Pojištění čelního skla: Pojišťovny škody neproplácí. Víme, jak se k penězům dostat!

Stačí drobná ranka, aby se po čelním skle auta rozběhl „pavouk“, žádající výměnu nebo opravu. Takových škod pojišťovny projednávají desítky tisíc za rok.

„Jen z připojištění skel se vyřeší ročně 70.000 pojistných událostí za zhruba 600 milionů. Průměrná výše jedné pojistné událostí spojené s opravou nebo výměnou skla se pohybuje okolo 8500 korun,“ říká pojistný matematik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.

Včera a dnes

Zatímco ještě v roce 2015 se rozbitá čelní skla běžně hradila z povinného ručení, od následujícího roku bylo utrum. „Ke změně v přístupu došlo v roce 2016,“ říká Milan Káňa z Kooperativy. A to i v případě přítomnosti policie, svědků i viníka, který podepíše prohlášení.

Postupují tak všechny pojišťovny. Každá má důvod, proč tyto škody neuznává.

Také vás napadá, že je to nepsaná a oficiálně nepřiznatelná dohoda, o níž všechny pojišťovací ústavy mlží a popírají ji, ale v praxi prostě existuje? Nás ano.

Každopádně útlum vypořádání škod na čelním skle z povinného ručení je markantní. Statistiky Kooperativy například dokladují, že zatímco v roce 2015 činily zamítnuté nároky za škodu na čelním skle z povinného ručení zhruba pětinu, loni to bylo 93 %, letos 88 %. Uspěje tedy jen každý desátý.

Kdo má šanci?

Dokázat pojišťovně, že se škoda skutečně stala tak, jak popisujete, se tedy prakticky nedá. A tím pádem mizí i možnost, že by vám ji uhradili z povinného ručení viníka.

Je ale jedna výjimka – záznam z kamery snímající provoz před vozidlem. Jako bernou minci jej posuzují například v Allianzu, jak nám potvrzuje mluvčí Václav Bálek. „Tento důkaz se obecně velmi rozšiřuje. Ovšem můžeme všichni pouze doufat, že nebude Česká republika donucena jít cestou omezování používání autokamer z důvodu ochrany práv jiných osob,“ naráží na riziko v podobě osobnostních práv Káňa. Pokud tedy kameru v autě nemáte, je tu další důvod pro její pořízení.

Jde to i jinak

Aby byly škody z poškození čelního skla uhrazeny, pojišťovny přesvědčují řidiče, aby si sjednali havarijní pojištění či připojištění čelního skla.

Vzhledem k tomu, že právě z havarijka nebo připojištění skel se hradí prakticky všechny případy poškození skla, má to podle nich smysl. „Z celkového počtu uplatněných škod na skle jich hradíme 93 procent,“ říká Eva Svobodová z Uniqy.

Jan Marek z Generali zase argumentuje pojistkami pro majitele starších aut, kdy si mohou vybrat, na jaká rizika chtějí být pojištěni.

Pojišťovny nabízejí dvě varianty pojištění. Buď rovnou limity plnění, podle něhož pak nastavují pojistnou částku. Tak to má například Kooperativa. Druhou verzí jsou přímo pojistné částky nastavené na jednotlivé modely vozidel, což preferuje například Allianz nebo Generali. Obecně platí, že pojistky se pohybují od několika stovek do několika tisíc ročně, záleží na modelu a výbavě.

Pokud se rozhodnete pojistku uzavřít, co je nejlepší? „Nastavte si limit plnění tak, aby pojistka pokrývala pořízení dílů a montáž ve vašem servisu, kde si jej dopředu ověřte,“ doporučuje právnička České asociace pojišťoven Lucie Žulavská.

A co blbost?

Málo známou možností, jak se domoci uhrazení škody na čelním skle, je pojištění odpovědnosti v občanském životě, lidově zvané pojistka na blbost. Nevztahuje se sice na škodu vzniklou odlétnuvším kamenem z jiného jedoucího vozidla nebo úmyslné poškození skla, ale může pomoci v případech poškození zaparkovaného vozidla, například od dětí či v důsledku prací na zahradě.

Dva způsoby řešení

pro pojištění skel preferuje například Kooperativa: „Pro fabii i základní verze octavie nebo i30 by měl stačit limit do šesti tisíc, roční pojistné by bylo 1059 Kč. Pokud ale bude mít octavia, či i30 vyšší výbavu a čidla ve skle, nemusí tento limit stačit. Při jeho nastavení na deset tisíc by bylo pojistné 1765 Kč, při limitu 15.000 pak 2648 Kč,“ říká její mluvčí Milan Káňa.

Přísněpostupuje například Generali: „Pokud vezmeme originální díly u základní varianty dané modelové řady, vypadají roční ceny pojištění takto: Škoda Fabia III za 600 Kč, Škoda Octavia III za 720 Kč a u Hyundaie i30 III pak 1560 Kč,“ dává konkrétní čísla Jan Marek. Stejně postupuje i Allianz, ovšem při tvorbě cen kromě toho přihlíží i k počtu ujetých kilometrů. „Když někdo jezdí málo, riziko rozbití skla je malé – a naopak. Pojištění na Fabii 1.0 MPI nebo 1.0 TSI tak počítáme od 324 Kč na rok, pro Octavii 1.0 TSI vyjde od 378 Kč a na Hyundai i30 1.0 T-GDI od 702 korun za rok,“ uvádí mluvčí Václav Bálek.

