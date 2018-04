Prohlédněte si klasická nákladní vozidla značky DAF ve velké galerii!

Společnost DAF Trucks N.V. se během devadesáti let vypracovala na jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců nákladních vozidel. Historie společnosti se začala psát 1. dubna roku 1928, když si nizozemský inženýr Hubert van Doorne, zvaný Hub, založil v Eindhovenu malou dílnu.

Hub van Doorne si svoji malou eindhovenskou dílnu otevřel v jedné z budov pivovaru Coolen. Zpočátku prováděl drobné svářečské a kovářské práce pro město, výrobce osvětlení a rádií Philips a další firmy. Spolu se svými čtyřmi zaměstnanci tak na přelomu dvacátých a třicátých let pracoval mimo jiné i na opravách člunů nebo sváření stojanů pro jízdní kola.

V průběhu hospodářské krize se Hub van Doorne spolu svým bratrem Wimem rozhodli expandovat. V roce 1932 začali vyrábět přívěsy a změnili si název na Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek (Van Doornova továrna na návěsy), zkráceně DAF.

Díky svařovanému podvozku měly přívěsy a návěsy z jejich malé továrny vyšší nosnost pro převoz těžších nákladů a předčily tak konkurenci. Svařované prvky jejich návěsů byly tehdy převratnou novinkou, která výrazně snížila hmotnost samotných přívěsů a návěsů.

Zásadní novinkou byl v roce 1936 uvedený kontejnerový návěs DAF, který výrazně zrychlil nakládku a vykládku kontejnerů z vlaku. Šlo o jeden z vůbec prvních příkladů intermodální přepravy a společnost DAF se stala jedním z prvních dodavatelů kontejnerových návěsů na světě.

V roce 1949 sjelo z montážní linky první nákladní vozidlo DAF a společnost se přejmenovala na Van Doorne’s Automobiel Fabriek. O rok později vyrostla první specializovaná továrna na nákladní vozidla a začala výroba tří-, pěti- a šestitunových podvozků řady A. Ze společnosti DAF se stal výrobce nákladních vozidel, jak jej známe dnes.

Když na přelomu 40. a 50. let vyjela z montážní linky první nákladní vozidla DAF, byl to v podstatě jen podvozek s charakteristickou mřížkou se sedmi chromovanými lamelami a provizorním dřevěným sedadlem. Podvozek DAF si pak převzali výrobci nástavby a ti už si vytvořili vlastní kabinu podle požadavků zákazníka.

Vlastní kabinu s charakteristickými zaoblenými tvary a šikmou čelní stěnou pro lepší obtékání vzduchu představila společnost DAF později. O pohodlí řidiče se tehdy staralo odpružené sedadlo.

Na počátku produkce nákladních vozidel společnost DAF nabízela zákazníkům zážehové motory Hercules a vznětové komůrkové agregáty Perkins, ale v roce 1957 zkonstruovala a začala vyrábět motory vlastní. O dva roky později doplnila vznětový motor DD575 o turbodmychadlo.

S příchodem velmi moderně řešené těžké řady DAF 2000 v roce 1957 se začal zvyšovat podíl součástek z vlastního vývoje i výroby. Kromě trvanlivých a přitom lehkých náprav se jednalo především o kabiny.

Zcela nová komfortní kabina, která byla navržena speciálně pro mezinárodní přepravu, byla uvedena v první polovině šedesátých let. DAF 2600 měl ve své kabině dvě lůžka a pyšnil se velkou prosklenou plochou, takže působil prostorně a nabízel řidičům optimální výhled. Náročné povolání řidiče usnadňoval v tomto modelu i posilovač brzd a řízení.

Další významný krok směrem ke zjednodušení obsluhy a údržby nákladních vozidel představovala promyšlená konstrukce snadno sklopných kabin, kterou DAF uvedl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století.

V roce 1973 společnost DAF přidala k turbodmychadlu svých vznětových motorů mezichladič stlačeného vzduchu. V 80. letech společnost DAF představila pokročilý systém ATi, který ještě zvýšil výkon a efektivitu díky vyladění vstřikování a optimalizaci tvaru spalovací komory.

Koncept kabiny Space Cab, představený v roce 1988, ještě vylepšil vedoucí pozici společnosti DAF jako výrobce nákladních vozidel, který se stará jak o provozní náklady, tak o pohodlí řidiče. Tento koncept nastavil nové standardy velikosti kabiny a pohodlí při mezinárodní přepravě. V roce 1994 pak společnost DAF představila ještě větší kabinu Super SpaceCab.

Na úspěchy vozidel DAF 2800 až 3600 navázala řada 95, která se jako první zástupce své značky může pochlubit prestižním titulem International Truck of the Year a to za rok 1988. DAF tento titul získal následně ještě v letech 1998 (DAF 95XF), 2002 (DAF LF) 2007 (XF105) a 2018.

Zásadním milníkem v historii společnosti DAF je rok 1996, v němž se stala součástí skupiny PACCAR, do níž patří mimo jiné i severoamerické značky Kenworth Peterbilt nebo britská společnost Leyland Trucks.

V letech 2001 a 2002 společnost DAF představila nové řady LF, CF a XF, v roce 2005 vysoce hodnocený model XF105 a v roce 2006 programy Euro 4 a 5. V roce 2013 spatřila světlo světa nová řada vysoce ekologických vozidel Euro 6. V roce 2017 nové modely CF a XF získaly titul „Mezinárodní nákladní vozidlo roku 2018“ pro svoji špičkovou efektivitu a 7% úsporu paliva. Ve stejném roce pak byl ve Spojeném království nový model LF oceněn jako komerční nákladní vozidlo roku.

