Motocyklová VC Ameriky 2018: Pole positions pro bratry Márquezy a Martína

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu třetím závodem na Circuit of the Americas nedaleko texaského Austinu. Podnik se jmenuje podle něj, tedy oficiálně Velká cena Amerik (Grand Prix of the Americas) a pořádá se pošesté v nepřetržité řadě. Nejde tedy o Velkou cenu USA, která se historicky konala v Daytoně na silničním okruhu a v Laguna Seca.

MotoGP

Dani Pedrosa, který si při highsideru v úvodním kole argentinského klání MotoGP poranil pravé zápěstí, absolvoval úspěšnou operaci. Do Austinu přijel a závodí, nezbytné svolení od lékařů dostal. Nejlepší čas prvního volného tréninku královské kubatury zajel v pátek v podvečer našeho času Marc Márquez, jeho týmový kolega od Repsol Hondy. Později, v tom druhém byl naopak nejrychlejší Andrea Iannone (Suzuki). Márquez si „ustlal“.

Jeho pozice v týmu je nejistá, v paddocku se spekuluje, že by jej mohl od příštího roku nahradit Jorge Lorenzo. Ten u Ducati není spokojený ani s technikou, ani se stájovým parťákem. V Argentině na jeho adresu prohlásil:

Sobotnímu pozdně odpolednímu měření sil kraloval znovu Marc Márquez, ale do dění zasáhla příroda. . Upadl Scott Redding (Aprilia), díkybohu bez následků. Deset minut před koncem začalo pršet a pochopitelně už se nikdo nezlepšil. Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3 (šampionát se po Kataru a Argentině vrátil k tradičnímu harmonogramu), byl ze všech nejlepší znovu obhájce titulu. Proměnlivé počasí nezlobilo, jelo se za sucha.

Boj o pole position v MotoGP, který v Austinu probíhal od 21:10 do 21:50 středoevropského letního času, má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Pol Espargaró (KTM) a Danilo Petrucci (Pramac Ducati). Karel Abraham se bohužel tvrdě potkal s asfaltem. Polův bratr Aleix (Aprilia) se málem srazil s Álvarem Bautistou, týmovým kolegou našeho jezdce. Tito Rabat (Reale Avintia Racing/Ducati) zvládl smyk obou kol!

Do druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, vystřelil nejlépe Valentino Rossi (2:04,5 min). Jenže Marc Márquez byl o čtyři desetinky lepší. Vzápětí ovšem ve třinácté zatáčce šel k zemi a neobešlo se to bez jisker. Dokonce se poměrně dlouho držel stoje, když klouzal po trati. Nasedl ale v depu na náhradní stroj a pokračoval dál. Nepohodl se ovšem s Maverickem Viñalesem (Yamaha), který jel zrovna rychlé kolo. Maverick na něj zuřivě gestikuloval.

Šestinásobný mistr světa však potvrdil formu (2:03,6 min), což na provizorní pole position stačilo. Nikdo jiný jej v kvalifikaci na tomto okruhu ještě nepřekonal. Incident mezi oběma Španěly se však vyšetřoval. Viñales skončil druhý, třetí byl rychlý Iannone, druhá řada náleží triu Zarco – Rossi – Lorenzo.

VC Ameriky MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 2:03,658 min 2. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 2:04,064 min 3. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar 2:04,209 min 4. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 2:04,210 min 5. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 2:04,229 min 6. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 2:04,294 min 7. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 2:04,456 min 8. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 2:04,865 min 9. Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team 2:04,963 min 10. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 2:05,058 min 23. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 2:06,537 min

Moto2

Prvnímu i druhému pátečním tréninku Moto2 kraloval Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo). Třetí, dnešní část soupeření vynesla na vrchol výsledkové listiny Mattiu Pasiniho (Italtrans Racing Team), vítěze argentinského závodu a lídra průběžného pořadí. Spadl Jorge Navarro, ale nic se mu nestalo, havaroval i Joe Roberts, jediný Američan v poli všech tří tříd (se slavnou rodinou šampionů půllitrů ale nemá nic společného, jde o shodu příjmení). Sem tam sprchlo a ve finále se už na trať nikomu nechtělo.

