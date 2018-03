Nesněte po Aventadoru s pohonem zadních kol. Byli byste z něj zklamáni, tvrdí v Lamborghini

K supersportům sice tak nějak patří pohon zadních kol, Lamborghini ale už od dob Diabla z devadesátých let věří spíše pohonu všech kol. A bude na něj sázet i do budoucna, Aventador tak ve verzi s pohonem pouze zadní nápravy rozhodně očekávat nemáme.

Bez pohonu všech kol by bylo Aventador ve vysokých rychlostech těžké zvládnout, tvrdí vedoucí vývoje v Lamborghini Maurizio Reggiani s tím, že nutnost zásahů elektroniky u tak silného auta (Aventador S má 544 kW) by byla natolik výrazná, že by si řidiči jízdu s autem ani neužili.prohlašuje Reggiani. Přitom Ferrari nebo Porsche podobně silné zadokolky nabízí.

Jestliže jste tak od Aventadoru čekali nějakou bestiální verzi třeba ve stylu Diabla GT (šestilitrová V12 s 423 kW, pohonem zadních kol a manuálem), rozhodně ji nečekejte. Nastávající Aventador SVJ, nástupce odlehčeného a posíleného Aventadoru SV, bude jistojistě čtyřkolkou.

To je přitom rozdíl proti „babylambu“ Huracánu, který vedle čtyřkolkových variant je dostupný také jako zadokolka. Proti běžné verzi má však Huracán RWD výrazně snížený výkon, z 449 kW na 427 kW, což automobilka vysvětluje snahou o bezpečnost. Také SUV se má spolehnout výhradně na pohon všech kol.

Naopak na základech Aventadoru by mohly být postaveny další speciální modely typu Veneno a Centenario, na něž se automobilka chce orientovat i v následujících letech. Klienti těchto aut chtějí tu nejlepší techniku, tedy to, co Aventador nabízí, ať už monokokové šasi, zavěšení typu pushrod nebo dvanáctiválcový motor, prohlašuje Reggiani.

Co můžeme v této oblasti, Lamborghini nechce prozrazovat, jistě ale stojí za připomínku, že v příštím roce bude slavit sedmdesátku Valentino Balboni, někdejší legendární jezdec značky. A ten by si k takovému výročí jistě za své zásluhy nějakou specialitku zasloužil. Ostatně nebylo by to poprvé, k šedesátinám dostal Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni, s nímž se Lamborghini po deseti letech vrátilo k pohonu jen zadní nápravy.