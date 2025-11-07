Takové krásné Audi TT první generace. Že neuhádnete, co má pod kapotou?
První Audi TT poháněly jen dva motory. Přeplňovaná osmnáctistovka s 20 ventily a dále poslední evoluce původního úzkého šestiválce VW o objemu 3,2 litru. Tak co je to tedy za otázku?
Audi TT existovalo ve třech generacích. Lidé si však nejvíce pamatují tu první, interně označenou 8N. Přirozeně hlavně kvůli jejímu kulatému designu, statutu auta pro bohaté studentky, milenky či asistentky (a na západě i kadeřnice), nebo kvůli medializované kauze s údajnou nestabilitou vozu při rychlé jízdě po dálnici, která vyústila v dodatečné úpravy techniky.
TT je stejně jako řada jiných modelů skupiny VW dítětem někdejšího koncernového šéfa, člena rodiny Porsche Ferdinanda Piëcha. Ten prosadil do té doby nevídané projekty. Díky nim začalo Audi vyrábět hliníkové A8, Volkswagen velké modely Phaeton a Touareg. Událo se také převzetí značky Bugatti a představení šestnáctiválcového hypersportu Veyron, dodnes jednoho z nejrychlejších a vlastně i nejúžasnějších aut, jaké člověk vyrobil. Do toho si přidejte koncepty, třeba vizionářský projekt XL1. Zkrátka tehdy platilo, že pro koncern Volkswagen nebylo takřka nic nemožné.
Do smělých plánů a megalomanských projektů spadá i vyobrazené žluté Audi TT, které bylo vystavené na výstavě raritních aut v Německu. Na první pohled vypadá jako lépe vybavené TT s šestiválcem VR6 3.2.
Jenže ve skutečnosti z původního TT pochází pouze karoserie, respektive její tvary. Vyobrazené auto tak ve skutečnosti spojuje karoserii původního TT s mechanikou Audi RS4 Avant první generace. V podstatě se tak jedná o A4 Avant generace B5, tedy druhé vydání v ostré variantě RS4. Ve výrobním programu šlo o nástupce legendárního Audi RS2, modré 80 Avant vyráběné u Porsche.
Nejde o žádnou těžkou přestavbu některého z úpravců, ale o projekt Audi. V plánu bylo vyrábět sportovní vůz, který by v hierarchii značky stanul právě nad TT. Pozdější R8, které tuhle úlohu plnilo, bylo na přelomu století ještě v nedohlednu. Zobrazené žluté TT tak bylo vlastně technologickým demonstrátorem.
Zatímco TT má koncepci s hnacím řetězcem uloženým napříč, RS4 coby A4 jej má uložený podélně. Zcela jiné jsou také nápravy, kdy TT využívá vpředu modifikovaný McPherson, kdežto A4 dostala už v první generaci lichoběžník.
Inženýři vyšli nikoliv z TT, ale z RS4. Aby na ni mohli postavit karoserii z TT, bylo nutné zkrátit rozvor náprav o 170 mm. Vpředu se nacházel vidlicový šestiválec o objemu 2,7 litru se dvěma turbodmychadly. Uvedený prototyp byl tak jediným TT s vidlicovým šestiválcem Audi. Běžné verze používaly VR6 od VW. Motor byl přirozeně uložený podélně a místo quattra se spojkou Haldex byl uplatněn mezinápravový diferenciál Torsen.
Žluté TT se chlubí výkonem 276 kW a točivým momentem 440 Nm. Z 0 na 100 km/h se dostane za 4,9 sekundy a maximální rychlost dosahuje 280 km/h.
Dle pamětníků bylo TT s technikou RS4 neuvěřitelně zábavným a rychlým autem, které v té době překonávalo i slavné Porsche 911. Do výroby se však nedostalo. Dnes už se nenabízí ani TT, ani R8. V roce 2027 ale Audi plánuje návrat s produkční verzí konceptu C. Samozřejmě, že půjde o elektromobil.
Zdroj: Audi a Motor1, foto: Rare Cars Deutschland, video: Audi