Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Chce Kia být korejským Range Roverem? Nové SUV tomu napovídá

Kia Telluride (2027)
Kia Telluride (2027)
Kia Telluride (2027)
Kia Telluride (2027)
25 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (0)

Kia Telluride přijíždí v novém kabátě, který z určitých úhlů víc než připomíná design Range Roveru. Pod kapotou nové generace nejspíš zůstane V6 a s dovozem do Evropy počítat nelze.

Dobře, ve strategickém plánu značky Kia byste možná nenašli větu „Chceme být korejským Range Roverem“, nicméně podívejte se na záď nové generace SUV Telluride. Nevidět v něm kontury zádě Range Roveru je velmi těžké – jsou tu jak svislé lampy, tak i křivky rohů auta vedle nich či linka mířící nahoru od středů kol směrem k nárazníku. Britský luxusní vůz připomínají také začerněné sloupky B a C, naopak „ploutev“ na sloupku D docela dost připomíná Toyotu Land Cruiser.

Kde si však s žádným jiným autem novou telluride nespletete, je její příď. Designová souvislost se zádí je vidět snad jen v designu blinkrů sdružených s denními světly, zbytek přídě jsou různě velké a různě poskládané obdélníky. Zajímavostí jsou oranžovou barvou lakovaná tažná oka na obou koncích vozu.

Hranaté tvary jsou vlastní celému vozu i v interiéru, kdy volant není přísně kulatý, gros palubní desky tvoří celkem tři spojené displeje – mezi dvěma plně grafickými je menší dotyková plocha pro ovládání klimatizace, na kterou řidič pořádně nevidí – a hranatý je i motiv na sedadlech. Těch může být šest či sedm s tím, že v prvním případě jsou křesla v druhé řadě elektricky nastavitelná a mají vlastní loketní opěrky.

Interiér zaujme také možností kombinovat černou a cihlově červenooranžovou barvu. Tu najdeme i na volantu a značné části palubní desky, ovšem koberce, většina plastů a hlavové opěrky jsou černé.

Telluride je velkým SUV s délkou 5,06 metru a rozvorem náprav 2.975 mm. Dosud ho poháněl 3,8l vidlicový šestiválec o 295 koních, ten by však měl zmizet a být nahrazen 3,5l šestiválcem o čtyři koně slabším. K mání má být také plug-in hybridní provedení s přeplňovaným 2,5l čtyřválcem.

Co k mání určitě nebude, je elektrický pohon – a také telluride jako celek v Evropě. Dosud byla a zůstává severoamerickým modelem. Tam se má novinka začít prodávat v prvním čtvrtletí roku 2026. Do té doby se ještě ukáže na autosalonu v Los Angeles koncem listopadu.

Video placeholder
Nová Kia Telluride X-Pro • Zdroj: Kia

zdroj info, foto, videa: Kia

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů