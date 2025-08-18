Auta poskládaná z dílů od subdodavatelů? Jedna značka jde zcela proti proudu
Vyvinout si vlastní automobil dnes už teoreticky nemusí být tak náročné, protože většina dílů se dá koupit od externích dodavatelů. Využívají toho jak zavedené automobilky, tak nové startupy. Jedna automobilka ale jde zcela proti proudu.
U moderních vozů jsme zvyklí na to, že velká část komponent je získaná od externích dodavatelů. Platí to pro všechny automobilky, pro všechny modely, nezávisle na ceně. Převodovka od ZF, baterka od CATL, elektronika od Bosch, brzdy od Brembo, tlumiče od Bilsteinu, dalo by se pokračovat na několik dalších článků.
Dnes vám jsou externí firmy schopné dodat třeba i celý hybridní nebo elektrický pohon (například ZF), auto částečně nebo zcela vyvinout (Magna), nebo si prostě koupíte hotový produkt a nalepíte na něj své logo (Foxtron).
Proti proudu jde čínská značka BYD, která naopak pojem „vertikální integrace“ využila do maxima. Ze všech automobilek na světě má největší podíl komponent, které si vyrábí sama. Ten se liší podle modelu, ale například na menším elektrickém hatchbacku Dolphin, který je i v evropské nabídce, jsou prý od externích dodavatelů pouze pneumatiky a okna.
U výrobce BYD je situace o to zajímavější, že si sám vyrábí i trakční baterie. To sice tvrdí spousta automobilek, ale BYD opravdu vyrábí i samotné články, zatímco většina konkurence je nakupuje u externích dodavatelů. Vlastní výrobu článků má částečně i Tesla, která na tom však spolupracuje s Panasonicem. BYD své baterie také dodává jiným automobilkám, včetně Tesly, Fordu, BMW nebo Toyoty. Poslední zmíněná v některých modelech využívá celý pohon dodaný BYD, to samé využil SsangYong (KGM) u elektrického Torresu EVX.
BYD ostatně začal původně jako výrobce baterií pro elektroniku, který si později přibral i výrobu automobilů. Na to šel odkoupením menší automobilky Qinchuan, která měla vlastní továrnu, ale zejména licenci na produkci automobilů. Z jejího levného a trochu bizarně designovaného hatchbacku Flyer se stal první model BYD.
Podíl vlastních dílů se u BYD zvyšuje a na unikátní situaci automobilka upozornila minulý týden. Oznámila totiž, že si nově vyrábí i vlastní displeje v interiérech. Ty mají být poprvé použity ve vozech Fangchengbao Tai 7, což trochu hází vidle do tvrzení o soběstačnosti Dolphinu. Před pár měsíci zase BYD koupil výrobce ledniček pro auta, které poté nasadil do svých čínských modelů jako standardní výbavu.
Výhodou postupu je snížení ceny, ale také větší stabilita dodavatelského řetězce. Není zrovna nezvyklé, že nějaký z dodavatelů zkrachuje. Nedávno se to stalo třeba Ineosu, jehož Grenadier je skládačka dílů vyvinutá u Magny. Po krachu dodavatele sedaček Recaro se musela zastavit výroba Grenadieru, zatímco Ineos hledal náhradu.
zdroj info, foto, videa: BYD