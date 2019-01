Nová Škoda Octavia nedopatřením poodhalena. Našli jsme ji v palubním počítači Superbu

Přijde mi to jako pár týdnů, co spatřila světlo světa omlazená čtyřoká Octavia , jejíž design mnohým lidem dodnes nedává spát. Jenže čas neuvěřitelně letí, v době představení faceliftu se psal rok 2016 a my už se pomalu připravujeme na premiéru čtvrté generace tohoto mladoboleslavského bestselleru.

Do té doby nás ještě čeká sbírání jízdních dojmů se Scalou a ženevská premiéra malého SUV Kamiq . Octavii bysme tedy ještě nějaký čas nechali odpočívat, kdyby na nás však sama nevyskočila. A nebavíme se o fórech či únicích na sociálních sítích, populární model české značky se totiž objevil v palubním počítači nového Superbu!

Vzhled zádě více méně koresponduje s informacemi, které už nějaký čas nejsou tajemstvím. Hovořilo se o tom, že nová Octavia dostane výrazně protažené svítilny s výstupky, tedy řešení, které se nechalo inspirovat Superbem, Kodiaqem i Karoqem. Jediný detail, který s virtuální Octavií IV v palubním počítači nesedí, je logo automobilky. To má totiž po vzoru Scaly nahradit nápis Škoda takřka přes celou šířku zavazadelníku.

Video

Jak už tomu u nových aut bývá, Octavia o něco povyroste a přiblíží se tak Superbu. Radost budou mít odpůrci rozdělených předních světlometů. Těm je totiž u mladoboleslavského modelu konec, vepředu se s novou generací objeví trojúhelníkové svítilny, jež dostane třeba omlazený Superb a prý budou hodně připomínat řešení novějších modelů Audi.

V paletě pohonných jednotek se žádná revoluce neočekává. Zážehové motory zastoupí litrové tříválce, patnáctistovka a chybět nebude ani dvoulitr. Budoucnost dieselových agregátů je sice v posledních měsících nejistá, ale Škodovka podle všeho počítá s motory 1.6 TDI a 2.0 TDI. Octavia IV by podle všeho měla být mild-hybridem se 48voltovou palubní sítí.