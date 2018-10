Exkluzivní jízdní dojmy se Škodou Scala: Poprvé za volantem nástupce rapidu!

V den premiéry 6. prosince by Škodovka měla prozradit i základní ceny a spustit konfigurátor. Výroba se ale stejně rozběhne až začátkem příštího roku a dodávky zákazníkům odstartují během prvního pololetí.

V mladoboleslavské továrně tedy finišují přípravy na sériovou produkci, designéři a kvalitáři ladí poslední drobnosti ohledně materiálů, ale jinak už je nástupce rapidu hotový. A i když musí zůstat podoba scaly do začátku prosince v utajení, očividně se chtějí autoři už pochlubit a znát názor vybraných médií.

A tak stojíme v prezentační hale designového centra Škodovky, kde prozkoumáme jednu finální scalu a poté se půjdeme svézt se čtveřicí důkladně maskovaných prototypů. Ty si můžeme na rozdíl od modrého odhaleného exempláře nafotit, ale v podstatě není o co stát. Maskéři si dali hodně záležet. Ale když si k našemu popisu otevřete fotky konceptu Vision RS, s nímž jsme se svezli v pondělí, jste prakticky doma. Scala je od něj v základních rysech k nerozeznání. Ale začněme od základů.

Jak je to s tou platformou

Scala sice stojí na platformě MQB A0 podobně jako Audi A1 Volkswagen Polo nebo příští Fabia, ale rozměrově přerůstá nejen je, ale i Rapid. A ne o málo. Rozvor měří 2649 mm, což je o 47 mm víc než měl předchůdce. Proti verzi Spaceback je Scala o 58 mm delší, o 87 mm širší a o 12 mm vyšší. Proporce karoserie jsou vyváženější, přední převis se zkrátil o 34 mm a zadní naopak prodloužil o 45 mm.

Už není potřeba řešit, proti komu kompaktní škodovka na trhu stojí. Octavia čtvrté generace také povyroste a pojede si v podstatě po vlastní koleji bez přímé konkurence, zatímco z rozměrů scaly je zřejmé, že míří přesně do revíru golfu, focusu, astry, ceedu a dalších hatchbacků. A že má o třídu menší základ? S vedoucím vývoje podvozku a agregátu Martinem Hrdličkou jsme na tohle téma dlouho diskutovali. V první řadě nám vysvětlil, že platformu bychom dnes měli vnímat spíš jako soubor stavebních modulů, které lze různě kombinovat a následně odladit do fungujícího celku. Platforma MQB A0 tak například znamená, že Scala bude mít výhradně vlečenou zadní nápravu, pohon předních kol, ve slabších verzích si vystačí s bubnovými brzdami, nádrž má ale objem 50 litrů (rapid měl 55 l).

Také jsme se od Martina Hrdličky dozvěděli, že zadní vlečku uložili do hydraulických lůžek, která byla vyvinuta už pro modernizovanou octavii, a že Scala dostane novou generaci bubnových brzd. Mají průměr 230 mm a samočinné vymezování vůle mezi paknami a bubnem v závislosti na teplotě. A prý s nimi scala zastaví na stejné dráze jako s kotouči. Konstrukce brzd na autě se bude lišit podle motoru, výbavy a také trhu, každopádně 1.5 TSI a diesel budou mít vždy kotoučovky na všech kolech.

Exteriér: Spousta nových motivů

Pojďme si na chvíli odpočinout od techniky a prozkoumat modrou scalu, která se nám poprvé předvedla v celé své kráse. Opravdu kráse, protože auto, na které se právě díváme, má daleko do stříbrné ošklivky, jejíž snímky oblétly internet. Fotky to nebyly zrovna povedené a také to mohla být jen jedna z možných variant, to nevíme. Ale scala, která stojí před námi, je vážně fešanda. Silueta známá od představení Vision RS má šmrnc, nárůst šířky autu hodně pomohl. Kolmá maska s širokým chromovaným lemem působí správně nabroušeně a trojúhelníkové světlomety autu seknou. V levnějším provedení budou mít LED jen pro tlumený paprsek a denní svícení, v té dražší budou plně diodová, stejně jako zadní svítilny. Ty dostanou v této lepší variantě dynamické blinkry s postupným rozsvěcením. Z boku nás zaujala linie střechy pozvolna klesající zhruba už od půlky délky auta a chromovaná linka, která neobíhá celá boční okna, ale jen spodní hranu a v zadním sloupku se plynule ztrácí – docela vtipný detail.

