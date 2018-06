Rallye Bohemia: Kopecký doma vládne

Ta je pátým podnikem letošního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Pokud Kopecký udrží v neděli první místo, získá počtvrté v řadě český titul.

Mladoboleslavská soutěž je svým způsobem domácí pro tovární tým české automobilky. Ten nastoupil v nejsilnější možné sestavě. Vedle dvojice Jan Kopecký a Pavel Dresler, se představili Norové Ole Christian Veiby, Stig Rune Skjaermoen a Finové Juuso Norrdgren, Tapio Suominen. Zajímavostí je rovněž start osmapadesátiletého Rakušana Raimunda Baumschlagera, který vyhrál Rallye Bohemia v letech 1989 a 1990. Mimochodem jeho navigátor Pirmin Winkelhofer je o pětatřicet let mladší. Suverén domácí scény Jan Kopecký si atmosféru „Bohemky“ pochvaluje: „Tady se mi závodí vždycky dobře. Škodovka je tady doma. Cítím samozřejmě větší zodpovědnost, ale naopak mi taková situace vyhovuje.“

Šampion držel slovo

Kopecký neponechal nic náhodě. Vyhrál první sedm rychlostních zkoušek, které se odehrály nejprve v centru Mladé Boleslavi a následně sváděly posádky své souboje v oblasti Liberce. Osmá a devátá erzeta proběhla na známé rallyekrosové trati v Sosnové u České Lípy. Nejprve byl nejrychlejší Václav Pech (Ford Fiesta R5) a následně Štěpán Vojtěch (Škoda Fabia R5), který nastoupil letos pouze do této soutěže.

Po prvním dnu vede podle očekávání Jan Kopecký a má převahu 19,7 sekundy na nejbližšího soupeře. To je v dosud odjetých letošních soutěžích nejnižší rozdíl po prvním dnu mezi prvním a druhým jezdcem v pořadí. „Jsem rád, že Vašek je kousek za námi a my musíme pořád tlačit a to mi vyhovuje. Rychlostní zkoušky mají rozdílný charakter, ale celkově je to dobrý balíček. Akorát asfalty místy dost kloužou, zejména na vrchařské erzetě Ještěd. Ve druhé polovině soboty jsme museli trochu upravit nastavení auta, protože to nebylo úplně podle našich představ. Také jsme nasadili tvrdou směs pneumatik, abychom ji otestovali pro mistrovství světa,“ uvedl Kopecký.

Písty z továrního fordu

Aktuálně druhý Václav Pech měl v minulých týdnech napilno. Do předchozího podniku v Rallye Hustopeče nemohl nastoupit, protože se propálil píst motoru jeho Fiesty R5. Hned několik dnů po nepříjemné události přišly z Velké Británie objednané náhradní díly. Písty však nebyly zcela nové, ale použité z jednoho továrních vozů Ford, který startoval na Rallye Sardinia, podniku mistrovství světa. „Musím poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že tady můžeme startovat. Obrovský kus práce odvedl Jarda Vančík, který pracoval čtyři dny a noci, aby motor rozebral a dal znovu dohromady. Odbrzdili jsme ho a funguje perfektně,“ pochvaloval si Pech.

V sobotu vyhrál jednu erzetu, v šesti byl druhý a dvakrát třetí. „Honza Kopecký je před námi. Sice jen kousek, ale ten odstup se mírně zvětšuje. Druhé průjezdy erzet náročnější, protože bylo hodně vytahaných nečistot, což naštěstí nemělo žádný vliv na jízdu. Takhle jsmem se s fordem ještě nikdy nesvezl a opravdu mi poprvé jízda chutná a mám z toho radost,“ hodnotil situaci Pech.

