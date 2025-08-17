Kabina jakožto deformační zóna: pamatujete na slavný debakl Chevroletu Aveo?
Pamatujete na poslední masakr v Euro NCAP? Aveo ukázalo, že kabina není dobrá deformační zóna
Labutí píseň slavné korejské automobilky začínala v roli skromného každodenního vozítka. Brzy sice nabyl status celosvětové legendy, i tak se ale nebylo čím chlubit.
Daewoo definitivně skončilo v rukou koncernu GM v roce 2001 a prvním modelem, vypuštěným pod novým vedením, byl kalos. Pamatujete si ještě na to slovo? Pevně věříme tomu, že jste ho neslyšeli asi tak dlouho jako penál nebo Paroubek. A vlastně bychom se vám moc nedivili, protože toto auto je jediná věc na světě, která změnila svůj název vícekrát než živá kultura v actimelu.
Kalos se totiž prodával asi v 120 zemích světa, kde mu říkali Chevrolet Kalos, Chevrolet Lova, Chevrolet Nexia, Daewoo Gentra, Daewoo Kalos, Holden Barina, Pontiac G3, Pontiac G3 Wave, Pontiac Wave, Ravon Nexia R3, Suzuki Swift+, a konečně, ZAZ Vida. Jak jsme však vedle investigativy starších produktů amerického koncernu zjistili, skutečnost, že se auto nabízí na mnoha trzích, ještě nemusí nutně znamenat, že to nebude úplný průšvih.
Jak velký trapas může tak malé auto být, na to jsme se podívali v nejnovějším dílu seriálu Auta z pekla. A nestačili jsme se divit!