Hezky oblá záď nabídne stejně jako Rapid Spaceback dvě designové varianty. Základní s kratším sklem a větší masou plechu, nebo okno protažené až mezi lampy. Ty jsou poprvé u menších škodovek úzké, široké a dvoudílné. Jejich tvar opět odpovídá konceptu Vision RS a dokonce se do výroby dostane i ten zajímavý zub, který se táhne napříč celou zádí v úrovni spodní hrany svítilen. Ze starších článků pak víte, že z víka kufru zmizelo logo a počínaje scalou budou vozit boleslavské modely na zádi vypsané celé jméno značky, jak to známe třeba z Porsche, Land Roveru nebo Volva.

Interiér: Jiná dimenze

Slova šéfdesignéra Olivera Stefaniho , že interiér konceptu odpovídá sérii, se potvrdila. Základní tvar přístrojové desky je skutečně shodný. Scala tedy zahajuje novou éru škodováckých kokpitů, které podle očekávání nepřinášejí revoluci, spíš sledují současný módní trend. Palubní deska je štíhlá, nízká a široká, uprostřed jí dominuje volně stojící tablet multimediálního systému. V nabídce budou tři:

Swing: displej 6,5 palce, dva otočné ovladače po stranách

Bolero: displej 8,0 palce, dva otočné ovladače po stranách

Amundsen s navigací: displej 9,2 palce, plně dotykové ovládání

Srovnání s plastovým rapidem je zbytečné, scala přináší zcela novou úroveň materiálů a celkový dojem převyšuje i současnou octavii. Vrchní část palubní desky je pokryta příjemným měkkým materiálem s neobvyklou texturou, plochu před spolujezdcem vyplní zajímavé dekory. Ozdobné lišty budou v základu z lesklého černého plastu a ve vyšších výbavách chromované, zdobné prvky se dostaly i na dveře stejně jako ambientní osvětlení v bílé nebo červené barvě. Celý interiér působí dle tradic Škodovky uklizeně a seriózně, ale už ne tak chladně jako dosud.

A samozřejmě se myslelo na praktickou stránku věci. Ve dveřích vidíme velké kapsy, před řadicí pákou nechybí velká schránka s indukčním dobíjením mobilu, nečekaně obrovská je také přihrádka před spolujezdcem. Držáky nápojů se přesunuly na praktičtější pozici vedle páky parkovací brzdy – ta bude vždy mechanická.

Novinkou jsou konektory USB-C. Dva vpředu a dva vzadu. Dnes stále ještě běžnější USB staršího standardu už scala nenabídne.

Zatímco rapid chladil jednozónově, v nástupci už si nastavíte teplotu pro každou stranu zvlášť. Vývojáři zachovali praktické otočné ovladače (dokonce s chromovaným povrchem), ale pro nastavení distribuce vzduchu musíte nově do menu centrálního displeje.

Všechna auta, která jsme viděli a řídili, měla digitální přístrojový štít, ten bude ale jen za příplatek. Standardem zůstávají tradiční přístroje, jejichž design se moc neliší od současných škodovek.

Na zimu je scala připravena vyhříváním sedadel, volantu i čelního skla, k tomu využívá levnější technologii s drátky, nicméně o značně tenčím průřezu, takže méně viditelnými.

Prostor: Na špici

Sedačky vypadají už na pohled luxusně a sedí se v nich parádně. Líbí se nám dlouhý sedák i opěradlo, v lopatkové části příjemně rozšířené. Na rozdíl od rapidu nabídne scala mechanicky nastavitelnou bederní opěrku. Novinkou je možnost objednání elektricky seřiditelných sedadel, pak si i bedra podepřete elektricky.

Zásadním zlepšením proti předchůdci je větší šířka interiéru, takže už nesedíme tak blízko dveřím. Díky tenkým sloupkům je z vozu dobrý výhled, pozice za volantem je naprosto přirozená a dobře řešená střední část palubní desky nás nijak neomezuje.

