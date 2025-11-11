Chce Kia být korejským Range Roverem? Nové SUV tomu napovídá
Kia Telluride přijíždí v novém kabátě, který z určitých úhlů víc než připomíná design Range Roveru. Pod kapotou nové generace nejspíš zůstane V6 a s dovozem do Evropy počítat nelze.
Dobře, ve strategickém plánu značky Kia byste možná nenašli větu „Chceme být korejským Range Roverem“, nicméně podívejte se na záď nové generace SUV Telluride. Nevidět v něm kontury zádě Range Roveru je velmi těžké – jsou tu jak svislé lampy, tak i křivky rohů auta vedle nich či linka mířící nahoru od středů kol směrem k nárazníku. Britský luxusní vůz připomínají také začerněné sloupky B a C, naopak „ploutev“ na sloupku D docela dost připomíná Toyotu Land Cruiser.
Kde si však s žádným jiným autem novou telluride nespletete, je její příď. Designová souvislost se zádí je vidět snad jen v designu blinkrů sdružených s denními světly, zbytek přídě jsou různě velké a různě poskládané obdélníky. Zajímavostí jsou oranžovou barvou lakovaná tažná oka na obou koncích vozu.
Hranaté tvary jsou vlastní celému vozu i v interiéru, kdy volant není přísně kulatý, gros palubní desky tvoří celkem tři spojené displeje – mezi dvěma plně grafickými je menší dotyková plocha pro ovládání klimatizace, na kterou řidič pořádně nevidí – a hranatý je i motiv na sedadlech. Těch může být šest či sedm s tím, že v prvním případě jsou křesla v druhé řadě elektricky nastavitelná a mají vlastní loketní opěrky.
Interiér zaujme také možností kombinovat černou a cihlově červenooranžovou barvu. Tu najdeme i na volantu a značné části palubní desky, ovšem koberce, většina plastů a hlavové opěrky jsou černé.
Telluride je velkým SUV s délkou 5,06 metru a rozvorem náprav 2.975 mm. Dosud ho poháněl 3,8l vidlicový šestiválec o 295 koních, ten by však měl zmizet a být nahrazen 3,5l šestiválcem o čtyři koně slabším. K mání má být také plug-in hybridní provedení s přeplňovaným 2,5l čtyřválcem.
Co k mání určitě nebude, je elektrický pohon – a také telluride jako celek v Evropě. Dosud byla a zůstává severoamerickým modelem. Tam se má novinka začít prodávat v prvním čtvrtletí roku 2026. Do té doby se ještě ukáže na autosalonu v Los Angeles koncem listopadu.
zdroj info, foto, videa: Kia