Peugeot ukázal koncept Polygon, má být vizí auta budoucnosti
Malý třídveřový hatchback s řízením po drátě se kompletně představí zanedlouho. O pár dnů dřív se budou moci hráči Fortnite podívat na ostrov ve tvaru jeho volantu.
Jak budou vypadat auta budoucnosti, ukazuje kromě sci-fi filmů také třeba Dacia s konceptem Hipster. S vlastním nápadem na auto budoucnosti nyní přichází Peugeot. Koncept, který to ukazuje, nazval Polygon a sdílel jeho první fotografii.
Informací kromě ní zatím není mnoho. Vidíme karoserii malého hatchbacku s jedním párem dveří a dvěma páry sedaček, s koly co nejvíc v rozích karoserie a se svítícími logy značky na dveřích.
Automobilka uvádí, že koncept přináší „inovativní prostor kabiny“ a „revoluční systém řízení“, kdy hranatý volant s názvem Hypersquare neotáčí koly přímo tyčí řízení, nýbrž po drátě skrz senzory a elektromotory. Ten má být „klíčovým prvkem radosti z jízdy budoucích vozů Peugeot“.
Více se svět dozví 12. listopadu, kdy se koncept Polygon představí kompletně. Do té doby můžou hráči hry Fortnite navštívit Peugeot Polygon City, ostrov ve tvaru volantu Hypersquare, který má být představením vize budoucnosti zábavnou formou.
Jestli se koncept Polygon ovšem vyvine v produkční auto, jestli to je třeba předzvěst příští generace modelu 208, nebo jestli pouze představuje nový designový jazyk značky, je zatím otázkou.
