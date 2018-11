Motocyklová VC Malajsie 2018: Mistrovské tituly získali Francesco Bagnaia a Jorge Martín

Zahřívací, vesměs mokré tréninky na Grand Prix Malajsie v Sepangu vyhráli Maverick Viñales (MotoGP), překvapivě Andrea Locatelli (Moto2) a Arón Canet (Moto3). Locatelli se při svých 84 dosavadních startech zatím do statistik výrazněji nezapsal, ještě nevyhrál závod, má na svém kontě pouze dvě pódia (druhá místa) z Moto3 2016, kdy jezdil za Leopard Racing na KTM.

Dnešní malajsijský program začínal už v 0:40 ráno našeho času, kvůli hrozbě monzunových dešťů byl posunut. V noci času místního ovšem opět vydatně sprchlo... Pak sice vysvitlo slunce, ale trať oschnout nestačila. Mezi warm upy a závody zela jen hodinová pauza, jezdci MotoGP měli mít před sebou tři čtvrtiny původní vzdálenosti, Moto2 a Moto3 pak dvě třetiny. Nakonec se ovšem jelo na plnou délku. Velká cena se pořádá na 5,5 km dlouhém okruhu.

Závody nabídly jako vždy dramatické souboje. Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Marca Márqueze. Závodu přitom dominoval Valentino Rossi, ale upadl. Udržel se nepříliš poškozeného stroje, nasedl na něj znovu a ještě dojel, ale mimo body. Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek jsme viděli krásný souboj o druhé místo a vlastně i titul mezi Francescem Bagnaiou a Miguelem Oliveirou. Bagnaia sice na Portugalce nestačil, mistrovskou korunu mu však jeho soupeř nevzal. Závod patřil Lucovi Marinimu. V kláníse nakonec radoval Jorge Martín nejen z individuálního triumfu, ale i z titulu mistra světa. Většinu závodu jelo pole pohromadě, až v poslední fázi se Jorge utrhl a vyhrál, zatímco Bezzecchi s di Giannantoniem zůstali v chumlu a ztratili veškeré šance.

MotoGP

Marc Márquez (Repsol Honda) se ze včerejší pole position dlouho neradoval. Obdržel penalizaci šesti míst na roštu kvůli nezodpovědné jízdě a do závodu vyrážel zkraje třetí řady. Podle komisařů při kvalifikaci ohrozil Andreu Iannoneho (Suzuki). Na nejvýhodnější pozici na roštu se tak posunul Johann Zarco (Tech 3 Yamaha). Klání královské kubatury na 20 okruhů začalo skvělým startem Valentina Rossiho, za něj se zařadil Zarco. Marc Márquez postupoval agresivně vpřed, málem to odnesl jeho týmový kolega Pedrosa. Spadl Andrea Iannone, který jel v tu chvíli za ním. Šampion vyřídil i třetího Jacka Millera.

Karel Abraham v závodě vydržel jen čtyři kola, pak vzdal kvůli technickému problému. Když necháte Márquezovi místo, nacpe se tam. O tom se přesvědčil i Zarco. Pokusil se ještě přiblížit, ale ještě před polovinou závodu kontakt ztratil. Dani Pedrosa se vyšplhal na čtyřku, naopak Miller se propadal postupně až za Mavericka Viñalese na osmičku. Michele Pirro se zase odporoučel k zemi. Pedrosa na čtvrtém místě nevydržel, předjel jej Álex Rins a později i Viñales.

Schyluje se k bitvě o vítězství? 4 kola před koncem bylo jasno. Márquez sice postupně ukrajoval z Rossiho náskoku, ale Valentino mu všechno ulehčil pádem. Marc už pak neměl problém, cílem projel po zadním kole. Rins na modré suzuki pokračoval v krasojízdě, v posledním okruhu si poradil s Johannem Zarcem a patří mu zaslouženě druhé místo. Skvělý výkon! Sympaťák Hafizh Syahrin z poslední příčky na startu stihl první desítku. Domácí smíšek se neubránil slzám.

1. Marc Márquez 321 (mistr světa 2018), 2. Andrea Dovizioso 220, 3. Valentino Rossi 195, 4. Maverick Viñales 193, 5. Álex Rins 149...

Moto2

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 18 kol se nejlépe dařilo Lucovi Marinimu, za ním se seřadili Francesco Bagnaia a Miguel Oliveira po skvělém odpichu ze třetí řady. Naopak „poleman“ Álex Márquez začínal až jako osmý a Fabio Quartararo se rovněž propadl, protože byl příliš široký. Portugalec se dostal dokonce před svého jediného soupeře v boji o titul, ale pak se sem přimíchal Remy Gardner. Chvíli bylo velmi těsno a Marini v čele mohl ujet. Z jedenáctého místa spadl Iker Lecuona. A to už byl okruh suchý. Následoval jej do té doby výborně jedoucí mladý Gardner a také Xavi Cardelús, po nich i Japonec Tetsuta Nagashima a Fin Niki Tuuli. I když Oliveira znovu předjel Bagnaiu, titul mu to nezaručovalo, 36 bodů před závodem byl příliš velký rozdíl. Začal se na ně navíc dotahovat Mattia Pasini. Toho příští sezónu v poli pravděpodobně neuvidíme.

