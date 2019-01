Rallye Dakar 2019, 9. etapa: Loprais a Prokop září  

Prokop (Ford) byl sedmý v hodnocení automobilů a v této kategorii je na šesté pozici.

Ve středu 16. ledna byla na programu druhá z letošních okružních etap. Jelo se kolem Pisca, rychlostní zkouška měřila 311 kilometrů. Kamiony do ní, stejně jako v páté etapě, startovaly po dvojicích. Prokop má na dosah historicky nejlepší výsledek českého jezdce. Ve výsledcích není uvedena Olga Roučková, která startuje v kategorii SxS a podle výsledků průjezdní kontroly se blížila cíli.

Ruce už byly špatné

Prokop byl sedmý v etapě již potřetí na letošním Dakaru „Máme za sebou velké peklo, protože pořadatelé to chtěli asi ještě vyhrotit. Všude byla spousta měkkého písku, hodně dun a před cílem to ztížili tak, že jsme skákali přes krátery. Já už nemohl, ruce byly špatné a přes rozbité úseky skoro nešlo jet. Snažil jsem se držet nějaké tempo, abych neudělal nějaký větší průšvih,“ uvedl na facebooku Prokop.

Video

Na 288. kilometru poslal vůz přes střechu Francouz Cyril Despres (X-Raid Mini), jenž byl na průjezdních kontrolách druhý za Loebem. Nečekané pomoci se mu dostalo od Martina Prokopa, který je současně jeho nejbližším soupeřem v boji o páté místo.

„Viděli jsme ho, jak leží v ďolíku na střeše a prosí, abychom ho vytáhli. Bylo mi jasné, že se tím možná připravíme o jedno místo v absolutním pořadí. Hezky prosil jak kočička na kolenou, tak jsme mu pomohli a nechali tam hodně času, který nám snad odečtou. Udělal jsem dobrý skutek, doufám, že se nám to v budoucnosti vyplatí,“ dodal český pilot.

Loprais chce zabojovat

Čtvrté místo je pro Aleše Lopraise nejlepším dílčím výsledkem v letošním ročníku. V průběžném pořadí se posunul na páté místo, a pokud ho udrží poslední den soutěže, vyrovná loňský výsledek Martina Macíka mladšího.

Co řekl Aleš Loprais k průběhu předposlední etapy? „Z našeho pohledu konečně pohodová etapa, ve které nás netrápily žádné technické problémy. Ztratili jsme sice dvacet minut kvůli navigaci, ale bylo to hodně složité, takže to neřeším. Ztráceli jsme sice trochu výkon, ale dařilo se nám tento hendikep dohánět technickou jízdou. Poslední den pojedeme naplno, ještě máme šanci,“ uvedl Loprais. Na čtvrté místo mu totiž schází necelých osmnáct minut.

Favorité pohořeli

Na 26. kilometru deváté etapy skončila soutěž pro třináctinásobného vítěze Stéphane Peterhansela (X-Raid Mini). Při havárii si poranil záda jeho spolujezdec David Castera a musel být transportován do nemocnice. Je to Peterhanselův první nedokončený Dakar od roku 2009, kdy se soutěž přesunula do Jižní Ameriky. Peterhansel vyhrál letos dvě etapy a před startem do předposlední erzety figuroval třiapadesátiletý Francouz na čtvrté příčce.

O šanci zopakovat své vítězství z roku 2017 přišel britský motocyklový jezdec Sam Sunderland (KTM). Důvodem je hodinová penalizace za porušení pravidel týkajících se systémů Iritrack a Smalltrack. Obě zařízení umožňují satelitní sledování závodních strojů, a jezdci jsou zodpovědní za jejich správné fungování po celou dobu soutěže.

Velká smůla postihla Adriena van Beverena (Yamaha), kterému se šestnáct kilometrů před cílem etapy zadřel motor jeho stroje. Nizozemec byl po osmi etapách čtvrtý se ztrátou pouhých 9:54 minut na lídra soutěže.

