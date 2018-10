Nahlédněte s námi do muzea Lady. Vystavuje legendární i méně známé vozy

Automobilka AvtoVAZ vyrábějící vozy značky Lada je nepochybně nejznámějším ruským výrobcem automobilů. I proto má jako jiné slavné automobilky svoje tovární muzeum. Nachází se v domovském městě značky, v Toljatti, a vystavuje to nejzajímavější z dílny tohoto výrobce, jehož historie se začala psát v roce 1966.

Mezi klíčové exponáty muzea nepochybně patří hned několik exemplářů „žigulíka,“ automobilu, který se s několika modernizacemi vyráběl dlouhých 42 let, mezi lety 1970 a 2012. V muzeu tak nechybí jeden z vůbec prvních vyrobených exemplářů (konkrétně VAZ-2101 prodaný v srpnu 1970), jehož první a jediný vlastník po 19 letech daroval auto zpět automobilce, která mu za to dala nové. Mezníkem v historii je též miliontý žigulík, v tomto případě VAZ-2103, který byl smontován 21. prosince 1973.

Ze začátku produkce pochází také stříbrná Lada Samara (alias VAZ-2108), vyrobená v roce 1984 jako jeden z prvních 2.000 exemplářů. Jednalo se o první sériový vůz s pohonem předních kol ze Sovětského svazu. Auto přezdívané zubilo (dláto) bylo zpočátku nabízeno jen jako třídveřový hatchback, později ale následovaly i další karosářské verze, pětidveřový hatchback nebo třeba sedan.

Video

Ze vzhledu Samary vycházel také závodní speciál pro Rallye Paříž-Dakar, Lada Samara S-Proto T3 z roku 1989. Útroby ale byly zcela odlišné, za základ totiž posloužil podvozek Porsche 959 s pohonem všech kol a 3,6litrový šestiválec typu boxer. Vyvinul ho francouzský dovozce vozů ruské značky Lada-Poch, spolu s vývojovým centrem NAMI a výrobcem letadlem Tupolev.

V novém tisíciletí ruská automobilka zvažovala, že by se na Dakar vrátila, tentokrát s vlastním dílem, Lada Raid ale nakonec zůstala jen v prototypovém stadiu. Stejně jako někdejší předchůdce přitom používala motor Porsche, v tomto případě šestiválec o objemu 3,8 litru. Naopak Lada Niva T3 z devadesátých let se na závodní tratě dostala. Účastnila se maratonu Paříž - Moskva – Peking.

Málo známým faktem je i to, že AvtoVAZ zabýval elektromobily už v době, kdy to ještě nebylo moderní. Důkazem je experimentální vozítko VAZ-1111E Oka, jehož výroba 20 pilotních exemplářů proběhla v roce 1994. Auto čerpalo energii z nikl-kadmium akumulátoru, který mu umožňoval dojezd až 110 kilometrů rychlostí 40 km/h. Rozdělen byl do tří setů, první se nacházel pod kapotou, druhý pod zadními sedadly (místo palivové nádrže) a třetí v zavazadelníku (místo rezervy).

Další auta už jsou mladší ročníky. Lada Granta je kompaktní sedan na bázi hatchbacku Kalina (dnes už oba modely nesou jedno označení, Granta), který už vznikal ve spolupráci s Renaultem. Na ruském trhu se začal prodávat 1. prosince 2011. Žlutým hatchbackem Lada Kalina Sport, sportovně laděnou verzí modelu VAZ 1119, se zase svezl ruský prezident Vladimir Putin, který s ní na amurské dálnici ujel přes 2.000 kilometrů.