Scala bude chránit posádku až devíti airbagy (dva čelní, boční v předních i zadních krajních sedadlech, dva záclonové hlavové pro obě řady sedadel, kolenní řidiče).

Dozadu se pohodlně nastupuje a prostorností scala i ve druhé řadě boduje. Rozvor se ve srovnání s rapidem natáhl o 47 mm a místo pro posádku se má podle výrobce vyrovnat dnešní octavii. Na nějaké detailní proměřování zatím nebyl čas, ale metr jsme z kapsy vytáhnout stačili a první zjištění ukazuje, že redaktor vysoký 178 cm má vzadu před koleny stejnou rezervu 17 cm jako v rapidu. Tak uvidíme v testu. Každopádně to je nadále špičková hodnota a pro naše nohy znamená obrovskou volnost, když si navíc můžeme nárty pohodlně podsunout pod přední sedačky.

Chválíme dlouhé zadní sedáky a zdravě vyšší posaz, podle prvních pocitů pohodlnější než v octavii a spol. A hlavně nám po dlouhé době hlavové opěrky nekončí v polovině krku, ale můžeme si je podle potřeby vysunout.

Na rozdíl od mnoha dnešních aut nám ve scale nevadí ani přítomnost panoramatického okna, stále jen pevného, bez možnosti otevření. Střešní rám nesnižuje strop tak, abychom to vnímali, sklo sahá až za hlavy cestujících, takže nad sebou máme luxusních 9 cm místa.

Látková krycí roleta panoramatického okna se shrnuje netradičně odzadu dopředu, což se ukazuje jako velmi chytré řešení se dvěma praktickými dopady. V zadní části stropu není obvyklá boule, do níž se roleta navinuje a která překáží.

Za druhé můžete dopřát střešní výhled třeba jen dětem vzadu a sami si nechat roletu nad předními sedadly zataženou, aby slunce neoslňovalo řidiče.

Kufr: Větší a praktičtější

Stejně jako spousta místa vzadu dělá škodovku škodovkou velký kufr. Scala nabídne základní objem 467 litrů, čímž se dotahuje na rekordmana kompaktních hatchbacků Hondu Civic se 478 litry. Potěší nižší nákladová hrana než u rapidu, proti němu objem narostl o 52 litrů. Známou samozřejmostí je výškově variabilní dno, novinkou jsou výklopné růžky, které se zapřou o stěny kufru a drží podlahu ve vyklopené poloze.

Zatímco kufr rapidu byl vyvedený z plastu, scala sází na plnohodnotné čalounění a milovníkům tahání nebo převážení kol „na kouli“ nabídne elektricky zajistitelné tažné zařízení. Stiskem tlačítka jej odjistíte a nohou pak jen zafixujete. Stejně tak zpátky - elektricky odjistíte a hák zakopnete pod nárazník.

Jedinou nevýhodou proti rapidu je fakt, že scala nebude mít průvlak pro lyže v zadním opěradle.

Porovnání generací kompaktních škodovek Model Rapid Spaceback Scala Rapid Délka (mm) 4304 4362 4483 Šířka (mm) 1706 1793 1706 Výška (mm) 1459 1471 1461 Rozvor (mm) 2602 2649 2602 Rozchod kol P/Z (mm) 1463/1500 1531/1516 1463/1500 Kufr s se sadou na opravu defektu (l) 415 467 550 Kufr po sklopení zadních opěradel (l) 1381 1410 1490

Motory: Žádné překvapení

U pohonných jednotek nepřišlo žádné překvapení, pouze jsme si potvrdili dosavadní domněnky a informace. Pilíř nabídky tvoří litrový tříválec ve dvou výkonových verzích – slabší výhradně s manuálním pětikvaltem, silnější se šestistupňovou převodovkou, nebo automatem.

Pro náročnější zákazníky je tu čtyřválcová patnáctistovka s vypínáním vstřikování druhého a třetího válce při nižší zátěži, což je stará známá technologie ACT.

Především kvůli některým „naftovým“ trhům byl do škály nakonec zařazen i diesel 1.6 TDI, o němž se trochu pochybovalo. Z ekologicky příznivějších variant se v tuto chvíli počítá jen se zemním plynem CNG. Hybrid, plug-in hybrid ani elektřina nejsou na pořadu dne a nabídnou je až větší škodovky.