Na kilometru 276 zapadl Sebastien Loeb (Peugeot 3008 DKR), který vedl v daném okamžiku průběžné pořadí a ztratil 75 minut. „Myslím, že jsme měli rychlostní zkoušku rozjetou velmi dobře, od začátku jsme do toho šli naplno, ale přibližně na 250. kilometru se objevily potíže s diferenciálem. Měli jsme s sebou náhradní díl, tak jsme se do toho pustili. Asi jsme udělali drobnou chybu, protože nám dlouho trvalo, než jsme upevnili svorky. Rozhodli jsme se, že s tím takhle pojedeme dál, ale rozbilo se to znovu. Proto jsme museli počkat na Pierra [Lachauma], aby nám dal svůj náhradní díl. Znovu jsme to vyměnili, což zase trvalo dlouho,“ vysvětlil Loeb.

Skvělí čeští motorkáři

Do letošního ročníku Dakaru odstartovalo pět českých motocyklistů a všichni jsou před finišem v soutěži. Nejlepším z nich je Milan Engel z týmu Moto Racing Group, který je v průběžném hodnocení sedmnáctý.

„Celá etapa se odehrávala v dunách a byla to velká dřina. Hodně se bloudilo a jsem rád, že to mám za sebou: Byla to horničina. Nijak moc jsem neriskoval a snažil se pošetřit sebe i motorku na poslední etapu. Snad už to do cíle doválčím. Chybí mi ještě sto třináct kilometrů,“ uvedl na facebooku Engel. Sedmadvacetiletý Engel startuje na pátém Dakaru a jeho dosud nejlepším výsledkem bylo páté místo z roku 2015.

Výsledky v 9. etapě

1. Metge (Fr./Sherco TVS) 3:46:36; 2. Nosiglia, Jager (Bol./Honda) +2:00; 3. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +3:28; … 20. Engel (ČR/KTM) +40:44; 36. Brabec (ČR/Husqvarna) +1:11:01; 46. Vlček (ČR/Husqvarna) +1:39:49; 73. Veselý (ČR/Husqvarna) +3:54:25; 75. Novotná (ČR/Husqvarna) +4:34:24.

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 3:53:22; 2. Roma, Haro Bravo (Šp./X-Raid Mini) +4:58; 3. De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota Hilux) +7:15; … 6. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +32:59; 16. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +1:10:21.

1. Andujar (Arg./Yamaha) 4:41:31; 2. Cavigliasso (Arg./Yamaha) +4:59; 3. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +20:26.

1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 4:20:02; 2. Farres Guell, Oliveras Carreras (Šp./Can-Am) +3:03; 3. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +11:26... 18. Roučková, (ČR/Can-Am) +4:07:54.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 4:19:37; 2. Vjazovič (Běl./MAZ) +14:03; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +27:43; 4. Loprais (ČR/Tatra) +2830.

1. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +4:09:304; 2. Macík (ČR/Liaz) +47:53; 3. Herrero (Šp./MAN) +1:00:24;. Kolomý (ČR./Tatra) +1:22:16.

Pořadí po 9. etapě

1. Price (Aus./KTM) 32:43:15; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +1:02; 3. Walkner (Rak./KTM) +6:35; … 17. Engel (ČR/KTM) +5:00:09; 37. Brabec (ČR/Husqvarna) +14:11:45; 50. Vlček (ČR/Husqvarna) +18:32:13; 69. Veselý (ČR/Husqvarna) +33:59:56; 72. Novotná (ČR/Husqvarna) +39:59:35.

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 33:09:12; 2. Roma, Haro Bravo (Šp./X-Raid Mini) +51:27; 3. Loeb, Elena (Ft., Mon./Peugeot 3008 DKR) +2:02:37; … 5. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +3:29:06; 16. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +13:25:42.

1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 41:22:21; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +1:40:19; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +2:04:34.

1. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +40:47:46; 2. Farres Guell, Oliveras Carreras (Šp./Can-Am) +59:46; 3. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) +2:26:42... 20. Roučková, (ČR/Can-Am) +27:50:56.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 39:24:52; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +28:35; 3. De Rooy (Niz./Iveco) +1:35:10; 4. Loprais (ČR/Tatra) +6:05:02.

1. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +17:47:38; 2. Macík (ČR/Liaz) +2:20:45; 3. Helbrunn (Peru/Can-Am) +6:53:47; … 5. Kolomý (ČR/Tatra) +10:15:11.

Výsledky jsou neoficiální.