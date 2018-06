Poprvé za volantem nové Kie Ceed. S novým 1.4 T-GDI je výtečná!  

Nejevropštější Kia se dočkala již třetí generace. Model Ceed navržený v Evropě, pro Evropany a vyráběný v Evropě ztratil apostrof v názvu, což má mimo jiné usnadnit vyhledávání auta přes internet, smysl jména však zůstává –. Po prvním setkání v Mnichově jsme se s novým Ceedem poprvé svezli na mezinárodní novinářské prezentaci v okolí portugalského města Faro.

Na Evropany cílený automobil (jinde ve světě je Kia mezi kompakty zastoupena modelem Forte) se přitom zdejším zákazníkům zalíbil. Od zahájení výroby první generace v prosinci 2006 bylo vyrobeno už přes 1,3 milionu jeho exemplářů, aktuálně Ceed tvoří 18 % evropských prodejů značky, je tak jejím druhým nejprodávanějším modelem na starém kontinentu, lepší je jen Sportage (32 % evropských prodejů Kie).

Stejně dlouhý, ale širší

S ohledem na oblibu dosavadních generací není tolik divu, že při vývoji se stavělo na charakteru předchůdce. Kia ani zásadně neměnila jeho rozměry – délka 4310 mm a rozvor 2650 mm jsou shodné jako u předchůdce. Proporce ale pozměnilo rozšíření karoserie o 20 mm na 1.800 mm a snížení o 23 mm na 1447 mm. Siluetu proměnilo i natažení zadního převisu o 20 mm (a zkrácení toho předního o stejnou hodnotu), posunovala se i dolní pata A sloupků – o 68 mm směrem vzad.

Kia Ceed – srovnání rozměrů s konkurencí Model Kia Ceed Ford Focus Hyundai i30 Peugeot 308 Škoda Rapid Spaceback Délka (mm) 4310 4378 4340 4253 4304 Šířka (mm) 1800 1825 1795 1804 1706 Výška (mm) 1447 1452 1455 1457 1459 Rozvor (mm) 2650 2700 2650 2620 2590 Objem zavazadelníku (l) 395/1291 375/1354 395/1301 420/1228 415/1381

Výsledkem je tak automobil, který vypadá v mnoha ohledech jinak než dosud. Nejvýraznější změnou je boční silueta, Ceed přišel o charakteristické tlusté C sloupky, a tak je z bočního profilu dnes více zaměnitelný s ostatními kompaktními hatchbacky. Vodorovné linky však vůz opticky prodlužují, a tak pětidveřový hatchback ve finále lehce evokuje kombík. Trochu osobitého kouzla Ceed možná ztratil, pořád se nám ale líbí.

Příď navazuje na předchůdce, rozhodla se však inspirovat u krásného fastbacku Stinger. Využívá tak obdobné prvky na předním nárazníku nebo širokou masku chladiče, tzv. tygří nos, podobný je také nový klíček. Novinkou je i denní svícení inspirované sportovní verzí Cee’d GT. Nově je grafika „ledových kostek“ u všech verzí, diody navíc už nejsou samostatně stojící, ale zakomponované do hlavních světlometů. Proměnila se i záď, kvůli praktičnosti (a zvětšení vstupního otvoru víka kufru) se přesunula zadní registrační značka z nárazníku do pátých dveří, vodorovné linky ji opticky rozšiřují. Specialitou koncových světel připomínajících Stonic je pak denní svícení – Ceed tak podobně jako Renaulty bude diodami svítit přes den nejen zepředu, ale také zezadu.

To vnitřek se ve výsledku proměnil výrazněji. Nechybí tu dnes tak populární, samostatně stojící obrazovka multimediálního systému. Na rozdíl od mnohé konkurence však dotykový displej (s úhlopříčkou sedm, nebo osm palců) však nadále doplňuje spousta konvenčních tlačítek, což ve výsledku usnadňuje ovládání a Kiu za jejich zachování chválíme. Nemůžeme si však pomoci, že některá tlačítka působí přece jen lacině, stejně jako stříbrný dekor, který jasně dává najevo, že není hliníkový, jak se snaží evokovat. Samotné plasty jsou ale skvělé, měkčené jsou nejen na horní části palubní desky (kde evokují kůži), ale také třeba na dveřích. I kvalita zpracování je i na vysoké úrovni.

Hodně se nám líbí pozice za volantem. Sedí se vcelku nízko a volant se velice příjemně drží. Pochvalu zaslouží také sedadla, mají výrazné boční vedení a dlouhý sedák. V zatáčkách ideálně podrží tělo a na dlouhých cestách zůstávají pohodlné. Analogové budíky s jednoduchou grafikou jsou přehledné a dobře čitelné, v průběhu životního cyklu však Kia nabídne i dnes tak módní digitální přístrojový štít.