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut, v Austinu odstartovala až ve 22:05 našeho času coby poslední součást dnešního programu. Hned zpočátku jí vládl Álex Márquez (2:10,7 min). Mattiu Pasiniho i Francesca Bagnaiu bychom vpředu čekali, z Joana Mira, loňského šampiona Moto3 roste zřejmě opravdová hvězda. Dvanáct minut před koncem překvapil Sam Lowes, který byl o tisícinu (!) rychlejší než bratr kontroverzní hvězdy MotoGP a sám mistr světa nejslabší kubatury (2014).

Mladší Márquez kontroval (2:10,5 min) a to mu na pole position stačilo. V první řadě jej zítra doplní Lowes s Pasinim, druhou obsadí Bagnaia, Mir a v závěru velmi rychlý nevlastní bratr Valentina Rossiho Luca Marini.

VC Ameriky Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:10,588 min 2. Sam Lowes KTM Swiss Innovative Investors 2:10,744 min 3. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team 2:10,993 min 4. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 2:11,009 min 5. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:11,124 min 6. Luca Marini Kalex Italtrans Racing Team 2:11,199 min 7. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP 2:11,257 min 8. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 2:11,276 min 9. Fabio Quartararo Speed Up MB Conveyors – Speed Up Racing 2:11,282 min 10. Isaac Viñales Kalex SAG Team 2:11,283 min

Moto3

Víkend zahájil dvěma nejlepšími výkony v nejslabší kubatuře čtyřdobých dvěstěpadesátek Jorge Martín (Del Conca Gresini/Honda). Dnešní trénink pak zvládl nejlépe Lorenzo dalla Porta (Leopard Racing/Honda).

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na roštu, která trvá čtyřicet minut a odstartovala v 19:35 našeho času na vlhké a kluzké trati, vstoupil nejlépe Philipp Öttl (2:37,4 min), ale Alonso López brzy čas stlačil o více než dvě sekundy (2:35,3 min). I tak to bylo hodně, ale zkrátka a dobře pršelo. Nováček a nejmladší jezdec startovního pole (v prosinci mu bude teprve sedmnáct) jel však výborně. Pak převzal otěže argentinský vítěz Marco Bezzecchi a následně Arón Canet (2:32,7 min). Časy klesaly, Bezzecchi se dostal na 2:31,1. Asfalt osychal a Martín zajel o další sekundu rychleji.

Začalo se přezouvat na slicky, ale Bezzecchi ještě na mokrých projel kolo za 2:28,2. Öttl kontroval časem 2:25,2, v tu chvíli byl o 2,7 s rychlejší než druhý v pořadí Martín. A co udělá počasí? Už se neměnilo. Němec se na suchých gumách zlepšil na 2:21,3, takže zvýšil rozdíl na 6,6 sekundy! Gabriel Rodrigo se ale dotáhl na 2,1 s. Philipp se ovšem přiblížil hranici 2:20 minuty. Následoval jej Bezzecchi, který byl dokonce rychlejší (2:20,2 min), ale čas mu byl anulován, protože si vyjel příliš na obrubník. Důležitou bariéru prolomil Canet (2:19,6).

Obrovské diference se smazaly. Jenže nakonec se rozhodovalo až v posledním kole. Bitvu nakonec vyhrál Jorge Martín, který překonal časem 2:18,6 min Eneu Bastianiniho, Fabia di Giannantonia i Caneta. Mezi ně se dokázali na třetí a čtvrté místo vklínit John McPhee a Tatsuki Suzuki. Martín zajel desátou pole position v kariéře.

VC Ameriky Moto3 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 2:18,629 min 2. Arón Canet Honda Estrella Galicia 0,0 2:19,125 min 3. John McPhee KTM CIP – Green Power 2:19,421 min 4. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 2:19,428 min 5. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 2:19,497 min 6. Enea Bastianini Honda Leopard Racing 2:19,577 min 7. Denis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 2:19,588 min 8. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing 2:19,640 min 9. Marco Bezzecchi KTM Redox PrüstelGP 2:19,684 min 10. Jaume Masia KTM Bester Capital Dubai 2:19,808 min 21. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP 2:20,824 min

Václav Duška jr.