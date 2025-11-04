Předplatné
Nová Toyota Hilux na první fotce! Nejodolnější auto světa se představí co nevidět

Japonský pick-up má doslova legendární pověst a mnohými je považován za nezničitelné, tudíž nejlepší auto na světě. Novou generaci Toyota odhalí již příští pondělí.

Mnozí z nás i pamatují slavnou reportáž britského pořadu Top Gear, v kterém se štáb snažil „zabít“ jednu ze starších generací pick-upu Toyota Hilux. Japonskou legendu rozmáčkli, utopili a dokonce ji odpálili společně s výškovým domem. Přesto všechny tyto útrapy přežila.

I díky své „nesmrtelnosti“ se z Toyoty Hilus stala ikona, která slouží v těch nejnáročnějších podmínkách, jaké si dokážeme představit. Současné, již provedení z roku 2015 se již blíží na konec svého produktivního života, japonská automobilka totiž již v pondělí 10. listopadu představí nástupce.

Dá se očekávat, že Toyota zachová vznětový čtyřválec o objemu 2,8 litru, výkonu 150 kW a točivém momentu 500 Nm. Vznětový motor s vstřikováním common-rail je přeplňován turbodmychadlem s proměnnými otáčkami lopatek a vodou chlazeným mezichladičem. Komplexní systém dodatečného čištění výfukových plynů zahrnuje oxidační katalyzátor, filtr pevných částic, systém selektivní katalytické redukce (SCR) a vstřikování močoviny.

Od poloviny loňského roku je diesel vybaven mild-hybridem v podobě kompaktního startér-generátoru s řemenovým pohonem. Tomu dodává energii 48voltová lithiová baterie o hmotnosti pouhých 7,6 kilogramu, jež je umístěná pod zadními sedadly, a tudíž neomezuje vnitřní prostor. Prostřednictvím měniče DC/DC baterie také napájí 12voltový elektrický systém samotného vozu .

Toyota Hilux (2026) • Zdroj: Toyota

Akumulátor využívá energii z brzdění, která by jinak přišla vniveč. Samotný elektromotor má 12 kilowattů a 65 Nm a funguje primárně jako podpora spalovacího agregátu. Generátor byl vyvinut speciálně pro použití v užitkových vozidlech. Dvouramenný napínač řemene a zesílené řemeny přispívají k plynulejší odezvě. Navíc by měl být dostatečně robustní, aby pověst Toyoty Hilux nijak neutrpěla.

Také u novinky můžeme očekávat přiřaditelný pohon všech kol. Ten se přitom v rámci řady Hilux objevil až v roce 1979, tedy jedenáct let od představení první generace.

Na bližší informace o nové generaci modelu Hilux je Toyota zatím skoupá. Podle první fotky přední části ovšem můžeme očekávat o něco ostřejší rysy a celkově atraktivnější tvary, kterými se toyoty v posledních letech pyšní.

Zdroj: Toyota a Motor1, foto: Toyota a auto.cz, video: Toyota

