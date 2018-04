Motocyklová VC Ameriky 2018: Francesco Bagnaia pokořil v Moto2 Álexe Márqueze

Zahřívací tréninky na dnešní Velkou cenu Ameriky na Circuit of the Americas (používá se i zkratka COTA) vyhráli Marc Márquez (MotoGP), Álex Márquez (Moto2) a Gabriel Rodrigo (Moto3). Na rozdíl od včerejšího proměnlivého počasí dnes svítilo slunce, i když se po obloze chvílemi honily i mraky. Trať zůstávala suchá. A jak probíhaly a dopadly závody?

MotoGP

Těsně před sobotní půlnocí středoevropského letního času se měnilo pořadí na roštu. Marc Márquez byl po incidentu z kvalifikace, ve kterém zpomalil Mavericka Viñalese, přeřazen do druhé řady, ztratil tři místa. Svému soupeři se sice omluvil, ale spravedlivý trest jej neminul. Trojnásobný hříšník z Termas de Rio Hondo tak přidal na své konto další vroubek. Šestinásobný mistr světa by si měl uvědomit, že MotoGP není rallyekros ani destruction derby a nejezdí po okruhu sám. Zkušeností má dost, jeho současné excesy jsou nemístné. Nicméně Hondu sponzoruje Repsol, promotér šampionátu Dorna je španělskou společností a v jejím čele stojí Katalánec Carmelo Ezpeleta...

Polu Espargarovi (KTM) byl včerejší postup do druhé kvalifikace k ničemu, neboť za své chování k Lüthimu (Marc VDS/Honda) vyfasoval také posun o tři příčky, takže vyrážel do závodu z 15. místa. Pořadí dvou prvních řad na startovním roštu tak bylo následující: M. Viñales – Iannone – Zarco – M. Márquez – Rossi – Lorenzo.

Moto2

Jules Danilo (SAG Team/Kalex) musel kvůli problému s elektrikou vyrážet do závodu z boxů. Po startu klání Moto2 vypsaného na 17 kol se v čele objevilÁlex Márquez. Okamžitě odskočil Bagnaiovi, Pasinimu a Viergemu o sekundu. Joan Mir s Dominiquem Aegerterem museli hned v první zatáčce vyjet mimo asfalt, protože se potkali s Lucou Marinim, bylo tam velmi těsno. Havaroval Sam Lowes, ten bude mít po návratu do Moto2 asi složitý rok, přitom na šestistovce jezdit umí, ale často padá. „Pecco“ Bagnaia s Mattiou Pasinim si ale nedarovali ani centimetr dráhy.

Pasini ovšem podlehl Xavimu Viergemu a později i Marcelu Schrötterovi. Dostal se do velké grupy, kde byli i oba tovární jezdci KTM a Iker Lecuona. Danny Kent, mistr světa Moto3 z roku 2015 se odporoučel k zemi. Na prvních třech místech panoval klid, dále to však vřelo. Marcel Schrötter absolvoval divoký highsider, povinný airbag v kombinéze zafungoval a Němec měl také štěstí, že se rychle odsunul mimo trať. Incident mohl skončit mnohem hůř, pády v chumlu mívají bohužel i tragická finále...

Francesco Bagnaia mezitím rychle stahoval vedoucího Álexe Márqueze a Oliveira se vydal za Viergem. A poradil si s ním, takže se dostal na bronz. Ve dvanácté zatáčce spadl Stefano Manzi, ale ten jel vzadu, motorku zvedl a pokračoval dál. Bude posledních 7 kol napínavých? Alespoň zpočátku ano „Pecco“ s Álexem bojovali na ostří nože, právě takové motocyklové závody přitahují fanoušky nejen k obrazovkám. Xavi Vierge bohužel na čtvrtém místě nevydržel, potkal se s asfaltem. Vyšvihl se tam Joan Mir.

Brzy ale bylo rozhodnuto. Márquez Bagnaův nástup nezachytil a prohrál skoro o 2,5 s. Jako by tomu „Pecco“ nechtěl ani uvěřit, že vyhrál... Třetí místo je pro Miguela Oliveiru a KTM po neslané nemastné kvalifikaci určitě vzpruhou. Mir dorazil do cíle osamoceně čtvrtý, bitvu o páté místo s Bradem Binderem vyhrál Iker Lecuona. Pasini se musel spokojit až se sedmou příčkou. Dobrou zprávou je i to, že Marcel Schrötter vyvázl z divoce vypadající nehody bez újmy.

Moto3

Vedení v americkém závodě, který byl vypsán na 17 okruhů a začínal po 18. hodině našeho času, se po zhasnutí červených světel ujal Jorge Martín. Hned na začátku závodu spadlo pět jezdců (Rodrigo, Toba, Norrodin, Ramírez, Rodrigo a Masia), ale pokračovalo se dál. K zemi se mimo tento chumel odporoučel i Antonelli, který narazil do Alonsa Lópeze. Vpředu kromě Martína a Fabia di Giannantonia jezdili Dennis Foggia, Arón Canet a Marco Bezzecchi, Do špičky se dotáhl i Philipp Öttl. V čele se střídala hlavně trojice Italů... Bulega naopak pokračoval v letošních tragických výkonech a havaroval.

Arón Canet se naopak propadal, ani Foggia tempo neudržel, zatímco vpřed mířil Enea Bastianini. Ve vedení se objevil dokonce i Öttl, do Top 10 se dotáhli také Livio Loi a náš Jakub Kornfeil. První pětka ale ujížděla, nicméně Belgičan s naším závodníkem a Andreou Mignem se ji pokusili stáhnout. Viděli jsme i záběry, kdy jely na dlouhých rovinkách čtyři stroje na špičce vedle sebe! Jorge Martín nasadil k trháku a vyšel mu. Když Fabio di Giannantonio udělal chybu, pole se dále roztrhalo.

První dvě pozice byly dvě kola před koncem víceméně jasné: Martín a Bastianini a v takovém pořadí dorazili jezdci i do cíle. Jorge vyhrál teprve podruhé v kariéře. O poslední místo na pódiu si to ale tvrdě rozdávali Bezzecchi a di Giannantonio, připojili se k nim ale i Migno s německým jezdcem. Nakonec měl nejvíce štěstí Marco Bezzecchi, na čtyřku se prosmýkl Andrea Migno. Jakub Kornfeil si připsal na konto velmi solidní sedmé místo.