Koupili byste si čínské auto? Pokud ano, tak proč?
Evropští kupci nových aut se pomalu otevírají čínským automobilům. Podle nejnovějšího průzkumu roste zájem o značky, které ještě před pár lety mnozí brali jen okrajově. Jak to vidíte vy?
Nový průzkum společnosti Escalent zkoumal postoje spotřebitelů ve Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku a Itálii. Zjistilo se, že 47 % kupujících by zvažovalo auto vyrobené v Číně. Naopak v případě vozidla vyrobeného v Americe tento podíl klesá na 44 %.
A je to znát i na prodejích. Podle reportu JATO Dynamics za první pololetí roku 2025 dosáhly čínské značky na evropském trhu podílu 5,1 %, což je meziročně nárůst o 91 %.
Má to však i svá ale. Více než 70 % respondentů očekává, že čínské auto bude levnější než srovnatelný model zavedené značky. Pouze malá část by byla ochotná zaplatit stejnou nebo vyšší cenu, což potvrzuje, že cenová výhoda je pro nové hráče na trhu klíčová. A realita dnešního trhu ukazuje, že čínské vozy zatím v Evropě nejsou zdaleka tak levné, jak se původně očekávalo.
Značky, jako BYD či MG, se těší rostoucí pozornosti. Důvěra v čínské výrobce sice stále nedosahuje úrovně tradičních značek, nicméně fakt, že stále více lidí čínská auta vůbec zvažuje, je signálem, že trh začíná být otevřený novým možnostem.
Experti upozorňují, že čínské automobilky mají šanci proniknout i do střední třídy i prémiového segmentu, pokud dokážou vybudovat důvěru, kvalitní servis a stabilní záruky. Zatím ale platí: nižší cena je hlavní lákadlo, které kupce přiměje uvažovat o neznámém výrobci.
Co na to vy?
V praxi to znamená, že Evropané se při koupi auta už dnes neřídí jen tradičními značkami, ale začínají hodnotit i poměr cena–výkon a technologické inovace. S rostoucí dostupností elektromobilů od čínských výrobců se očekává, že jejich podíl na evropském trhu bude nadále stoupat.
Čína chrlí na evropský trh desítky nových modelů ročně. I u nás v redakci se mísí zvědavost a skepse. Měli bychom psát o každé čínské novince jen ze zajímavosti, nebo si nezaslouží naši detailnější pozornost? Přemýšleli jste někdy, jak by se změnil váš výběr auta, kdyby čínský vůz nabízel nejen nižší cenu, ale i moderní software, autonomní funkce nebo delší záruku?
Zdroje: Escalent, JATO Dynamics, foto: auto.cz a automobilky, video: auto.cz