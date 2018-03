Nástupce Škody Rapid se blíží. Konec liftbacku nebude jedinou novinkou!

I v době rostoucí popularity všelijakých SUV a crossoverů zůstávají na evropských trzích klíčovými modely kompaktní hatchbacky. Škoda tuto kategorii sice obsadila Rapidem, ne však příliš úspěšně, a tak tento vůz čeká radikální proměna. K té dojde již v první polovině roku 2019, kdy nástupce Rapidu vstoupí na trh.

přiznává Alain Favey, šéf marketingu a prodeje ve značce Škoda. Na domácím českém trhu je Rapid možná dlouhodobě třetí nejprodávanější model, z celoevropského pohledu ale jeho prodeje nejsou zázračné. Loni byl v Evropě mezi kompakty až dvanáctým nejprodávanějším vozem, s 66.500 prodanými kusy, zatímco celkově druhá Škoda Octavia (za VW Golf) dosáhla na 482.200 prodaných kusů.

Právě nadmíru úspěšné Octavii se Rapid podobá svou karoserií liftback, a tak tato verze skončí. Místo toho se nástupce Rapidu stane výhradně hatchbackem. V této velikostní kategorii nabídne Škoda nově další SUV, tudíž jednotlivé vozy musí pečlivě odlišit.říká k tomu Favey.

Rapid trochu doplácí na to, že vznikla v reakci na dobu hospodářské krize, kdy musel zaujmout hlavně svojí nízkou cenou. Nyní se ale starému kontinentu daří, zákazníci jsou ochotni si kupovat stále dražší vozy, na což nástupce Rapidu bude reagovat. Očekávejme tak lepší materiály nebo dotykové ovládání vybraných prvků (třeba panel klimatizace). Auto také povyroste, nabídne více prostoru díky platformě MQB (A0), která nahradí PQ26 ze stávajícího provedení.

S platformou sdílenou s VW Polo nebo Seatem Ibiza (avšak s nataženým rozvorem) souvisí i nabídka motorů. Počítá se s tříválcem 1.0 TSI a čtyřválcem 1.5 TSI, k dispozici budou opět i turbodiesely, které v souvislosti s blížícími se přísnějšími emisními normami ve stávajícím Rapidu skončily.

Z hlediska designu novinka zaujme výraznou šestiúhelníkovou maskou s širokým chromovaným lemem, z něhož budou vybíhat špičaté světlomety téměř trojúhelníkového tvaru. Záď bud zakulacená, se sklem protaženým až na úroveň zadních světel. Uvnitř očekávejme novou generaci interiéru, což bude znamenat samostatně vyčnívající obrazovku multimediálního systému. Co v tomto směru čekat, naznačil už koncept Vision X

Jestliže mnohé detaily co do konstrukce či designu, už jsou potvrzené, z hlediska jména je to zatím velká neznámá. Jisté je to, že Rapid už to nebude. Zákulisní zprávy naznačovaly alespoň zachování přídomku Spaceback, teď se ale zdá, že ani takto se nový hatchback jmenovat nebude. A tak se o jméně spekuluje znovu. A jsou tu hned dva tipy, Favorit a Felicia. Logiku by to mělo, nebo ne?