Napínavý boj o bronz

Půl minuty za druhým Pechem se odehrává napínavý souboj o bronz mezi trojicí posádek, které dělí dohromady pouhých 3,9 sekundy. Třetí je zatím Jan Černý (Ford Fiesta R5). „Letošní skladba rychlostních zkoušek se mi náramně líbí. Zejména speciálka Radostín, která měří přes dvaadvacet kilometrů je to pravé závodění. Výsledkově to však zatím vypadá dobře a spokojenost z mojí jízdy není taková, jakou bych chtěl. Přilnavost tady není podle mých představ, pokusíme se to vylepšit,“ hodnotil svou pozici Černý, který byl na zmíněných speciálkách Radostín třetí za suverény Kopeckým a Pechem.

O pouhých 2,9 sekundy za Černým je Vojtěch Štajf (Škoda Fabia R5), který má za sebou dva týdny starý start na Kyperské rallye, kterou dokončil na náročné šotolině jako šestý. „Přestup na asfalt nebyl nijak složitý, protože auto brzdí, zatáčí a zkrátka poslouchá na slovo. Rychlostní zkoušky se mi líbí a člověk se může krásně svézt. Je škoda, že ubyly klasické erzety. S autem se mi jede opravdu skvěle, Škodovka nám uvolňuje aktuální technické vylepšení a já se cítím za volantem báječně,“ pochvaloval si Štajf.

Sekundu za sebou má Štajf jednoho z největších talentů české rallyeové scény, kterým je Filip Mareš (Škoda Fabia R5). Před startem jsme měli menší problémy se spojkou, ale podařilo se nám je v pohodě vyřešit. Tempo soutěže je zatím dobré, ale musím trochu přidat. Zatím to bylo naše obvyklé nasazení a myslím, že se nemusíme bát zrychlit. Ono to určitě půjde,“ netají se odhodláním Mareš.

Rallye se nezapomíná

Zmíněnému Filipu Marešovi připravuje vůz tým pod vedením nadmíru zkušeného Romana Kresty, který startuje v rallye už jen příležitostně. Disponuje však zkušenými spolupracovníky a jeho znalosti využil například také ostřílený borec dřívějších let Štěpán Vojtěch. V českém mistrovství vyhrál Vojtěch ve dvoudenních soutěžích či rallyesprintech celkem třináct soutěží. Od roku 2015 startuje pouze na Rallye Bohemia, která je blízká jeho rodišti a bydlišti v Liberci.

„Užívám si jízdu se speciálem R5. Ovšem je znát, že to z našeho pohledu ještě není ono. S takovým autem musíte najet hodně kilometrů, abyste plně dokázali využít všech jeho možností. V každém případě je to moc pěkné svezení,“ pochvaloval si Vojtěch. Během prvního dne letošní Rallye Bohemia vyhrál jednu rychlostní zkoušku a jednou skončil na druhém místě. V průběžném pořadí po prvním dnu figuruje na sedmém místě.

V neděli čeká na soutěžící druhá polovina 45. ročníku Rallye Bohemia 2018, která představuje šest rychlostních zkoušek v celkové délce 80,60 kilometrů. Na cílovou rampu na Staroměstském náměstí přijede první posádka v 14.50 hodin.

Průběžné pořadí (po 9 z 15 RZ)

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 47:01,4; 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta WRC) +19,7; 3. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +52,0; 4. Štajf, Ehlová (Škoda Fabia R5) +54,9; 5. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +55,9; 6. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +1:06,6; 7. Š. Vojtěch, Ernst (Škoda Fabia R5) +1:18,6; 8. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) +1:21,9; 9. J. a M. Szejové (Pol./Ford Fiesta R5) +1:43,6; 10. Nordgren, Suominen (Fin./Škoda Fabia R5) +1:46,0; 11. Baumschlager, Winkelhofer (Ra./Škoda Fabia R5) +1:51,9; 12. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +2:06,7; 13. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +2:14,7; 14. Kiss, Patkó (Maď./Škoda Fabia R5) +2:15,3; 15. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +2:17,1.

Zbývající průběh Rallye Bohemia

Neděle - 9.06 RZ10 (10,80 km); 9.47 RZ11 (24,34 km); 10.34 RZ12 (5,16 km); 13.05 RZ13 (10,80 km); 13.46 EZ114 (24,34 km); 14.33 RZ15 (5,16 km).

Ivo Nesrovnal a Michal Vítovec