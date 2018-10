Maruti Omni je mikrobus vyráběný od roku 1985! Má tři metry a uveze osm lidí

Indický partner japonské značky Suzuki, automobilka Maruti, vyrábí vozidla zejména pro domácí a další asijské trhy. U nás, stejně jako v západní Evropě, se s vozy této značky běžně nesetkáte. Mezi relativně mladými a moderními modely, které z velké části sdílejí techniku se Suzuki, vyčnívá malý mikrobus Omni. Jeho kořeny spadají do raných 80. let, Indové auto vyrábějí s dílčími inovacemi už od roku 1985.

Má to za pár

Nyní je však jisté, že tento veterán výrobního programu indické Maruti čeká brzký konec. Dokonce už je známo i datum, a sice rok 2020. Co je důvodem k tomu aby tento funkční a jednoduchý automobil náhle skončil, když dosavadních 23 let ve výrobě setrval?

Hlavním důvodem jsou nové bezpečnostní normy Bharat New Vehicle Safety Assessment Program (BNVSAP), které v Indii začnou platit v říjnu 2020, tedy přesně za dva roky. Alespoň tak to prozradil R C Bhargava, předseda představenstva skupiny Maruti Suzuki indickému tisku. Uvedený připravovaný program bezpečnosti vozidel je primárně zaměřený na stará auta (rozuměj technicky zastaralá vozidla), která se setrvačností udržela ve výrobě.

V případě Maruti totiž nejde pouze o model Omni, ale také o vůz Maruti 800 „Tenhle model je pro nás velmi důležitý a obchodně úspěšný. Přesto musíme jeho výrobu v brzké době ukončit, a to ze stejných důvodů jako v případě Omni,“ řekl indickému tisku R C Bhargava. Výroba 800 má být ukončena dokonce dřív než v případě Omni. A sice už k 1. dubnu 2020. V tomto případě jsou důvodem také stále se zpřísňující emise.

Větší zevnitř než zvenku

Pokud se vrátíme k Omni, jeho základem je starší generace Suzuki Every. V současné době je autíčko nabízeno jako pětimístný, respektive osmimístný mikrobus, a dále užitková verze (dodávka) a také coby sanitní vozidlo zdravotnické záchranné služby.

Omni je ve své podstatě mini dodávka, což dokazuje délkou pouhých 3370 mm, šířkou 1410 mm a na výšku auto měří 1640 mm. Rozvor náprav má vůz pouhých 1840 mm. Fakt, že pojme až osm osob včetně řidiče je opravdu pozoruhodný. Vozidlo pohání zážehový tříválec o objemu 0,8 litru a výkonu 34,7 koní (25,5 kW) při 5000 otáčkách za minutu. Vrchol točivého momentu je na hodnotě 59 N.m při 2500 otáčkách. Do dnešních dnů se vyrobilo více 15,7 milionů těchto aut.