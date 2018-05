Ahoj, Mercedesi! Nové áčko dorazilo na český trh, vyspělá technika si s vámi popovídá  

I když byla prezentace v rodinném zichovském pivovaru věnována nejnovějšímu vydání třídy A , řeč přišla i na předchozí generace. Zástupci značky se neostýchají mluvit o tom, jak úvodní áčko (vznikající v letech 1997-2004) vyhořelo v losím testu. Krátce poté už Mercedes coby první automobilka nasazoval ESP postupně do všech svých modelů. Jinak se ale tento vůz těšil velké oblibě, zákazníci si pochvalovali vysokou stavbu zaručující prostornost, skvělý výhled a pohodlné nastupování. Totéž platilo i o druhé generaci tvořené v letech 2004-2012, která se od předchůdce lišila jen minimálně.

Velký skok přišel až s generací třetí, jež opustila vyšší karoserii a stala se svěžím kompaktním hatchbackem. Mercedes to tehdy neměl jednoduché, protože lidé původní třídu A měli rádi. Stříbrné šípy vyšly takovým zájemcům vstříc a zvýhodnily třídu B, naopak nové vydání áčka mělo za cíl přilákat nové, především mladé zákazníky.

Kompakt s technikou vlajkové lodi

Počátkem roku se světu ukázala čtvrtá generace, o tři měsíce později už ji vítáme na českém trhu. Co do rozměrů je novinka o 120 mm delší (4419 mm), přičemž rozvor se natáhl o 30 milimetrů na 2729 mm. Neméně zajímavá jsou ale další čísla. Tak třeba z 360° pohledu se ve srovnání s předchůdcem zlepšil výhled z vozu o rovných 10 %. Zapracovalo se i na izolaci, odhlučnění Mercedes stlačil o 3 dB.

Mercedes-Benz A - srovnání hlavních rozměrů s předchůdcem Generace IV. III. Délka [mm] 4419 4292 Šířka [mm] 1796 1780 Výška [mm] 1440 1433 Rozvor [mm] 2729 2699 Zavazadlový prostor [l] 370 341

Kromě ještě nižší stavby a dynamičtějších proporcí poznáte nové áčko díky LED světlometům s osmnácti diodami v každém světle. Mercedes nemohl použít techniku z vlajkové lodi S s 84 diodami, jednoduše proto, že by tu na ni nebyl dostatek místa. Němci navíc vyslyšeli stížnosti zákazníků a zapracovali na vstupu do zavazadelníku. Delší rozvor pak pochopitelně přináší i více místa na nohy pro posádku vzadu. Ta vpředu má zase k dobru 70 mm v oblasti ramen, navíc se usadí do sedaček, které jsou nejen vyhřívané, ale i odvětrávané a hlavně klimatizované.

Velká část prezentace se věnovala multimédiím. Novou třídu A už s analogovými budíky nekoupíte, ve všech výbavách obdržíte velký digitální panel se dvěma sedmipalcovými obrazovkami, případně jedním 12,5“ displejem. Uvnitř lze mít multimediální systém MBUX, jenž je schopen zpracovávat vaše hlasové pokyny. Velkou výhodou pro tuzemské zákazníky je komunikace v českém jazyce. Máme štěstí, jelikož aktuálně systém mluví „jen“ deseti jazyky. Že chcete zadat hlasový pokyn, pozná auto pozdravem, který obsahuje slovo „Mercedesi“. Poté už můžete vesele nastavovat, aniž byste se museli rozptylovat vyťukáváním na dotykový displej. Uzpůsobíte třeba teplotu, vyhřívání sedaček, ale i ambientní osvětlení interiéru, které nabízí 64 nejrůznějších odstínů.

Součástí balíčku může být i navigační systém uložený na pevném disku, který umí předávat dopravní informace v reálném čase. Součástí navigace je i tzv. rozšířená realita. Pokud vám dělá problém orientace ve standardních mapách, je toto řešení přesně pro vás. Mercedes na displeji vykreslí reálný obraz křižovatky a šipkou ukáže, kam přesně máte jet. Vůbec poprvé lze mít ve voze také head-up displej, naopak zmizela páčka tempomatu, jenž se nově ovládá z volantu. V autě už nepočítejte s hudbou na starých flashkách, vůz disponuje zatím méně rozšířeným USB C. Není divu, když na trhu bude příštích sedm let.

Kupa možností a elektrifikace na cestě

Nabídka pohonných jednotek se bude rozšiřovat postupně, zákazníci ale rozhodně mají z čeho vybírat. Absolutní základ utvoří varianta 160d s výkonem 70 kW a 240 N.m točivého momentu. Dieselové agregáty dále zastupují 180d (85 kW), 200d (110 kW) a konečně 220d (140 kW). Zážehová paleta startuje variantou A 160 s 80 kW, dále tu jsou A 180 (100 kW), A 200 (120 kW), A 220 (140 kW), A 250 (165 kW), A 35 (225 kW). Zájemci o ostřejší jízdu mohou sáhnout po A 45 s 285 kW a 480 N.m točivého momentu, případně stejnojmenné variantě doplněné o písmeno S, jež dodá 310 kW a 500 N.m.

V závislosti na pohonu se liší zadní náprava. Zatímco předokolky dostanou polonezávislé zavěšení s torzní příčkou, čtyřkolky budou vybaveny nápravou víceprvkovou. A co elektřina? I s tou třída A počítá, avšak to je jediné, co zatím víme. Na podrobnosti si budeme muset počkat minimálně do druhé poloviny letošního roku.

Ceny už nějaká čas nejsou tajemstvím, byť zatím známe jen částky za první várku motorizací . Pro netrpělivé zákazníky připravil Mercedes limitku Edition 1, počet kusů ovšem automobilka nechává otevřený. Edici na silnicích nepřehlédnete třeba díky barevným lemům či štítkům na bocích karoserie. A nenechte se zmást německými cenami. Jsou sice nižší, ale důvodem je podstatně chudší základní výbava. U nás již ve standardu dostanete třeba 16“ kola (dříve 15“), asistent jízdy v pruzích, sklopnou zadní lavici (60:40), hlasové ovládání, multifunkční volant či párování dvou chytrých zařízení prostřednictvím Bluetooth.

Mercedes na našem trhu očekává největší zájem o dieselové 180d a zážehovou dvoustovku. Uvidíme, s jakým motorem se nám podaří vůz ulovit na tradiční redakční test. Vy se na něj můžete těšit už brzy…