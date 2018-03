První jízda s BMW X2: Bude vás bavit! Ale volte s rozvahou  

Kompaktní crossover X2 je dalším přírůstkem automobilky BMW do segmentu sportovně-užitkových vozů. Auto se světu oficiálně odhalilo na podzim loňského roku a k prvním zákazníkům dorazí v nadcházejících dnech.

Vůz je technický spřízněný s X1 , ale nenechte se zmást názvem, X2 je ve srovnání se sourozencem o 79 mm kratší a 72 mm nižší. Rozvor 2670 milimetrů zůstává u obou aut stejný. Základem je platforma UKL, což avizuje jediné - pohon předních kol a motory uložené napříč.

Design auta působí už od prvního pohledu dynamicky, BMW jej nabízí s paletou svěžích barev, takže jej na ulici rozhodně nepřehlédnete. Byť na propagačních materiálech můžete X2 vidět hlavně ve zlaté (v té ostatně byla většina dostupných exemplářů), osobně bych preferoval výraznou modrou.

Exteriér dostal ve srovnání s ostatními produkty značky několik odlišností. Jiný je třeba tvar ledvinek a sympatický detail tvoří logo automobilky na C-sloupcích. Není tady náhodou, jde o odkaz na dřívější kousky 2000 CS a 3.0 CSL. Punc off-roadu pak dodává oplastovaný spodek karoserie, což je prvek lišící se s jednotlivými výbavami. Kromě standardu je k dispozici ještě M Sport a M Sport X.

Motory se rozrůstají

S uvedením na trh je zákazníkům k dispozici trojice pohonných jednotek – benzinový dvoulitr s výkonem 141 kW a pohonem předních kol, dále pak dva turbodiesely. Jeden se 140, druhý se 170 kilowatty a standardně dodávaným pohonem všech kol. Oba vznětové motory spolupracují s osmistupňovou samočinnou převodovkou Steptronic, benzinový agregát se sedmistupňovou dvouspojkou.

Postupně se ale nabídka rozšíří o další motorizace. Základ utvoří zážehový tříválec se 103 kW, který doplní čtyřválec o výkonu 141 kW a pohonem všech kol. Obohacena bude i naftová paleta, konkrétně o čtyřválec se 110 kilowatty v kombinaci s pohonem předních, případně všech kol. Nejslabší varianty půjde kromě automatu párovat i s manuální převodovkou.

Líbivé i uvnitř

Ještě před samotným uvedením na trh (oficiálně je naplánováno na 3. března) jsme dostali příležitost okusit X2 v centru Prahy, ale i okreskách okolních obcí. Interiér sází na líbivé a na dotek příjemné materiály. I když palubní deska působní hodně robustně, řidič za volantem není nijak utiskován a díky širokým možnostem nastavitelnosti volantu i sedaček najde hravě ideální polohu za volantem.

Slabším místem jsou snad jen široké sloupky vpředu, kvůli kterým se v křižovatkách musíte hodně vyklánět. Ideální to není ani s výhledem šikmo vzad. Na zadní lavici se také sedí pohodlně, s výškou 176 centimetrů tu mám dostatečnou rezervu před koleny i nad hlavou. Kolega s výškou blížící se ke 190 cm už tu měl ale hodně těsno. Delší trasy by asi nebyly dvakrát komfortní, atraktivní svažující se střecha si holt vybírá svou daň.

Do zavazadelníku se dostanete pomocí tlačítka na klíčku, případně stisknutím loga na pátých dveřích po vzoru VW, což je u BMW netradiční řešení. Ještě dodejme, že do kufru naložíte 470 litrů zavazadel, případně 1355 l při sklopení zadních sedaček.

BMW X2 – srovnání rozměrů s dalšími modely značky Model BMW X2 BMW 1 5dv. BMW X1 BMW X3 Délka (mm) 4360 4329 4439 4708 Šířka (mm) 1824 1765 1821 1891 Výška (mm) 1526 1440 1598 1676 Rozvor (mm) 2670 2690 2670 2864 Objem zavazadelníku (l) 470/1355 360/1200 505/1550 550/1600

Vybírejte pečlivě

K dispozici nám pro testovací jízdu byly oba dvoulitrové diesely. Nejprve jsme vyzkoušeli silnější provedení s výkonem 170 kW a 450 N.m točivého momentu. Zejména za studena byl motor hlučnější a na křižovatce mi přišlo, že vibruje víc, než by na vůz s takovou cenovkou bylo zdrávo.

Jenže stačí vyjet mimo město a na nějaký ten hluk v kabině navíc zapomenete. Výkon není jen dostačující, jednotka si uschovává dostatečnou rezervu, takže lze hbitě akcelerovat klidně i daleko nad dálniční stotřicítkou. Představil jsem si cestu do Ženevy, která nás čeká za pár dní. Vůbec bych se nezlobil, kdybychom ji absolvovali právě v tomto autě. Nejenže umí jet hodně rychle, ale rozumí si s osmistupňovým automatem, který řadí bez zmatků a prodlev.

Horší je to, když z dálnice sjedete na rozbité okresky. Tady podvozek (testovali jsme variantu M Sport X) dost uskakuje a na všech těch záplatách a výmolech necítíte v autě takovou jistotu. Ano, na kvalitních silnicích nemá jízdní projev chybu, ale k čemu to řidiči je, když cestuje hlavně napříč naší republikou? Připisovali jsme to hlavně devatenáctipalcovým kolům a těžším pneumatikám run-flat.

Jenže stejný typ obutí dostal i druhý testovaný kousek se slabším turbodieselem. Tím to tedy nebylo, jelikož na totožné trase fungoval podstatně lépe. Citelný vliv na jízdní komfort tak mají hlavně kola. Druhý exemplář byl posazen na o palec menším obutí a na pohodlí to bylo znát. Auto dokázalo lépe vstřebávat nerovnosti, navíc v zatáčkách jelo přesně tam, kam jste jej poslali. Když k tomu připočteme fakt, že se nám motor jevil o něco tišší, avšak dynamicky takřka stejně dobře vybavený, skoro se nabízela otázka, proč připlácet za silnější variantu?

Ale to jsou dojmy z prvních desítek kilometrů. Na podrobnější hodnocení si raději počkáme na jaro, kdy se nám vůz v redakční garáži ohřeje v rámci regulérního testu.