Kia Ceed: Mezigenerační srovnání vnitřních rozměrů Model Kia Ceed (2018-) Kia Cee'd (2012-2018) podélný prostor vpředu min/max (mm) 880/1110 870/1080 podélný prostor vzadu min/max (mm) 580/850 560/795 výška nad sedadlem – vpředu (mm) 950 1030 výška nad sedadlem – vzadu (mm) 950 960 šířka vpředu (mm) 1510 1465 šířka vzadu (mm) 1480 1450 délka sedáku vpředu (mm) 500 520 délka sedáku vzadu (mm) 450 430 výška opěradla vpředu (mm) 640 650 výška opěradla vzadu (mm) 670 660

Kia vyzdvihuje i prostornost nového Ceedu. A opravdu, při posazení se za sebe mám se svými 182 centimetry dostatečnou rezervu jak před koleny, tak nad hlavou. Rovněž mezigenerační srovnání vnitřních rozměrů odhaluje více prostoru pro ramena i pro kolena.

Prostor na zadních sedadlech přitom nejde na úkor místa pro zavazadla. Zavazadlový prostor byl totiž i díky již zmíněnému prodloužení zadního převisu mezigeneračně zvětšen o 15 litrů na celkových 395 litrů. Najednou tak patří mezi největší v třídě kompaktních hatchbacků. K dispozici jsou praktické háčky na nákupní tašky, 12V zásuvka nebo dvojitá podlaha, která dokáže zvýšit kufr o osm centimetrů. Nakládací hrana je nízko, ve výšce 65 centimetrů, naopak víko zavazadelníku se pro moji postavu hodí tak akorát, zvedá se do výšky 186 centimetrů.

Kia Ceed: Mezigenerační srovnání zavazadelníků Model Kia Ceed (2018-) Kia Cee'd (2012-2018) Objem (l) 395 380 Délka (mm) 780 710 Šířka mezi podběhy (mm) 1050 1030 Výška po plato (mm) 420-500 530 Nakládací hrana (mm) 650 730 Výška pod pátými dveřmi (mm) 1860 1860

Tři benzinové motory a dvě verze turbodieselu

Jestliže podobu Ceedu známe již od jara, na nabídku motorů a jejich technická data jsme si zatím museli počkat. Všechny splňují s předstihem normu Euro 6d-TEMP, přičemž základ nabídky je známý., nově vyzbrojený filtrem pevných částic.

Vrchol benzinové nabídky je však nový.nás přitom při prvních jízdách nadchnul. Nástupce atmosférické 1.6 GDI má díky přeplňování vyšší točivý moment v širším spektru otáček i vyšší výkon, navzdory menšímu objemu. Naladěn je na 103 kW a 242 N.m, což už se Ceedem umí slušně zacvičit. Motor s částicovým filtrem má příjemný zvuk a ochotně se nechá vytáčet. Jestliže tak Kia tvrdí, že nová čtrnáctistovka bude nejžádanější volbou, můžeme ji jedině doporučit.

Oproti tříválci je tak výrazně lepší volbou. Jízda s litrem nás totiž lehce zklamala. Oproti čtrnáctistovce je přece jen méně kultivovaná, byť zvuk je díky skvělému odhlučnění perfektně potlačen a ani pouze tři válce nejsou podle sluchu tak patrné, hlavně ale postrádá elán. Tříválci se líbí jen ve středním pásmu, do 1800 otáček je prakticky mrtvý, nad 3500 otáček už je jeho charakteristika tak plochá, že ho vlastně ani nemá smysl vytáčet nějak vysoko. A navíc litr není moc úsporný, i na dálnici si řekla přes osm litrů. To s 1.4 T-GDI jsme také jezdili kolem osmi, při snížení tempa na okreskách jsme se dostali pod sedm litrů. Chválíme však rychle reagující start-stop, systém už není tak otravný, jako býval.

V nabídce zůstávají i vznětové agregáty. Obchodní označenísice již známe, skrývá se pod ním ale nový agregát U3. Přímovstřiková šestnáctistovka s aktivním systémem selektivní katalytické redukce je též přizpůsobena již normě Euro 6d-TEMP, přičemž nabízena bude ve dvou výkonových variantách, s 85 kW a rovnými 100 kW.

Kia Ceed – technická data nabízených motorů Motor 1.4 MPI 1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 CRDi 1.6 CRDi Zdvihový objem [cm3] 1368 998 1353 1598 1598 Válce/ventily 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 74/6000 88/6000 103/6000 85/4000 100/4000 Točivý moment [N.m/min] 134/3500 172/1500-4000 242/1500-3200 280/1500-2750 (300/1500-2500) 280/1500-3000 (320/2000-2250) Převodovka 6M 6M 6M (7DS) 6M (7DS) 6M (7DS) Max. rychlost [km/h] 183 190 210 (205) 192 (192) 200 (200) Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,6 11,1 8,9 (9,2) 10,9 (10,9) 10,2 (9,9) Komb. spotřeba [l/100 km] 6,0 5,4 5,6 (5,5) 3,8 (4,0) 4,0 (4,2) Pohotovostní h. [kg] 1185 1222 1240 (1270) 1313 (1340) 1313 (1340)

Do budoucna se v souvislosti s turbodiesely, která debutuje v modernizované Sportage. V Ceedu se objeví v příštím roce. Naopak čistě elektrický Ceed nepřijde.