Všechny nabízené motory mají přímé vstřikování paliva, přeplňování, systém stop-start a rekuperaci brzdné energie. S výjimkou CNG motoru mají všechny i filtr pevných částic.

Motory pro Škodu Scala Benzin Diesel CNG* Verze 1.0 TSI 1.0 TSI 1.5 TSI 1.6 TDI 1.0 G-Tec Počet válců 3 3 4 4 3 Výkon (kW) 70 85 110 85 66 Převodovka 5°man. 6°man/7° DSG 6°man. Objem palivové nádrže 50 litrů 14,2 kg + 9 litrů * přijde později v průběhu roku 2019

Jízda: Nesrovnatelně komfortnější

Konečně jsme se dostali k nejzajímavějšímu bodu našeho programu, jízdě s prototypy. Bude to sice jen pár desítek minut za volantem a na zadním sedadle, však jde jen o jakousi první degustaci. Ještě než se čtyřčlenná maskovaná kolona rozjede, stíháme zjistit pár důležitých informací, které s jízdním projevem novinky souvisí.

Rapid mohl mít kola velká od 14 do 17 palců, scala se o velikost posunula a nabídne 15 až 18 palců. Takové polo si osmnáctky dopřává jen ve verzi GTI, zatímco scala vás je nechá nazout klidně na základní verzi. Čím to? Martin Hrdlička nám vysvětlil, že zásadní roli hraje celkový průměr kola. Ten se totiž zvětšil jak proti rapidu, tak proti polu či ibize. Scala tak má třeba v sedmnáctipalcovém rozměru stejně velká kola jako octavia. Tedy s větším objemem vzduchu než koncernové malé vozy.

Důležitou novinkou mezi příplatky je podvozek Sport Chassis Preset dostupný ke všem agregátům. Je o 15 mm nižší, tvrdší a nabízí dvě úrovně tuhosti tlumičů. Nejde o adaptivní odpružení DCC, jak jej známe z větších škodovek. Nepřizpůsobuje se okamžitým podmínkám, pouze dovoluje přepínat tlumiče mezi normálním a sportovním módem. K tomu slouží elektromagnetický ventil, který mění průřez, jakým kapalina v tlumiči protéká, a tím reguluje jeho tuhost.

Ve spojení se sedmnáctipalcovými koly funguje sportovní podvozek bezproblémově, působí sportovně pevně, ale nikoli kamenně. Na výmolech nás ale přeci jen trochu natřásá, nicméně pro fanoušky ostřejšího svezení to podle nás bude daň velmi přijatelná.

Pro každodenní rodinné či firemní používání bychom ale klidně zůstali u základního podvozku. Ten se pohupuje citelně měkčeji, přesto i velká kola udrží spolehlivě přilepená k povrchu, aby neodskakovala. Na vymleté okresce si kola jen tlumeně podupávájí, miliony testovacích kilometrů najeté z podstatné části na českých silnicích jsou znát.

Když jízdu srovnáme s dnešním rapidem, který je i na menších šestnáctkách uskákaný a neváhá na díře tvrdě bouchnout, posunul se komfort scaly minimálně o třídu.

Velké zlepšení vnímáme také na dálnici, kde jsme se přesunuli na zadní sedadla. Líbí se nám pocitová stabilita daná delším rozvorem a širším rozchodem i dobré odhlučnění zadních kol. Vzdálené bubnování, které jsme vnímali hlavně u prvních octavií, jsme u scaly nepozorovali.

První verdikt: Bezproblémová

Těch kilometrů za volantem předsériových, ručně stavěných prototypů, bylo vážně jen pár. Ale stačily k tomu, abychom vás mohli ujistit, že k přesednutí z rapida do scaly budete mít spoustu důvodů. Počínaje estetickým a kvalitativním posunem, přes prostornější interiér, moderní výbavu, po nesrovnatelně komfortnější cestování.

Verze, které jsme vyzkoušeli, nás potěšily přirozeností a samozřejmostí, s jakou fungují. Rozjezdy jsou i s tříválcem plynulé, řízení přirozené, řazení manuálů hladké a přesné. V zatáčkách působí scala lehce a vyrovnaně, dobře ji cítíte a navzdory primárně rodinnému charakteru máte oprávněný pocit, že si můžete zatáčky střihnout ostřeji, i když kvalita silnice není zrovna optimální. Jakkoli to může znít jako klišé, prostě jsme do scaly sedli, rychle se zabydleli a při jízdě fungovalo vše, jak jsme čekali.

