webu Formula1.com nalétá zmíněných sedm boeingů po světě během jednoho roku dohromady 132.000 kilometrů.

Pro mistrovství světa formule 1 pracuje od roku 2004 jako oficiální dopravce společnost DHL. Pokud týmy potřebují přepravovat své zásilky letadlem, musíme je mít podle pokynů promotéra připravené minimálně deset dní před datem, ke kterému je chtějí mít na místě určení. Pro týmy F1 jsou k tomuto účelu důležitá dvě letiště. Italský Milán pro stáje Sauber, Ferrari, Toro Rosso a Renault (motory), všechny další stáje využívají britský East Midlands u Birminghamu.

Co všechno se nakládá

Pokud se jedná o velké ceny v Evropě, jsou zhruba tři hodiny po skončení auta po technické kontrole FIA navráceny týmům. Mechanici už mají v té době sbalenou tribunku na boxové zídce, zařízení, jež se používají během pit stopů, nebo reklamní stěny. Do posledního dílu se rovněž rozebírá motorhome a ostatní zázemí stáje. V případě menších týmů pomáhají s balením všichni jejich členové.

Ihned nato přijdou na řadu samotné monoposty. Ty se nejprve zkontrolují, zda na nich během závodu nedošlo k nějakému poškození, poté se očistí a naloží do speciálních kontejnerů, které se však od běžných poněkud liší. Tyto přepravníky jsou navrženy tak, aby do nich vůz přesně pasoval a zároveň se v něm využilo každého prázdného místa. Vychází-li vše podle plánu, už pět hodin po skončení závodu je tým sbalen a všechny kontejnery naloženy na náklaďácích.

Pokud se ale jedná o evropské závody, pak jsou stáje odkázány samy na sebe. Veškerý materiál si musejí na každý okruh přepravit vlastními kamiony. Důvod je prostý - přes pětatřicet tun materiálu zkrátka do jednoho vozu nenaskládáte! Kromě samotných monopostů a ostatních náhradních dílů se musí počítat například s takovými věcmi, jako je dvacet vzduchových pistolí na matice kol, patnáct televizí do boxů a kanceláří, dvaatřicet brzdových kotoučů, sto sad sluchátek, téměř padesát závodnických kombinéz pro piloty i mechaniky a více než 1500 litrů benzinu.

Kamiony brázdí Evropou

Začátkem července se v roce 2017 jel víkend po sobě závod v rakouském Spielbergu a britském Silverstonu. Při přepravě na ostrovy se na trase 1600 kilometrů dlouhé pohybovaly tři stovky kamionů. K podobné situaci dochází také na přelomu srpna a září. To se všichni účastníci kolotoče F1 přesunují osm set kilometrů z belgických lázní Spa Francorchamps do královského parku v Monze v italské provincii Lombardia.

Každý z jedenácti týmů má k dispozici v průměru dvanáct až patnáct kamionů. K tomu přibývají další, které patří organizátorům. V kabině každého kolosu sedí tři řidiči. Předpisy jsou předpisy a každý ze šoférů musí dělat povinné přestávky. Aby nedocházelo k časovým ztrátám, lidé se za volantem střídají.

Samostatnou kapitolou jsou pneumatiky Pirelli. Italský dodavatel jich na každý jednotlivý závod přiváží okolo 1800 a na okruh je vysílá již pětačtyřicet dní předem.

Televize jako vojenské cvičení

V případě evropského přesunu jsou všechny kamiony a kontejnery v místě dějiště dalšího závodu v úterý. Pokud by některý z fanoušků v té době zavítal na okruh, nevěřil by vlastním očím. Na cílové rovince se místo závodních automobilů nacházejí pestře pomalované bedny. Ve čtvrtek už stojí na svých místech celý nablýskaný svět připravený reprezentovat.

Nejsložitější součástí kolotoče formule 1 je příprava, stavba a demontáž televizního studia se vším všudy. „Vzpomínám si, jak například loni v Brazílii začali naše lidé stavět veškeré studiové vybavení ve středu před závodem, aby až třetí den po skončení velké ceny opouštěli okruh. Celý proces výstavby a demontáže je neuvěřitelně složitý, připomíná vojenské cvičení NATO. Všechno je naplánováno do nejmenšího detailu, což běžný divák nemá šanci vidět. Přímo ze Sao Paula míří letadla s televizními technologiemi do arabského Abú Zabí, aby bylo všechno na místě pro závěrečný podnik světového šampionátu,“ dodává Steve Nielsen.

Zbývá dodat, kdo platí veškeré náklady spojené s leteckou a námořní dopravou. Promotér šampionátu, kterým je americká společnost Liberty Media, zajišťuje finanční servis všem jedenácti týmům. Každý z nich má ovšem s organizátory uzavřenou individuální smlouvu. Suma, o jakou se v logistice dopravy F1 jedná, však patří k nejpřísněji střeženým tajemstvím současného mistrovství světa formule 1.