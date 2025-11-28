Předplatné
Dakar 2026: Trasa, datum, startovní listina a česká želízka v ohni

Jan Faltýsek
Přes 8000 km v náročném terénu, 13 ostrých etap a hned několik maratonských úseků. Závod se jede od 3. do 17. ledna 2026 v Saudské Arábii. Zde najdete přehled trasy, etap, možností sledování a dosavadní českou startovní listinu.

Rallye Dakar 2026 slibuje jeden z nejnepředvídatelnějších ročníků posledních let. Většina trasy je nová, chybět nebude ani extrémní kombinace dun, kamenitých úseků i maratonských etap. Na startu samozřejmě nechybí silná česká sestava napříč kategoriemi.

● Termín: 3. – 17. ledna 2026, přičemž program otevírá prolog a následuje 13 plnohodnotných etap

● Začátek a konec: Na březích Rudého moře v Yanbu

● Kompletní startovní listina zde

Etapy a průběh závodu

Specifika pro rok 2026 jsou jasná: mix písku, kamenitých tratí a rychlých přesunů, celkem 13 etap plus prolog. Celková délka ~8000 km, z toho přibližně 5000 km speciálních měřených kilometrů.

EtapaDatumTrasaKilometrů celkem (měřených)
Prologpátek 3. 1.Yanbu → Yanbu98 (25)
1.sobota 4. 1.Yanbu → Yanbu518 (305)
2.neděle 5. 1.Yanbu → Alula504 (400)
3.pondělí 6. 1.Alula → Alula666 (422)
4.úterý 7. 1.Alula → bivak (maraton)526 (451)
5.středa 8. 1.bivak → Hail (maraton)428 (372)
6.čtvrtek 9. 1.Hail → Riyadh920 (331)
pátek 10. 1.Riyadh (odpočinkový den)
7.sobota 11. 1.Riyadh → Wadi ad-Dawasir876 (462)
8.neděle 12. 1.Wadi ad-Dawasir → Wadi ad-Dawasir717 (481)
9.pondělí 13. 1.Wadi ad-Dawasir → bivak (maraton)531 (410)
10.úterý 14. 1.bivak → Bisha (maraton)469 (421)
11.středa 15. 1.Bisha → Al Henakiyah882 (347)
12.čtvrtek 16. 1.Al Henakiyah → Yanbu718 (310)
13.pátek 17. 1.Yanbu → Yanbu141 (105)

Trasa bude mít i „maratonské“ úseky, kde závodníci čelí přísnějším logistickým omezením, a poprvé se objevují specifické koncepce noclehu odděleného pro různé kategorie. To slibuje dramatičtější taktické souboje: šetřit techniku, správně načasovat útoky a zvládat navigaci na nespecifikovaných úsecích.

70 % trasy pro rok 2026 je nových. Trasa vede z pobřeží směrem k vnitrozemí — přes tradiční oblasti Ha’il a Al-Qassim až k hlavnímu odpočinkovému dni v Rijádu. Poté návrat zpět k Rudému moři.

Kde a jak Dakar 2026 sledovat: TV Přenosy a online

V České republice půjde Dakar 2026 sledovat na stanici Nova Action a také na online platformě Voyo (159 Kč měsíčně), kde poběží pravidelné denní souhrny a reportáže z etap. Další televizní alternativou je Eurosport, dostupný v rámci placených balíčků.

Video placeholder
Dakar 2026 • Zdroj: Dakar

Pokud budete chtít sledovat průběh závodu skutečně živě, hlavním mezinárodním streamovacím partnerem pro rok 2026 je FloRacing. Oficiální stránky Dakar.com pak každodenně zveřejňují výsledky, krátká videa a oficiální reportáže. Tradiční zpravodajství na Auto.cz zajistí náš zkušený kolega Michal Štěpanovský, který o historii Dakaru právě sepsal knížku. V prodeji bude v následujících týdnech. K doplnění dění ze zákulisí se vyplatí sledovat také sociální sítě týmů a jezdců.

Češi na Dakaru 2026

Češi patří na Dakaru mezi nejúspěšnější, přičemž ani na startu ročníku 2026 nebude chybět silná sestava. Mezi potvrzenými jsou jak zkušení jezdci v autech a kamionech, tak závodníci na motorkách.

KategorieJezdci/posádky
MotocyklyMartin Michek (Hoto); Milan Engel (Kove); Martin Prokeš (KTM); David Pabiška (KTM); Jiří Brož (KTM); Dušan Drdaj (KTM)
KlasikMartin Stopa (Tatra 815); Lubomír Dočkal (Tatra 815); Martin Horák (Tatra 815)
AutaMartin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford)
KamionyMartin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology); Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (FPT Powerstar); Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Tatra); Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Iveco); Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Tatra); Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartolomiej Boba/Pol. (Tatra); Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington/JAR (Tatra); Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder/Fr., Laurent Lalanne/Fr. (MAN)

Co sledovat: Klíčové dny a momenty

Vyplatí se pečlivě sledovat zejména první dny po startu v Yanbu. Úvodní trio etap vede přes rychlé, technické a navigačně náročné oblasti Aluly, kde se tradičně lámou první velké rozdíly. Už tady se ukáže, kdo přijel v top formě, kdo zvládne číst terén, a kdo se naopak dostane pod tlak chyb nebo technických problémů.

První maratonský blok – dva dny bez možnosti servisu – bude potom jedním z klíčových momentů závodu, protože nekompromisně prověří, kdo umí šetřit techniku a jezdit s rozumem.

Druhá polovina Dakaru, táhnoucí se od Rijádu přes dunová pole až zpět k Rudému moři, bývá tradičně místem, kde se rozhoduje o celkovém pořadí. Únava, dlouhé speciály a rychle se měnící terén často způsobují velké zvraty. Závěrečné etapy kolem Yanbu tak mohou přepsat pořadí až do posledních kilometrů — zde vítězí ti, kteří dokážou držet tempo, minimalizovat chyby a udržet techniku při životě až do cílové rampy.

Zdroj: Autorský článek a Dakar.com, foto: Dakar, tými a auto.cz, video: Dakar.com

