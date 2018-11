Škoda Kosmiq? Městský crossover z Boleslavi zná datum výroby. A ve hře je nové jméno

Už dlouhou dobu není tajemstvím, že mladoboleslavská Škoda bude od příštího roku nabízet tři sportovně-užitkové modely. Sedmimístný Kodiaq a kompaktní Karoq se dočkají malého městského sourozence a utvoří tak rodinu hodně podobnou té od Seatu (Tarraco, Ateca, Arona).

Díky dokumentu od jednoho z prodejců víme, že výroba crossoveru odstartuje příští rok v polovině července (konkrétně se hovoří o 28. kalendářním týdnu). Zatímco stejný zdroj prozrazuje, že první čistě elektrická Škoda se oficiálně jmenuje CITIGOe, název malého SUV zatím zůstává tajemstvím.

Naší pozornosti ovšem neunikl fakt, že si Škodovka před pár týdny nechala u příslušných úřadů zaregistrovat jméno. Jestli je to skutečně jméno nového modelu nevíme, ale pokud si chce automobilka udržet postupku jmen začínajících na K a končících písmenem Q, je to jedna ze dvou možností. Tou druhou je Karuq registrovaný v dubnu minulého roku. Ve hře by byl i Kamiq , tento název ale mladoboleslavští použili pro SUV nabízené výhradně v Číně. Do představení modelu ale zbývá ještě hodně času, takže se klidně může stát, že Škoda přijde s úplně jiným jménem.

Jisté zatím není ani to, jestli se boleslavský sourozenec Seatu Arona Volkswagenu T-Cross stane náhradou za Fabii kombi. Pravda, malé kombíky byste na dnešním automobilovém trhu napočítali na prstech jedné ruky, avšak v případě Škodovky tvoří praktičtější verze Fabie nezanedbatelnou část prodejů. I z automobilky se nám za poslední měsíce dostalo na toto téma různorodých názorů, na rozuzlení si tak ještě musíme počkat.

Tolik neznámých už nepanuje okolo techniky, kterou malá škodovka dostane. Vůz bude posazen na architektuře MQB-A0, což je platforma Arony, T-Crossu, ale třeba i letošní novinky Škody Scala . Určitě nepočítejme s pohonem všech kol, crossover bude výhradně předokolkou se základem v litrovém tříválci a chybět by neměla ani zážehová jedna-pětka TSI. Zatímco Fabia se po letošní omlazovací proceduře vzdala dieselů, u Kosmiqu(?) jej lze očekávat. Arona a T-Cross jej v podobě 1.6 TDI nabízí.

Jízdní dojmy se Škodou Vision X, z níž bude nový městský crossover vycházet, si můžete připomenout v přiloženém videu...