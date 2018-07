McLaren uvede do roku 2025 osmnáct nových modelů: Budou to jen sporťáky?  

Pokud teď kroutíte hlavou nad uvedenou informací, věřte, že dle britských zdrojů to McLaren myslí vážně. O co se bude jednat? Předně o nástupce hypersportu McLaren P1 hypercar. Půjde o variantu nedávno představeného stroje McLaren Senna , jehož jméno se odkazuje na slavného a tragicky zesnulého šampiona Formule 1, který právě na vozech McLaren jezdil. Dalším v řadě má být model BP23, který včetně řidiče pojme trojici pasažérů. Tedy jako původní supersport z 90. let F1 s motorem BMW Motorsport V12 6,2 litru.

V několika řadách

Jak uvádějí britské zdroje, McLaren počítá s nástupci současných levnějších modelů, takzvané řady Sport series. Dále to budou dražší vozy „Super series“. V obou případech se do roku 2025 počítá s produkcí zhruba 6000 jednotek za rok. Že to není nereálné dokazuje loňský rok, kdy McLaren prodal za 12 měsíců zhruba 3400 aut. Veškerá produkce vozidel pochází z jediného závodu ve Wokingu. Zmíněné plány McLaren představil v rámci uplynulého Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu.

Pokud se budeme opírat o britské zdroje a podíváme se na plány této automobilky „na sny“ podrobněji, zjistíme, že do roku 2020 by se měl objevit nástupce řady 570S coby Sport series. O dva roky později dorazí model 720S.

Zásadní rozdíl by měl spočívat v jejich pohonu. Zatímco u Sport series (a tedy i 570S) se počítá s hybridním pohonem, vozy z řady Super series by hybridní ústrojí pohonu využívat neměly, minimálně ne do roku 2022. Současné modely McLarenu požívají dvakrát přeplňovaný osmiválec, do budoucna se ve spojení s hybridním pohonem ale počítá s přeplňovaným motorem V6. V současné době již McLaren testuje předprodukční vývojový vůz 720S. S hybridním pohonem se také objeví nová architektura šasi, přičemž půjde o evoluci stávajícího řešení Monocell II.

Dle zdrojů převážně z Velké Británie je hybridní pohon součástí připravované platformy. Naopak na stávající technice půjde, co se hybridu týká, o techniku dodávanou doplňkově. Naopak ta budoucí má přinést také některé nové prvky, zřejmě z důvodu zaměření těchto automobilů, neboť je jasné, že hybridní McLaren není to samé, co hybridní Toyota Prius…

Pokoří Ferrari 488 GTB

Zlepšit technologickou úroveň hybridů mají nové a lehčí akumulátory, které by se také měly dokázat rychleji nabít. Jakým způsobem toho chtějí dosáhnout, to není přesně známo. Pravdou však je, že McLaren investoval padesát milionů liber do nového vývojového centra kompozitních technologií v Yorkshiru. Uvedené technologie budou dostupné u vozu 600LT, který má být rychlejší než stávající Ferarari 488 GTB.

V rámci expanze s novými modely se počítá také s otevřením dalších trhů. Zatím je po osvětě 86 prodejních míst, do roku 2025 by měla vzrůst na rovných 100. McLaren si tak budete moci nově koupit třeba v Indii či Rusku.