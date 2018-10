Mercedes Benz Citaro hybrid je International Bus of the Year 2019

Od roku 1989 uděluje porota složená ze zástupců několika evropských časopisů s autobusovou tématikou střídavě ocenění International Bus of the Year a International Coach of the Year.

Pro udělení titulu International Bus of the Year 2019 byla porota složena z 21 odborných novinářů. Všichni členové poroty pak měli možnost vyzkoušet autobusy přihlášené do souboje o toto významné ocenění během akce Bus Euro Test, pořádané v květnu letošního roku v Záhřebu.

Při tomto přímém srovnání jsou hodnoceny praktické atributy a celkový koncept vozidla. Porotci během několika dnů důkladně otestují měřitelné vlastnosti jako je zrychlení, brzdná dráha, hluk a vibrace, jakož i své subjektivní dojmy a vyzkouší si autobusy z pozice řidiče i cestujících.

Držitelem titulu International Bus of the Year 2019 se nakonec stal Mercedes-Benz Citaro hybrid. Za ním na druhé a třetí pozici skončila vozidla Irizar ie-tram a Heuliez GX 337 Elec Linium.

Porota v případě autobusu Mercedes-Benz Citaro hybrid ocenila především jeho pohonný systém, který podle jejího hodnocení nabízí velmi dobrý poměr výkonem, provozními náklady a zátěží životního prostředí.

Mercedes-Benz Citaro hybrid využívá pohonný systém, který tvoří spalovací motory v kombinaci s automatickou převodovkou nabízené pro konvenční autobusy řady Citaro, které ovšem v jeho případě doplňuje elektromotor o výkonu 14 kW a točivém momentu 220 N.m.

Elektromotor, který je vložen mezi převodovkou a motorem, není určen k navýšení výkonu pohonného systému autobusu, ale má především snižovat zatížení spalovacího motoru při rozjezdu. Díky tomu se podílí na poměrně výrazném snížení spotřeby paliva a to až o 8,5 % ve srovnání s konvenčním provedením autobusu Citaro.