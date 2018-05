Opel Corsa GSi odhaluje detaily: Čím se liší od běžných verzí a co přebírá z vrcholné OPC?

O připravované Corse GSi jsme již krátce psali. Nyní se pokusíme dřívější informace doplnit o některé nové, které se mezitím objevily. Jak jistě víte, označení GSi se na sportovních verzích vozů značky Opel objevuje již desítky let a tedy dávno před tím, než vznikla značka „OPC“, coby ještě výkonnější a sportovnější varianta. S příchodem OPC tak GSi sestoupilo o stupeň níže.

V případě Corsy se tak nebude jednat o ostrý hatchback neboli „hot hatch“, ale o auto, které bývá v anglické literatuře označované jako „warm hatch“. Je určeno těm, kteří se rádi svezou svižně a spíše než na jízdní výkony, konkrétně zrychlení a maximální rychlost, kladou důraz na ovladatelnost a radost z jízdy. V tomto bývají „warm hatche“ mnohdy lepší než vrcholné ostré verze, právě z důvodu mnohem nižšího výkonu, s nímž si podvozek dokáže snáze poradit. Tyto sportovní varianty rovněž nevyžadují tak velké zkušenosti od svého řidiče. Je tedy v podstatě snazší se s nimi na běžných silnicích dobře svézt než s mnohdy poněkud přemotorovanými „bestiemi“, které vyžadují opravdu pevnou roku na volantu.

Druhá nejvýkonnější

S Corsou GSi přichází pohon v podobě čtyřválce 1.4 Turbo. Výkon motoru 110 kW potěší, ale ještě více zaujme maximum točivého momentu 220 N.m, dostupného od 3000 do 4500 otáček za minutu. Otáčky jsou mírně vyšší, než jsme u přeplňovaných benzinových motorů zvyklí, na druhou stranu to dobře koresponduje se sportovním zaměřením vozu. Spotřeba paliva sice není u sportovní verze tím hlavním, co by kupující řešil, přesto je zajímavá. Opel u Corsy GSi udává apetit ve městě 7,9-7,8 l, mimo město 5,4 až 5,2 a v kombinovaném cyklu 6,3 až 6,2 litrů na 100 km. Spotřebu paliva již Opel u Corsy GSi určoval dle nového měřícího cyklu WLTP, uvedené hodnoty jsou však přepočtem na starší cyklus NEDC.

Zajímavější než spotřeba paliva jsou však jízdní výkony. Opel udává zrychlení z klidu na 100 km/h za velmi dobrých 8,9 sekundy. Maximální rychlost je 207 km/h. V praxi důležitější solidní pružnost motoru dokazuje údaj o zrychlení z 80 na 120 km/h na pátý převodový stupeň za 9,9 sekundy. Převodovka je samozřejmě šestistupňová, přičemž její „kvalty“ byly optimalizovány - rozuměj zkráceny, jak se na sportovní verzi sluší.

Podvozek z OPC

Motor verze GSi sice výkonem dost ztrácí na OPC (Corsa OPC je poháněna čtyřválcem 1.6 Turbo o výkonu 152 kW), avšak dle vyjádření Opelu by se podvozek obou verzí neměl příliš lišit. GSi tak využívá některé komponenty z OPC, a to včetně brzd. Jezdí na 18palcovch kolech a obouvá pneumatiky 215/40 R18.

Corsu GSi poznáte na první pohled jak zvenku, tak také v kabině. Zepředu zaujme typická maska chladiče s rozměrným vstupem vzduchu. A dále specificky řešená kapota motoru s přídavným úzkým ale zároveň širokým otvorem. Vůz bude nabízen pouze v třídveřové variantě karoserie a to v zajímavých a hlavně pestrých barvách. Na třetích dveřích přibude spoiler, který rozhodně není jen pouhou ozdobou, ale má přinést zvýšení přítlaku zadní nápravy k vozovce.

V kabině jsou zastoupena standardní sportovní sedadla, za příplatek bude možné získat ještě sportovnější Recaro známé z OPC. Nebudou chybět sportovní hliníkové pedály či kožený volant a hlavice řadicí páky.

Zbývá odpovědět na otázku kdy a zda vůbec se Corsa GSi objeví na českém trhu. Dle vyjádření Opelu Česká republika se dovoz této varianty zatím zvažuje, neboť není jasné, zda bude prodej GSi u nás vůbec rentabilní. Proto ani česká cena vozu není zatím známá, dokonce ani přibližná.