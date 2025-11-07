Bentley svou čistě elektrickou budoucnost odsouvá na rok 2035. Ani ten ale není definitivní
Luxusní britská automobilka couvá z původních plánů a přechod na výhradně elektrický pohon odsouvá o pět let. Ani rok 2035 ovšem nemusí být konečný.
Není tomu tak dávno, co se většina výrobců předháněla v prohlášeních o konci výroby aut se spalovacími motory a přechodu na elektromobilitu. Ta má ovšem v Evropě stále minimální podíl, který se v celkových číslech pohybuje v řádu jednotek procent. V případě letošních registrací se pohybujeme okolo 15 až 18 procent, což také nejsou zrovna vysoké hodnoty.
Zmíněné automobilky proto ze svých ambiciózních plánů couvají, což se týká také značky Bentley. Tenhle britský výrobce luxusních aut původně plánoval, že od roku 2030 bude nabízet pouze elektrická auta. Nyní se ovšem předpokládaný termín posunul o pět let. Minimálně.
Spalovací motory tudíž v nabídce zůstanou mnohem déle. Ostatně o jejich vyřazení nakonec stejně rozhodne trh.
Navzdory posunutí přechodu k plné elektrifikaci se Bentley lokálně bezemisního pohonu zcela nevzdává. Aktuálně portfolio je prakticky celé osazeno plug-in hybridním pohonem, který jednak snižuje emise, jednak představuje poměrně jednoduchý způsob zvýšení výkonu a točivého momentu. Britové navíc v následujících letech plánují představení „opravdu prvního luxusního městského SUV“ na elektřinu.
Stát bude na koncernové platformě PPE, kterou známe z Audi A6 a Q6 s přídomky e-tron a Porsche Macan. Vyrábět se bude nové fabrice, trochu pohádkově nazvané The Dream Factory, což můžeme přeložit jako továrna na sny.
Můžeme též předpokládat, že se v Bentley odhodlají k malosériové výrobě nějakého sportovně-luxusního kupé či kabrioletu, kterému nebude pod přední kapotou bít osmiválec, avšak o pohon se postará elektřina.
S ohledem na nižší počet vyrobených aut a specifickou klientelu z celého světa si Bentley může dovolit na elektrifikaci tolik netlačit. Ostatně pomalejší tempo zvolili také v Lamborgini a ve Ferrari. To však s premiérou svého prvního elektromobilu neotálí. Veřejnosti by se tenhle revoluční model mohl ukázat již příští rok.
Zdroj: Bentley a Carbuzz, foto: Bentley a auto.cz, video: Bentley