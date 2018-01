Porsche Mission E bude v roce 2019 realitou. Už známe první detaily!  

Porsche už dávno nenabízí jen sportovní vozy, do budoucna navíc chce svoji nabídku „nesportovních“ aut dále rozšířit. Cayenne, Macan a Panameru doplní automobil vycházející z více než dva roky starého konceptu Mission E . Bezmála dva roky před zahájením prodeje už na povrch vyplouvají detailní informace o této novince, která bude prvním sériovým elektromobilem od Porsche.

Mission E je vyvíjen výhradně jako elektřinou poháněný automobil, se spalovacími agregáty se v jeho případě vůbec nepočítá. K dispozici nicméně budou různé výkonové varianty, aby auto oslovilo širší spektrum zákazníků. Podobně to ostatně funguje i u Tesly, jejíž modely budou pro Mission E hlavními soupeři. Jednotlivé verze si přitom podle všeho uchovají dobře známá označení, základní model Carrera s výkonem okolo 300 kW tak mají doplnit modely Carrera S (cca 400 kW) a Turbo (500 kW).

K dispozici má být rychlé dobíjení, které baterie automobilu dobijí na 80 % jejich kapacity za pouhých 15 minut. Takové napětí má vydržet na ujetí až 450 kilometrů, s plně došťouchanými baterkami má Mission E zvládnout ujet asi 500 kilometrů. Zajímavostí pak má být dvoustupňová převodovka, většina elektromobilů si přitom vystačí s jednostupňovou.

V hierarchii modelů se Mission E co do velikosti zařadí pod Panameru. Charakterově ale generální ředitel Porsche Oliver Blume označuje novinku za vyplnění mezery mezi Panamerou a 911. Cenově se pak bude z důvodu stále drahé elektrické techniky pohybovat na úrovni Panamery. To by mohlo znamenat cenovku kolem 2,5 milionu korun.

Design bude přímo vycházet z konceptu Mission E, což potvrzují špionážní snímky prototypů auta a slova šéfa Porsche. Oliver Blume se nechal slyšet, že k nějakým změnám sice dojde, sériové auto ale bude hodně blízké konceptu z roku 2015. Konkrétně interiér byl se svým holografickým obrazem a dotykovým ovládáním hodně futuristický, a tak do puntíku se všemi jeho funkcemi do série patrně převzat nebude. Stejně tak proti sobě otevírané dveře nahradí konvenční pár.

A kdy že se auta dočkáme? Interní informace hovoří o zahájení prodeje do konce roku 2019. Nabídka se přitom bude postupně rozšiřovat, vedle verzí s pohonem všech kol mají být k dispozici i dvoukolky. V delším časovém horizontu by navíc mohla dorazit také další karosářská verze.

Automobilka přitom chystanému elektromobilu hodně věří. V souvislosti s jeho zahájením výroby má v Zuffenhausenu vzniknout na 1.000 nových pracovních pozic. Investice spjaté s produkcí dosáhnou asi 700 milionů eur, Porsche chystá novou montážní linku a motorárnu pro elektrické jednotky.