Rallye Monte Carlo v cíli: Ogier vyhrál popáté v řadě  

Francouzský bbhájce titulu vedl od první do poslední ze sedmnácti rychlostních zkoušek a na silnicích v okolí monackého knížectví triumfoval popáté v řadě.

Šestaosmdesátý ročník slavné soutěže byl úspěšný také pro další dva protagonisty. Estonec Ott Tänak debutoval v továrním týmu Toyota a povedlo se mu to náramně, když dojel na druhém místě. Kategorii WRC2 ovládl český jezdec Jan Kopecký (Škoda Fabia R5). Člen továrního týmu navíc dojel desátý v absolutním pořadí a získal tak bod do hodnocení MS.

Ogier měl před závěrečným dnem náskok na Tänaka 33,5 sekundy, ale jak ukázala již první nedělní rychlostní zkouška, mohl se obávat pouze vlastní chyby. Jeho největší soupeř totiž netlačil na pilu a chtěl především dojet do cíle. „Máme obuté superměkké pneumatiky, což by mohl být pro závěrečnou speciálku problém,“ přiznal francouzský jezdec. Nakonec se obával zbytečně, protože i ve finiši byl rychlejší než Tänak a přivezl si do cíle téměř minutovou převahu.

„Na Monte jsou většinou těžké podmínky, ale letos to byl extrém. Svědčí o tom například situace při první sobotní rychlostní zkoušce. Ještě nikdy jsem tady neměl takový problém s výběrem pneumatik. Vyhráli jsme však a já se cítím v tuto chvíli hrozně šťastný. Každý tady dělal chyby, včetně mě. Je to ale o tom, kdo jich udělá nejméně,“ řekl v cíli Ogier v cíli poslední erzety.

Spokojený byl i druhý v cíli. „Jsem opravdu šťastný. Je to taková úleva, když začne sezona takhle úspěšně a navíc v novém týmu. Letošní Monte Carlo přineslo hodně vzrušení a napínavých situací, takže jsem rád v cíli. Spolupráce v týmu fungovala jako bych tady jezdil už dlouho,“ chválil Tänak tým Toyota Gazoo Racing.

Smolařem soutěže byl Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC), který před závěrečnou zkouškou (Power Stage), na které dostává prvních pět jezdců bonusové body, figuroval na čtvrtém místě. V rychlé pravé zatáčce se však dostal mimo trať. Musel couvat, aby se vrátil na silnici a ztratil dohromady 33 sekund. Znamenalo to pro něj propad o tři místa až na sedmé. „Byla tam spousta nečistot, na kterých mi utekl zadek auta. Nedalo se s tím v tu chvíli nic dělat,“ komentoval situaci Lappi.

Belgičan Thierry Neuville litoval chyby z úvodní rychlostní zkoušce soutěže, když uvízl v příkopu a nabral ztrátu 4:16,8 minuty. „Je to obrovská škoda, ale na téhle soutěži a v tak těžkých podmínkách je dělají všichni. Mohl jsem být na stupních vítězů,“ prohlásil pilot továrního týmu Hyundai.

Poté, co nezvládl situaci na šesté rychlostní zkoušce, musel odstoupit v hodnocení WRC2 Francouz Eric Camilli (Ford Fiesta R5). Od té doby ovládl tuto kategorii Jan Kopecký. Neudělal chybu a splnil své předsevzetí vyhrát na Rallye Monte Carlo ve WRC2. „Mrzí mě, že Eric odpadl, protože jsme do té doby měli spolu výborný souboj. Bylo těžké udržet v dalším průběhu koncentraci, ale vstup do sezony se nám podařil,“ zhodnotil Kopecký svůj výkon.

Spokojený může být i jeho týmový kolega od Škody Kalle Rovanperä. Sedmnáctiletý Fin nebyl přihlášený do WRC2, takže nemohl bodovat. Soutěž dokončil na skvělém jedenáctém místě. Smůlu měl další mladík okřídleného šípu Ole Chriastian Veiby z Dánska, který v sobotu havaroval na jedenácté zkoušce.

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 4:18:55,5; 2. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +58,3; 3. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:52,0; 4. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +4:43,1; 5. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +4:53,8; 6. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:54,8; 7. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +4:57,5; 8. Bouffier, Panseri (Fr./Ford Fiesta WRC) +7:39,5; 9. Breen, Scott ‚(Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +9:06,7; 10. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +16:43,0; 11. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +21:58,3; … 14. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +36:52,3.

1.Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 26; 2. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 18; 3. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 17; 4. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 17; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 WRC) 14; 6. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 8; 7. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 6; 8. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 9. Mikkelsen (Nor./HYundai i20 Coupe WRC) 3; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 2; 11. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 1.

1. M-Sport Ford WRT 33; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 33; 3. Citroën Total Abu Dhabi WRT 18; 4. Hyundai Shell Mobis WRT 14.

Ogier RZ1 – RZ17.

Neuville 5; Ogier 4; Tänak 4; Evans 2, Mikkelsen 1, Meeke 1.

Dalším podnikem MS je Švédská rallye (16. až 18. února).