Z hlediska převodovek je základem šestistupňový manuál, Kia tak nešetří a u základních motorů nenabízí třeba pětikvalt. Spolupráce se zkoušeným litrem a čtrnáctistovkou se nám líbila. Převodovka má příjemně tuhý chod a vcelku přesnou kulisu. Obě verze vznětové šestnáctistovky a 1.4 T-GDI budou dostupné také se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. V kombinaci s čtrnáctistovkou se nám dvouspojka líbila, řadila naprosto hladce a logicky. Novinkou je pak sportovní režim využívající vyšší otáčky. Postrádáme však páčky pod volantem, zvlášť když kulisa řazení volicí pákou je prohozená – tedy plus dopředu, minus dozadu. Na manuální pokyn každopádně převodovka hbitě reaguje.

Jistý a hbitý

Ladění Ceedu dle preferencí evropských zákazníků má být znát také na jeho jízdních vlastnostech, které byly vedle silniček v německém pohoří Eifel laděny také na silnicích ve Velké Británii a na Severní smyčce Nürburgringu. Výsledek se vývojářům povedl, na silnicích v Portugalsku Ceed dokazoval, že poskytuje slušný komfort a zároveň jistotu. Ne že by byl vyloženě sportovní, při jízdě ale zvládne pobavit.

Řízení už není tak umělé a proti předchůdci je preciznější. Tomu pomáhá i to, že je nyní strmější, a to konkrétně o 17 % oproti předchůdci. Hřebenové řízení má 2,44 otáček mezi krajními polohami, což zajišťuje bezprostřednější reakce na pokyn volantem než dosud.

Hbitosti v zatáčkách pomáhá také kombinace tužších předních pružin (o 40 %) a snížení torzní tuhosti předního stabilizátoru nebo standardně dodávané vektorování točivého momentu pomocí přibrzďování kol, což skvěle potlačuje nedotáčivost, jak jsme si v praxi vyzkoušeli na motokárové trati u portugalského okruhu Portimao. Na ní se Ceed ukázal až nečekaně hbitý. Vliv na jízdní vlastnosti mají i na přání dodávané pneumatiky Michelin Pilot Sport 4, kterými byly osazeny testované exempláře.

Ceed ale není jen o hbitosti, ale také o komfortu. Přední zavěšení pro potlačení menších vibrací dostalo nový systém ventilů tlumičů, zatímco tuhost zadních tlumičů se ze stejného důvodu o 10 % snížila.. To všechno je součástí nové platformy K2 s vyšším podílem vysokopevnostní oceli pro zvýšení tuhosti. Ta vzrostla o 30 %, zatímco hmotnost auta mezigeneračně klesla o 23 kilogramů.

Novinka se na portugalských silnicích opravdu ukázala jako pohodlná, podvozek není zbytečně tvrdý a na nerovnostech se od něj neozývají žádné hlučné rány, i díky lichoběžníkové zadní nápravě se silnější příčnou vzpěrou a nové izolaci v zadních podbězích. Na definitivní verdikt si ale počkáme až do českého prostředí. Přece jen testovací trasy vedly hlavně po hladkých silničkách s minimem výtluků, a tak zkouška na českých kotěhůlkách řekne více.

V Portugalsku jsme si však všimli hluku od podvozku od valících se kol. Pravda, tamější hrubý asfalt mohl udělat své, i na nových hladkých površích však kola Ceedu byla slyšet. Naopak aerodynamický šum je díky novému těsnění kolem dveří či novému bočnímu profilu čelního skla potlačen perfektně, stejně tak o motoru díky účinnějším výplním přístrojové desky nebo novým antivibračním výplním v motorovém prostoru prakticky nevíte.

Závěr

Třetí generace Kie Ceed po prvních jízdách dokazuje, že korejská značka po úspěších v Evropě neusíná na vavřínech a své produkty neustále zdokonaluje. Novinka zaujme skvěle odhlučněným motorem nebo jistými jízdními vlastnostmi. Z hlediska motorů nás nejvíce zaujala nová přeplňovaná čtrnáctistovka, s níž je Ceed o tolik živější než s nepříliš povedeným litrovým tříválcem. Plusem je i prostorný a skvěle zpracovaný interiér, jen škoda těch některých lacinějších detailů.

Úspěchu nového Ceedu tak věříme, v této kategorii je ale velice důležitá cena a tu zatím nevíme. Oznámena bude až v průběhu léta, krátce předtím, než se. To se na trh dostane hatchback, kombík bude následovat krátce na to. To však nebude vše, ještě letos bude debutovat i další karosářská verze, již. Třídveřový hatch to však kvůli malému zájmu nebude, krásný pro_cee’d bohužel končí, a tak zatím můžeme jen spekulovat o tom, co Kia chystá.