Asistenční systémy: Vše, co čekáte

Side Assist je vylepšením dosavadního Blind Spot Assist. Ten detekuje vozidla ve vedlejších pruzích schovaná v mrtvém úhlu výhledu a na jejich přítomnost upozorňuje blikáním kontrolky v zrcátku. Činí tak na základě ultrazvukových senzorů do vzdálenosti asi 20 metrů. Nový Side Assist využívá navíc radary pod zadním nárazníkem a snímá auta až na 70 metrů, což je přínosem hlavně na dálnici.

je vylepšením dosavadního Blind Spot Assist. Ten detekuje vozidla ve vedlejších pruzích schovaná v mrtvém úhlu výhledu a na jejich přítomnost upozorňuje blikáním kontrolky v zrcátku. Činí tak na základě ultrazvukových senzorů do vzdálenosti asi 20 metrů. Nový Side Assist využívá navíc radary pod zadním nárazníkem a snímá auta až na 70 metrů, což je přínosem hlavně na dálnici. Rear Traffic Alert je součástí výše zmíněného asistentu. Sleduje okolní provoz při couvání z parkovacího stání. Pokud hrozí kolize s jiným vozidlem, systém řidiče varuje, případně zastaví.

je součástí výše zmíněného asistentu. Sleduje okolní provoz při couvání z parkovacího stání. Pokud hrozí kolize s jiným vozidlem, systém řidiče varuje, případně zastaví. Adaptivní tempomat udržuje rychlost a odstup, funguje až do 210 km/h.

Asistent pro rozjezd do kopce zabrání nechtěnému couvnutí.

zabrání nechtěnému couvnutí. Front Assist (standardně) pomáhá předejít čelnímu střetu, varuje řidiče, případně sám brzdí.

(standardně) pomáhá předejít čelnímu střetu, varuje řidiče, případně sám brzdí. Lane Assist (standardně) zabraňuje neúmyslnému opuštění jízdního pruhu. Když se přiblížíte k bílé čáře, zavibruje volant a řízení vás začne protitlakem vracet zpět do pruhu.

(standardně) zabraňuje neúmyslnému opuštění jízdního pruhu. Když se přiblížíte k bílé čáře, zavibruje volant a řízení vás začne protitlakem vracet zpět do pruhu. Park Assist umožní plně samočinné zaparkování a vyparkování vozu.

Multikolizní brzda (standardně) po nehodě zabrání dalšímu pohybu auta.

(standardně) po nehodě zabrání dalšímu pohybu auta. Crew Protect Assist v případě hrozící nehody v předstihu dovře boční okna a předepne bezpečnostní pásy.

v případě hrozící nehody v předstihu dovře boční okna a předepne bezpečnostní pásy. Tísňové volání (standardně) se aktivuje samočinně při aktivaci airbagů nebo předpínačů pásů, lze jej aktivovat i manuálně tlačítkem.

On-line služby

Nová generace online služeb Škoda Connect umožní ovládat řadu funkcí přes mobil – zamknout a odemknout dveře nebo aktualizovat mapy či software multimediálního systému na dálku z pohodlí domova, takže již nemusíte do servisu.

Scala je první škodovkou, která je standardně on-line a pomocí zabudované karty eSIM poskytuje vysokorychlostní internet LTE. Díky tomu má automobil nejen dnes již povinný systém tísňového přivolání pomoci eCall, ale dovoluje zdarma využívat i služby proaktivního servisu (zdravotní karta vozu, plánování servisu, pomoc na cestě, infolinka…).

Pokud bude chtít majitel využívat na palubě scaly internet, ať už pro aplikace multimediálního systému, nebo pro vytvoření hotspotu pro všechny členy posádky, nemusí jako dosud sdílet data z vlastního mobilu nebo kupovat a vkládat do auta další datovou kartu SIM, ale jednoduše si pořídí datový balíček a internet zajistí ona vestavěná karta eSIM, kterou má scala z výroby.