Oliveira se odpoutal a stíhal vedoucího Mariniho. Havaroval Augusto Fernández, přišla ke slovu nosítka. Pátý Álex Márquez měl za sebou zlobivého Lorenza Baldassarriho, ten se s ním málem sťukl, znovu ho dohnal a předjel. Španěl se pak propadl až za Fabia Quartarara a nic mu nepomohl ani vystrčený loket. Do cíle se už nic nezměnilo, jen Quartararo porazil „Baldu“. Kamery si vybraly třetího Francesca Bagnaiu, závod ale vyhrál jeho týmový kolega Luca Marini. Poprvé v životě. Oliveirovi druhé místo vzalo veškeré naděje, je tak dvojnásobným vicemistrem světa.

Titul slaví Bagnaia a tým Valentina Rossiho! Tem mu motorku přímo na okruhu pod improvizovaným stanem převlékl do zvláštních barev se startovním číslem 1, ale už odmítla jet. Nový šampion musel využít k cestě do pit lane služeb traťového maršála. Álex Márquez ztratil tempo z tréninků i kvalifikace...

1. Francesco Bagnaia 304 (mistr světa 2018), 2. Miguel Oliveira 272, 3. Brad Binder 201, 4. Lorenzo Baldassarri 162, 5. Álex Márquez 157...

Moto3

Adam Norrodin vyrážel po penalizaci raději z boxů, všichni jezdci měli mokré gumy. Stefano Nepa byl přeřazen na konec roštu (beztak skončil předposlední v kvalifikaci) za incident z Austrálie, kdy olej z jeho stroje znečistil trať. Proč komisaři trestají dvakrát, zůstává záhadou. Už byl vyřazen z druhého tréninku na Phillip Islandu.

Vedení v závodě, který byl vypsán na 17 okruhů (nezkracovalo se tedy) a začal ve tři hodiny ráno našeho času, se po zhasnutí červených světel a řádné strkanici ujal Marco Bezzecchi před Jorgem Martínem. Únik první čtyřky se nezdařil, pole se brzy spojilo. Martín klesl až na deváté místo. Celestino Vietti, který v Austrálii získal první pódium, jel třetí za Darrynem Binderem, ale záhy havaroval. Divoký Jihoafričan bojoval s Bezzecchim, který si příliš vyjel a ztratil. Tento incident katapultoval do čela Lorenza dalla Portu, ve vedení se střídal s Binderem. Bezzecchi málem potkal Arbolina, záhy došlo ke kontaktu mezi Foggiou, McPheem a Lópezem, pro tuto trojici závod skončil.

V sedmém kole se dopředu vrátil Bezzecchi a následoval jej Martín. Binder naopak lehce propadl. Chtěli jsme vidět souboj dvou největších kandidátů na titul a oni nám jej nabídli měrou vrchovatou, dokonce došlo i ke kontaktu. Přimíchal se mezi ně také Arón Canet, který se pokusil o trhák. Zanedlouho však políbil asfalt. Domácí Norrodin už bojoval o body s Kubou Kornfeilem. Vpředu se znovu objevil dalla Porta, ale i mladší Binder, který je opakem svého bratra Brada, také chvíli jezdil po trávě, pořadí se přelévalo. Nebylo divu, obří vláček čítal dvacítku jezdců!

Ve 13. kole zatroubil Martín k útoku a pole se začalo trhat. Adam Norrodin svou spanilou jízdu (dostal se až na sedmé místo) zakončil bohužel pádem, stejně jako náš Jakub Kornfeil. Ten se předtím dostal až do Top 10 a následně nepříliš poškozený stroj ještě zvedl. Martín najednou vedl už doslova o parník, respektive tři sekundy. Důležitý byl souboj o druhé místo, tam se zase dala dohromady velká skupina.

Marco Bezzecchi se však v posledním kole propadl až na šestku, málem se potkal s Albertem Arenasem a do cíle se posunul jen o jednu příčku. Ani on, ani nakonec šestý Fabio di Giannantonio se letos mistry světa Moto3 nestanou, je jím (a nutno dodat, že naprosto po zásluze) dnešní vítěz Jorge Martín, i když jeho italský soupeř odjel letos více kol ve vedení. Martín si projel čestné kolo se španělskou vlajkou. Za ním se pod šachovnicí umístila dvojice Leopard Racing dalla Porta/Bastianini a Arenas. Kubajz dorazil mimo body na dvacátém místě.

1. Jorge Martín 240 (mistr světa 2018), 2. Marco Bezzecchi 214, 3. Fabio di Giannantonio 205, 4. Enea Bastianini 166, 5. Lorenzo dalla Porta 151...