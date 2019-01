Rallye Dakar 2019: Macík a Brabec už plánují další ročník  

Tato klasifikace byla určena pro vozy, které se po technických problémech v první polovině soutěže mohla vrátit do té druhé části.

Projeli celou trasu Dakaru 2019 a na své konto si pravidelně připisovali vyrovnané časy odpovídající výsledkům v první pětce v kategorii kamionů. Týmový motocyklista Jan Brabec, předvedl odvážnou jízdu i obrovskou vůli a podařilo se mu získat celkové 35. místo. Nebýt penalizace 9 hodin za vynechání kontrolních bodů, skončil by ve vysněné první dvacítce. Tým Big Shock Racing získal neuvěřitelnou vlnu podpory mezi českými i zahraničními fanoušky, pro něž bylo nasazení, chuť bojovat, otevřenost a týmová spolupráce víc než výsledek v celkovém hodnocení. Potvrdilo se tak, že závodníci týmu umí držet krok s velkými továrními hráči, a dokáží si poradit v každé situaci.

Posádka se osvědčila, štěstí přijde

Pilot kamionu Martin Macík je s působením týmu Big Shock Racing na Dakaru 2019 spokojený. „Bez silné, sehrané party Dakar nedojedete. Potřebujete tým lidí, na které je spolehnutí a zároveň si dobře rozumíte. Každý musí vědět, co je jeho práce a dělat ji s nejvyšším možným nasazením. Fyzické i psychické tlaky jsou na Dakaru opravdu obrovské, ale silný tým vás udrží. A my ho máme,“ popisuje Macík. „Zároveň se letos skvěle povedla navigace Františku Tomáškovi, se kterým jsme kamarádi od mala, neudělal žádnou zásadní chybu, nebloudili, pokaždé věděl, kam jet. Výborně se osvědčil i Lukáš Kalanka. Náš nový mechanik dokázal na trati opravit i vylomené kolo tak, abychom s ním dojeli do cíle,“ popisuje Macík, který svou vyrovnanou a lehkou jízdou překvapoval konkurenci. Osudným se ale posádce stal smolný skok v 5. etapě. Pořadatelé přesunuli žlutou liazku do půlmaratonu (semi Dakaru). V kategorii „malého Dakaru“ se před posádku dokázal dostat pouze jeden z osobních továrních vozů Mini.

Právě jeden z „miniků“ měl podíl na havárii, která posádku žlutočerného kamionu vyřadila z celkové klasifikace. „Jeli jsme v prachu za tímhle osobákem, když přišel terénní zlom v písku vysoký asi pět metrů. Kamion se najednou prudce zastavil a bylo jasné, že nemáme přední kolo,“ líčil situaci navigátor posádky František Tomášek a dodal: „Závodníci, kteří jeli za námi, nám později děkovali. Tím, že viděli střechu našeho auta, tak jsme je varovali a oni naštěstí pro ně neskončili jako my.“

Posádka strávila provizorní opravou tři hodiny a jela dál bez tlumičů a předního náhonu. Po váhání, zda pokračovat, následovala hodinová oprava tlumičů, ale problém nastal, když přijela posádka k dunovému poli. „Jednalo se o písečné vrcholy vysoké několik set metrů. Organizátoři nám doporučili, abychom jeli jinudy, protože na zadní náhon se duny zvládnout nedaly,“ vysvětluje Macík.

Přišel den volna, během kterého řešil manažer týmu Martin Pabiška, zda posádka bude moci pokračovat v soutěži. Původní souhlas nakonec změnilo rozhodnutí o dvě hodiny později, že posádka pokračovat nemůže. „Dodnes nevíme, zda šlo o rozhodnutí organizátorů, nebo zda na nás nepodal někdo protest. Každopádně to znamenalo nastoupit do semi Dakaru a jet dál. Zaznamenali jsme neskutečnou podporu skoro padesáti tisíc fanoušků na sociálních sítích z celého světa,“ komentoval situaci Macík.