Oprava, nebo výměna?

Čelní sklo lze opravit jen tehdy, když je poškození mimo hlavní zorné pole řidiče. Obvykle bývá definováno jako obdélník, jehož spodní strana leží asi 30 centimetrů od dolní části skla, horní hrana asi 30 centimetrů od horní části skla, levá boční strana 15 centimetrů od bočního sloupku a pravá strana 15 centimetrů od středu skla. Navíc „pavouk“ může mít průměr maximálně do 2,5 cm.

Kdy se nesmí jet?

Za absenci čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy lze zadržet malý techničák, který policie pošle na příslušný úřad s registrem vozidel. Takovým autem se nesmí jezdit a je nařízen odtah vozidla. Závada se musí odstranit a poté je nutné projít technickou kontrolou na STK. Pokud budete přesto jezdit dál, je to nepovolená jízda, za niž hrozí až rok zákazu řízení a pokuta do výše 20.000 Kč.

Proč pojišťovny nehradí poškození čelního skla z povinného ručení?

Viník nehody jenom výjimečně souhlasí s tím, že od kola jeho vozu odlétl kamínek a poškodil jiné auto, protože to nemohl vidět. Při chybějícím důkazu, kterým společný záznam o dopravní nehodě není, je tak šance na náhradu škody z povinného ručení minimální.

Ani vyšetření dopravní nehody Policií ČR mnohdy nepřináší dostatečné světlo k tomu, aby bylo možné případ uzavřít s jednoznačným závěrem.

„Praktiky“ některých motoristů dosahovaly v minulosti až obludných rozměrů.

Nárok z povinného ručení zamítáme především proto, že nelze ve většině případů plně prokázat, že škodu na čelním skle způsobilo právě vozidlo, o němž to poškozený tvrdí.

Nejčastějším důvodem je důkazní nouze v prokazování odpovědnosti konkrétního vozu. I poškozený těžko v konkrétní situaci hustého provozu určí se stoprocentní jistotou vůz, od něhož škoda vznikla, například i z protisměru.

Pojistky, z nichž lze hradit poškození čelního skla

Pojišťovny ho neproplácejí v naprosté většině případů. Plnění poskytují jen výjimečně. „Několikrát jsme zaplatili škodu v případě, kdy letící kamínek zachytila palubní kamera v poškozeném vozidle, čímž byla škoda skutečně prokázána,“ popisuje Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

Zamítnutých případů odškodnit poničené čelní sklo z havarijního pojištění je velmi málo. Pohybuje se v řádech jednotek případů ze sta. „Zamítnuté nároky třeba loni činily čtyři procenta případů, letos dokonce jen tři,“ vypočítává Milan Káňa z Kooperativy.

Nebývá spojené se spoluúčastí a plnění se poskytuje do výše zvoleného limitu u každé pojistné události. Proto se vyplatí před uzavřením pojistky ve vašem servisu zjistit, kolik by stála výměna včetně práce, respektive oprava. „Díky připojištění odpadají starosti s prokazováním osoby, která je za poškození odpovědná. Navíc pojistné plnění nemá vliv na bonus z havarijního pojištění,“ vysvětluje Renata Čapková z ČPP.

Škody způsobené v silničním provozu jsou obvykle z obecné občanské odpovědnosti vyloučeny, takže odlétnutý kamínek za jízdy není zahrnut. Navíc i na úmyslně způsobené škody dopadá obecná výluka z pojištění. Jiné případy ale vyloučené nejsou. „Pokud by například dítě hodilo kámen na sklo zaparkovaného auta vedle dětského hřiště, lze škodu z pojištění odpovědnosti občanů uplatnit,“ tvrdí Eva Svobodová z Uniqy. Jiný případ uvádí Barbora Pospíšilová z pojišťovny D.A.S.: „Může se třeba stát, že někdo v okolí zaparkovaného vozu seká trávu a nečekaně mu odlétne od sekačky kamínek a rozbije sklo. Pokud znáte viníka a tento má sjednané pojištění odpovědnosti v občanském životě, lze požadovat náhradu škody po jeho pojišťovně.“

Tři otázky pro Barboru Pospíšilovou z D.A.S. pojišťovny právní ochrany

V těchto ošemetných případech je důležité a mnohdy rozhodující správné zadokumentování a zajištění důkazů, které budou při vyhrocení sporu užitečné, pro naše klienty máme zřízenu poradenskou linku, která funguje 24 hodin 7 dní v týdnu. Na ni mohou volat přímo z místa rozbití skla u vozidla a zeptat se právníka, co je třeba učinit, aby byla situace správně podchycena pro případný budoucí spor.

Často vedeme spory u pojištění odpovědnosti v občanském životě či v havarijním pojištění. U něho to přitom většinou není ani tak o zamítnutí pojistného plnění, nýbrž o vyplacení nízkého pojistného plnění či o vyhodnocení škody u vozidla jako totální, přestože tomu tak ve skutečnosti není.

Ano, typickým příkladem je rozbití skla u vozidla. Postupujeme stejně jako v Česku.