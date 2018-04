Motocyklová VC Argentiny 2018: Do kvalifikací zasáhlo počasí, v MotoGP se raduje Miller!

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje druhým podnikem: GP Argentiny na okruhu u lázeňského města Termas de Rio Hondo na severozápadě země. Jede se zde teprve popáté. Jinak se tamní Velká cena v minulosti konala na Autordomo Juan y Oscar Gálvez v Buenos Aires, a to nepravidelně v letech 1960-1999, přičemž poprvé ještě mistrovský statut postrádala. Uskutečnila se na různých verzích této trati celkem jedenáctkrát, desetkrát se tedy bojovalo o body.

Mistr světa MotoGP z roku 2006 Nicky Hayden se dočká posmrtné vzpomínkové zahrady. Kde? V Misanu, Právě tam se 17. května 2017 nešťastně srazil na kole s automobilem a svým zraněním o pět dní později v nemocnici v Ceseně podlehl.

Na prvních příčkách v kvalifikacích všech tří kubatur se dnes umístili poněkudjezdci. Ovlivnily je přírodní podmínky. Jack Miller ovšem do závěru bojů o pole position v MotoGP vyrazil na hladkých pneumatikách a vyplatilo se mu to!

MotoGP

V paddocku se spekuluje o tom, který tým dostane příští rok satelitní stroje Yamaha. Smlouva končí Tech 3, který přechází na KTM, to už je jasné. Zatím největším favoritem je Marco van der Stratten (Marc VDS), který zatím provozuje hondy sponzorované nealkoholickým pivem...

Nejlepší čas prvního volného tréninku královské kubatury zajel v pátek odpoledne našeho času Dani Pedrosa (Repsol Honda), později večer jej na čele vystřídal jeho týmový kolega Marc Márquez. To už začalo pršet. V FP1 havaroval Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing Ducati), ale nic se mu nestalo. Andrea Dovizioso (Ducati) skončil v FP2 na posledním, čtyřiadvacátém místě! Úvodnímu sobotnímu polednímu měření kraloval znovu Marc Márquez a vzhledem k tomu, že probíhalo za deště, nikdo už se nezlepšil. Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto2 v 19:30, byl ze všech nejlepší opět obhájce titulu. Postupně zrychloval až na 1:49,3 min a druhého Pedrosu porazil o více než 1,14 s!

Boj o pole position v MotoGP, který v Termas de Rio Hondo probíhal od 20:10 do 20:50 hodin jako závěrečná součást dnešního programu, má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. V Q1 to dlouho vypadalo na postup obou továrních strojů Ducati s Doviziosem a Lorenzem za řídítky, ale nakonec šel dál jen „Dovi“. Nejrychlejší byl ovšem v závěru Aleix Espargaró (Aprilia) a Jorgeho porazil náš Karel Abraham! Na to, aby se dostal do Q2, to ale nestačilo. Loni zde startoval z první řady...

Do druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, se vyráželo na mokrém obutí, ale nepršelo a trať osychala. Fanoušci si i proměnlivé počasí užívali, o čemž svědčila takřka fotbalová atmosféra. Argentinci se bavit umí, déšť nedéšť. Nejrychlejším časem začal Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), ale ve spanilé jízdě pokračoval Aleix Espargaró (1:48,7 min). Aprilia mu jela! Jenže začalo se přezouvat na slicky, prvním byl Jack Miller (Pramac Ducati). Aleix se však na mokrých ještě o dvě desetinky zlepšil...

A strhlo se drama! Nejdříve čas stlačil Álex Rins, pak Dani Pedrosa a za něj se zavěsil Tito Rabat. Do první řady se pak vetřel ještě Zarco. Všichni měli pneumatiky se vzorkem až na Millera, Jack se snažil, ale nestačilo to. Zbývalo mu poslední kolo... a Australan to dokázal! 1:47,1 znamená první pozici na zítřejším roštu před Pedrosou, Zarcem, Rabatem, Rinsem a Marcem Márquezem. I ten zkusil hladké obutí, ale pak se vrátil k původnímu.