Franta má bráchu Karla

Ani s technikou nebyly na Dakaru 2019 výraznější problémy. Liaz Franta fungoval i v obrovských rychlostech bezchybně. „Letos jsme ani nevybalili svářečku. Probíhaly jen kontroly, vyměnili jsme pár dílů na podvozku. Je to i tím, že duny jsou měkčí a auto tolik netrpí, ale v bivaku jsme přesto viděli, že všichni kolem nás opravovali jak zběsilí. Spousta aut totiž letos ležela na boku, což se nám naštěstí vyhnulo,“ popisuje Macík. Přesto už se v sedlčanských dílnách dokončují další dva závodní kamiony, které budou oba téměř identické a vývojově ještě pokročilejší než Franta. První závodní speciál Karel bude vozit Martina Macíka, druhý se staví na zakázku. „Mě bude líto opustit Frantu, ale Karel bude technologicky zase o krok dál, mluvíme hlavně o rámu, tlumící soustavě a pérování. Motor, který vyvíjíme už čtvrtým rokem, se osvědčil a zůstane stejný. Ve hře je také automatická převodovka, ta na letošním Dakaru slavila úspěchy. Jinak zůstáváme na dosud osvědčených věcech. Počítáme, že během března, nejpozději v dubnu bude hotovo,“ popisuje Macík.

Brabec chce další Dakar

Motocyklový jezdec Jan Brabec neohroženě dojel do cíle Dakaru 2019 i po strašidelném pádu, ke kterému došlo v předposlední 9. etapě. Po opadnutí závodního adrenalinu naplno pocítil všechny následky extrémní jízdy a přímo z letiště zamířil do nemocnice na rentgen. „Penalizace ve výsledcích dělá asi dvacet míst, to zamrzí. Obzvlášť po tom, co jsem na Dakar celý rok dřel. Stačí jedna minutka, kdy v té obrovské rychlosti přehlédnete sjezd. Organizátoři naháněli kilometry nesmyslnými odbočkami a já prostě jednu minul. Ale to je Dakar. Všichni jsme měli stejné podmínky. Ponaučení pro příště je být v klidu a neopakovat stejnou chybu,“ říká Brabec.

Trable pro motorkáře Big Shock Racing týmu začaly hned v nástupu do druhé poloviny soutěže. „Spadl jsem do kaňonu hlubokého písku. Natankovaná motorka vážila dvě stě kilo a já ji nebyl schopen dostat zpátky na trať. Musel jsem zvolit objízdnou trasu. Satelitní navigace mi ukázala, abych vynechal tři kontrolní body. Dostal jsem se na trať v dalším okruhu mezi dunami a vynechal patnáct kontrolních bodů. Byla to nejhorší situace v mém životě,“ vzpomíná Brabec.

Druhá těžká chvíle nastala v předposlední etapě, když spadl v rychlosti 130 km/h. „Doplatil jsem na to, že jsem vedl skupinu závodníků v nájezdu na vysokou dunu, která nevypadala tak záludně, jak se nakonec ukázala. Letěli jsme z mašiny dva, ostatní za námi si už dali pozor. Chvíli jsem seděl na duně a měl pocit, že jsem na dovolené. Za chvíli jsem se vzpamatoval, nasedl na mašinu, ale dalších sto kilometrů jízdy si vůbec nepamatuju. Když shrnu své účinkování na Dakaru 2019, tak mě může těšit, že jsem se dokázal vypracovat z 61. místa po penalizaci a navzdory pádu si polepšil na pětařicátou příčku v cíli soutěže,“ dodal Brabec.

Posedlí Dakarem na besedách

Pilota kamionu Martina Macíka a motorkáře Jana Brabce nyní čeká do konce února třináct besed v kinech společnosti CineStar po celé České republice. „Děkujeme všem fanouškům, vlna pozitivních zpráv a upřímné podpory nás mile překvapila a pomohla nám dostat se do cíle. Víme, že to není samozřejmost, budeme se snažit vše vrátit. Těšíme se, že se naživo potkáme za pár dní na beznadějně vyprodaných besedách. Děkujeme také našim partnerům za velkorysou podporu a víru v naše schopnosti. Bez nich by nebylo možné usilovat o pozice mezi nejlepšími,“ uzavírá Martin Macík.