Prohlédli jsme si unikátní Škodu Karoq kabrio. Mělo to jeden háček...  

Studenti Středního odborného učiliště strojírenského Škoda Auto v Mladé Boleslavi se již od roku 2014 mohou každý rok zúčastnit projektu Azubi, v rámci něhož vznikne učňovský vůz, speciálně navržený a postavený právě studenty této akademie. Letošním, již pátým automobilem v pořadí postaveným v rámci tohoto projektu je kabriolet na bázi Škody Karoq. A my jsme si ho ještě před červnovou premiérou mohli prohlédnout.

Mělo to ale jeden háček, protože automobil je zatím v rozpracovaném stádiu. Jak si můžete na přiložených fotografiích všimnout, zatím mu chybí nárazníky nebo interiér. Dané stádium ale dobře ukazuje, jak takový projekt probíhá.

Video

Během tohoto projektu si totiž studentský tým (letos složený z 23 studentů, z toho šesti dívek) v rámci praxe názorně vyzkouší, jak probíhá vývoj a stavba takového automobilu, a to včetně schůzek s vedením společnosti, které dílo komentuje a schvaluje k dalším pracím.

Práce na zatím nepojmenovaném showcaru začaly v září, a to složením pracovního týmu. Nejde ani tak o nejlepší studenty z vyšších ročníků školy, jako spíše o studenty, kteří mají chuť a čas se na takovém projektu podílet. Třiadvacítka studentů ve věku 16 až 20 let přitom pochází z různých oborů vyučovaných na Škoda Akademii, v týmu tak najdeme lakýrníky, mechaniky, logistiky nebo karosáře, nad nimiž bdí mistři, aby se všechny termíny stihly.

Následně v říjnu vznikly první nákresy chystaného automobilu, přičemž se tehdy řešilo, jakou koncepci nejnovější projekt zvolí. Vedoucí týmu, Zdeněk Stanke, přitom přiznává, že se letos vybíralo třeba mezi Octavií Supersport nebo Kodiaqem pick-up, volba ale nakonec padla právě na kabrio na bázi Karoqu. Podle Stankeho je cílem se odlišit od předchozích učňovských aut a zároveň se inspirovat něčím z historie automobilky. Už v této fázi přitom studenti musí projít auditem s vedením automobilky, včetně předsedy představenstva Bernharda Maiera, který podobu projektu schvaluje a upozorňuje případně na určité nedostatky. Studenti se tímto způsobem naučí argumentovat a obhajovat své nápady a vyzkouší si, co je v praxi čeká.

Řezat se začalo po Vánocích

Práce na samotném autě začaly někdy po Vánocích, v lednu se pak stále ještě dokončovala finální podoba. Studenti z automobilky dostali holou, nenalakovanou karoserii, které bylo nutné uříznout střechu. Vedle toho se měnil rám čelního skla, který byl zakulacen, B sloupky byly zcela uříznuty a výrazně přepracována byla záď. Tato úprava znamenala vytvoření jakéhosi hrbu, který ukrývá zavazadlový prostor přístupný přepracovaným víkem ze sériového auta – v podstatě bylo zkráceno, aby zapadalo do celku.

Naopak čtveřice bočních dveřích byla zachována (byť bez oken), náročnější práce (prodloužení dveří nebo zkrácení karoserie) by se v napjatých termínech nestihly – všechno musí být hotové do konce tohoto měsíce. Ze stejného důvodu vůz ani nemá střechu – Škoda aktuálně žádné kabrio nevyrábí, a tak není k dispozici značkový mechanismus sklápěcí stčechy. A stavět ho vlastnoručně by bylo příliš nákladné a moc časově náročné.

Vedle holé karoserie pak studenti dostali ještě jednoho, sériového Karoqa, který posloužil jako zdrojové auto a další potřebné komponenty. Konkrétně jde o verzi s benzinovým motorem 1.5 TSI pod kapotou a pohonem předních kol. Třeba tlumiče ale pocházejí z Octavie RS.

Zajímavostí je pak fakt, že přestože se jedná „pouze“ o showcar bez nějaké homologace pro běžné silnice, bude vůz plně pojízdný. I jednotlivé prvky tak mají fungovat, třeba včetně bočních airbagů. Vedení dokonce upozornilo studenty na to, že bezpečnostní pásy nesmí být žádná imitace, ale skutečně fungující prvek, a tak se řeší, jak je zakomponovat do sportovních sedaček, které vůz dostane.

Práce je ještě dost

V tuto chvíli má dílo za sebou pobyt v lakovně, na karoserii byl nanesen sériový červený lak Velvet. Na těchto projektech se obvykle používá co nejvíce prvků ze sériových aut (třeba právě lak), není ale potíž sehnat i jiné díly – pokud si to studenti před vedením firmy obhájí.

Jak si můžete na fotkách všimnout, část dílů autu zatím chybí, což je způsobeno tím, že uříznutá střecha není jedinou úpravou auta. Karoq kabrio se totiž dočká přepracovaných nárazníků, a to vpředu i vzadu, kde autu bude dominovat čtveřice koncovek výfuku. Změní se ještě také interiér, kde nás autoři lákají na zatím neodhalené tajemství. Prý to ale nebude silný hudební systém, jejichž móda u těchto projektů už prý přešla. Právě kabina je ale problém, Škoda Akademie nevyučuje obor čalouník, a tak se musela hledat pomoc u externí firmy. Zatím obutá sériová kola pak nahradí blíže nespecifikované dvacítky.

Přestože se může zdát, že učňovskému Karoqu kabrio už chybí jen nasadit nové nárazníky a vyšperkovat interiér, jednoduchá práce to rozhodně nebude. Navíc to není to jediné, co se ještě musí dodělat. Auto stále nemá své jméno, pro něž platí stejná pravidla jako u těch sériových – nesmí být hanlivé, nesmí ho mít už někdo jiný registrovaný a nesmí být příliš podobný nějakému jinému označení. Ať už se bude dílo jmenovat jakkoliv, je jasné, že deadline je 24. května. Na konci tohoto měsíce totiž automobil bude prezentován předsedovi představenstva Škodovky Bernhardu Maierovi v hotové podobě. Krátce na to má být Karoq kabrio představen i veřejnosti. Tak co, už se na něj těšíte?