Moto2

Prvnímu pátečním tréninku Moto2 kraloval Mattia Pasini (Italtrans Racing Team/Kalex), druhému pak Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS/Kalex). Třetí, dnešní část soupeření vynesla na vrchol výsledkové listiny překvapivě syna mistra světa pětistovek z roku 1987, Australana Remyho Gardnera (Tech 3 Racing). Ale pršelo a on na mokru umí... Sam Lowes (Swiss Innovative Investors/KTM) upadl tak kuriózně, že doklouzal k vjezdu do pit lane!

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut, v Argentině odstartovala v 18:30 našeho času po Moto3. Letošní sobotní harmonogramy se tedy změnily, do loňska se konala většinou až jako poslední. Jak se zachová nevyzpytatelné argentinské počasí? Hned od počátku pořadí vládl Lorenzo Baldassarri (1:56,4 min). Okruh byl mokrý, pršelo, Moto2 po něm jezdily na pneu se vzorkem pomaleji než Moto3 v suché stopě. O postavení na roštu se tak vlastně nekonal žádný boj, panovala spíše nuda.

Samotné finále bylo o něco dramatičtější, ale „Balda“ se na špičce žebříčku držel až do samotného konce. Tedy skoro. Vody nakonec správně rozvířil Xavi Vierge, který mu na poslední chvíli pole position vyrval! I pro něj je stejně jako pro mladého Arbolina o kubaturu níže první v kariéře. Za Baldassarriho se zařadil mistr světa Moto3 z roku 2015 Danny Kent. Druhou řadu načíná Mattia Pasini, v závěru rychlý Jorge Navarro (jednu chvíli byl třetí) odstartuje pátý a také dnes velmi dobrý Sam Lowes ze šesté příčky.

Moto3

Víkend zahájil nejlepším výkonem Marco Bezzecchi (Redox PrüstelGP/KTM). V FP1 došlo k incidentu mezi Arónem Canetem (Estrella Galicia 0,0/Honda) a nováčkem Makarem Jurčenkem z Kazachstánu (CIP – Green Power/KTM), jezdci ale kolizi přestáli bez zranění. Canet Jurčenkovi zkřížil dráhu, ten mu následně ťuknul do zadního kola a oba leželi. Arón vyvázl bez jakékoli penalizace, i když to byla evidentně jeho chyba a událost se hodně řešila. Ve druhém tréninku nejslabší kubatury čtyřdobých dvěstěpadesátek se do čela posunul Enea Bastianini (Leopard Racing/Honda). Dnešní na vlhké trati pak zvládl nejlépe Fabio di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3/Honda).

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na roštu, která trvá čtyřicet minut, vstoupil nejlépe Alonso López (1:56.9 min), ale pak jej překonali Thajec Nakarin Athiratphuvapat a Ital Tony Arbolino (1:56,6). Bylo šedivo, asfalt ještě vlhký, ale nepršelo. Jorgemu Martínovi jeho honda týmu Gresini nefungovala a zmizel hned na začátku v boxech. Pokračovala přetahovaná o vedení, vyhoupl se do něj i domácí Gabriel Rodrigo (1:55,7 min), narodil se ovšem ve Španělsku. Marco Bezzecchi se dostal až na dostřel hranici minuty a 55 sekund, ale vzápětí se ještě o další vteřinu zlepšil!

Spadl Andrea Migno z Asparova týmu, který ovšem letos nese jméno Ángela Nieta. Arbolino svého krajana překonal (1:53,7 min). Deset minut před koncem, která začala v 17:35 našeho času, začalo pršet. Martín do kvalifikace vyjel a dostal se do Top 10. Déšť padal jen na části okruhu a nastal problém, co nazout. Suché, nebo mokré gumy? Každopádně už se logicky nikdo nezlepšil. Nemnoho motocyklů kroužilo pomalu po trati a bylo dobojováno. Sedmnáctiletý Miláňan Tony Arbolino tak ve své 20. GP vybojoval první pole position v kariéře před Bezzecchim a Gabym Rodrigem. Druhá řada má podobu Adam Norrodin – Bastianini – di Giannantonio.