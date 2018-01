Oprava zavřeného Libeňského mostu začíná. Víte, jak ho objet?

Libeňský most byl po letech varování o jehove čtvrtek 18. ledna ze dne na den zavřen, což v Praze notně zkomplikovalo dopravu mezi Libní a Holešovicemi, které tento most spojuje. Pražská Technická správa komunikací sice již vybrala společnost, která most zabezpečí, i tak Libeňský most bude asi 30 dní uzavřen.

Řidiči tak budou muset měsíc řešit, jak tuto spojku mezi Libní a Holešovicemi objet.přitom není zcela jednoduchá, do objížďky totiž zasáhla ještě uzavírka Zenklovy ulice, která je v těchto měsících rekonstruována. Při jízdě se přitom musíte spoléhat hlavně na svůj orientační smysl nebo navigaci, po Holešovicích jsou rozmístěny leda tak varovné značky upozorňující na uzavřený Libeňský most. Na magistrále ale už šipky s objížďkou směr Vysočany a Libeň najdete.

je každopádně nejlepší využít mostu Barikádníků a následně hned za řekou, před ulicí V Holešovičkách zahnout doprava, do ulice Povltavská. Při jízdě na Palmovku pak nelze sjet aktuálně uzavřenou ulicí Zenklova, ale je nutné jet až dále a na Palmovku zabočit až v ulici Čuprova.

Druhou možností je pak využití Hlávkova mostu, kdy. Za Hlávkovým mostem směr centrum tedy zahnete doprava, vjedete do Těšnovského tunelu a následně pořád rovně přes Rohanské nábřeží a ulici Voctářova dojedete k Palmovce. Při cestě opačným směrem se na Hlávkův most dostanete přes ulici Ke Štvanici, na níž odbočíte doleva z Rohanského nábřeží.

Na samotný „Libeňák“ se teď dostanete v jediném místě, to když ho budete křižovat při přejezdu ulicí Libeňský ostrov. Jinak je vjezd na něj uzavřen betonovými bloky, a to včetně městské hromadné dopravy. Z toho důvodu jsou linky v daném místě upraveny a je zavedena náhradní doprava. Most však lze, k dispozici jsou dokonce na obou březích sdílené bicykly bikesharingové služby Rekola.

Budoucnost Libeňského mostu

Práce na provizorní opravě Libeňského mostu již začaly. Dostala je na starosti firma SMP CZ, která má na opravy 30 dnů. Firma podepře rámový most, který je na libeňské straně, a další konstrukce na holešovické straně soumostí. Po opravách následně statik zváží, zda bude možné obnovit dopravu na mostě. Pokud to možné nebude, bude most zavřen i nadále.

Stejně se však bude čekat na generální opravu, most postavený v roce 1928 totiž za dobu své existence nikdy neprošel žádnou rekonstrukcí, která by opravila jeho nosnou konstrukci. Navíc se řeší, zda se most nestane památkově chráněným, což by jeho plánovanou rekonstrukci a možné rozšíření značně zkomplikovalo. Současné plány na rekonstrukci by musely být zahozeny a začalo by se pracovat na nových, což by opravu opozdilo asi o další čtyři až pět let.

Pokud by se most kulturní památkou nestal, stávající projekt by mohl pokračovat a rekonstrukční práce by podle optimistických odhadů mohly započít na přelomu let 2018 a 2019. V jejich rámci by byly zachovány jen pilíře hlavního mostu přes Vltavu a vystavěny čtyři nové mostní objekty, které by byly rozšířeny ze stávajících 21 metrů na 26 metrů.