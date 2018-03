Podívejte se, jak dopadlo jedno z nejvzácnějších Porsche 911. Na jeho záchraně se již pracuje

Porsche 911 Carrera 2,7 RS mělo premiéru na podzim roku 1972 a dnes patří k nejvyhledávanějším a nejcennějším zástupcům modelové řady 911 mezi sběrateli a fanoušky značky po celém světě. Za svou popularitu vděčí tento model svému vzhledu a samozřejmě jízdním výkonům.

Původně měl tento model vzniknout v sérii pěti stovek exemplářů, aby byl splněn požadavek pro homologaci a Porsche od něj mohlo vyslat na závodní dráhy, ale nakonec vzniklo pro zákazníky 1590 vozů v provedeních Touring a Sport, která doplňovalo několik čistě závodních vozů RSR.

V rámci všech vyrobených silničních vozů Porsche 911 Carrera 2,7 RS jsou jako vzácnější zmiňovány ty v odlehčeném provedení Sport, ale ještě vzácnější jsou s volantem na pravé straně a pak také s odstínem laku karoserie, který nebyl u tohoto modelu právě nejžádanějším.

Přesně tato kritéria splňuje exemplář, který v současnosti renovuje britská společnost Autofarm, založená v roce 1973 a v současnosti patřící k předním specialistům na vozy značky Porsche. V jejích dílnách je totiž Porsche 911 Carrera 2,7 RS, které lze skutečně označit za jedinečné.

Brány automobilky totiž v první polovině sedmdesátých let opustilo pouze šestnáct zástupců modelu 911 Carrera 2,7 RS s lakem karoserie pojmenovanýma jen sedm z nich mělo volant na pravé straně. Z těchto sedmi pak jedno jediné nemělo kapotu motoru ozdobenu pro tento model typickým spoilerem s přezdívkou. Právě tento vůz je nyní v péči specialistů společnosti Autofarm.

Porsche 911 Carrera 2,7 RS, které se svým zevnějškem výrazně odlišuje od svých sourozenců, se navíc může pochlubit i poměrně zajímavým životním příběhem.

Prvním majitelem byl totiž obchodník z Trinidadu, který jej vlastnil až do roku 1989. Druhý majitel se postaral o nový lak a karoserie vozu díky němu získala purpurový metalický odstín.

Třetím majitelem se v roce 1993 stal muž jménem Leon Paria, který se postaral o další úpravy v podobě kol BBS v odstínu karoserie, spoileru s přezdívkou, světlometů pro severoamerický trh, třetího brzdového světla, fólií na oknech, nestandardních sedadel i volantu a audio systému.

Leon Paria si Porsche užíval sedm let, než je pro poruchu odstavil. O dva roky později byl tento majitel obchodu s klimatizacemi na cestě do svého podniku zastřelen. Vzácné sportovní kupé zůstalo uloženo tam, kde je jeho poslední majitel až do roku 2015, kdy došlo k jeho prodeji na Floridu.

Tam však Porsche příliš dlouho nepobylo a v loňském roce zamířilo do Velké Británie, kde nyní společnost Autofarm pracuje na jeho kompletní renovaci, kterou důkladně dokumentuje a prostřednictvím svého kanálu na Youtube i sdílí s fanoušky.

Video