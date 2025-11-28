Dakar 2026: Trasa, datum, startovní listina a česká želízka v ohni
Přes 8000 km v náročném terénu, 13 ostrých etap a hned několik maratonských úseků. Závod se jede od 3. do 17. ledna 2026 v Saudské Arábii. Zde najdete přehled trasy, etap, možností sledování a dosavadní českou startovní listinu.
Rallye Dakar 2026 slibuje jeden z nejnepředvídatelnějších ročníků posledních let. Většina trasy je nová, chybět nebude ani extrémní kombinace dun, kamenitých úseků i maratonských etap. Na startu samozřejmě nechybí silná česká sestava napříč kategoriemi.
● Termín: 3. – 17. ledna 2026, přičemž program otevírá prolog a následuje 13 plnohodnotných etap
● Začátek a konec: Na březích Rudého moře v Yanbu
● Kompletní startovní listina zde
Etapy a průběh závodu
Specifika pro rok 2026 jsou jasná: mix písku, kamenitých tratí a rychlých přesunů, celkem 13 etap plus prolog. Celková délka ~8000 km, z toho přibližně 5000 km speciálních měřených kilometrů.
|Etapa
|Datum
|Trasa
|Kilometrů celkem (měřených)
|Prolog
|pátek 3. 1.
|Yanbu → Yanbu
|98 (25)
|1.
|sobota 4. 1.
|Yanbu → Yanbu
|518 (305)
|2.
|neděle 5. 1.
|Yanbu → Alula
|504 (400)
|3.
|pondělí 6. 1.
|Alula → Alula
|666 (422)
|4.
|úterý 7. 1.
|Alula → bivak (maraton)
|526 (451)
|5.
|středa 8. 1.
|bivak → Hail (maraton)
|428 (372)
|6.
|čtvrtek 9. 1.
|Hail → Riyadh
|920 (331)
|–
|pátek 10. 1.
|Riyadh (odpočinkový den)
|–
|7.
|sobota 11. 1.
|Riyadh → Wadi ad-Dawasir
|876 (462)
|8.
|neděle 12. 1.
|Wadi ad-Dawasir → Wadi ad-Dawasir
|717 (481)
|9.
|pondělí 13. 1.
|Wadi ad-Dawasir → bivak (maraton)
|531 (410)
|10.
|úterý 14. 1.
|bivak → Bisha (maraton)
|469 (421)
|11.
|středa 15. 1.
|Bisha → Al Henakiyah
|882 (347)
|12.
|čtvrtek 16. 1.
|Al Henakiyah → Yanbu
|718 (310)
|13.
|pátek 17. 1.
|Yanbu → Yanbu
|141 (105)
Trasa bude mít i „maratonské“ úseky, kde závodníci čelí přísnějším logistickým omezením, a poprvé se objevují specifické koncepce noclehu odděleného pro různé kategorie. To slibuje dramatičtější taktické souboje: šetřit techniku, správně načasovat útoky a zvládat navigaci na nespecifikovaných úsecích.
70 % trasy pro rok 2026 je nových. Trasa vede z pobřeží směrem k vnitrozemí — přes tradiční oblasti Ha’il a Al-Qassim až k hlavnímu odpočinkovému dni v Rijádu. Poté návrat zpět k Rudému moři.
Kde a jak Dakar 2026 sledovat: TV Přenosy a online
V České republice půjde Dakar 2026 sledovat na stanici Nova Action a také na online platformě Voyo (159 Kč měsíčně), kde poběží pravidelné denní souhrny a reportáže z etap. Další televizní alternativou je Eurosport, dostupný v rámci placených balíčků.
Pokud budete chtít sledovat průběh závodu skutečně živě, hlavním mezinárodním streamovacím partnerem pro rok 2026 je FloRacing. Oficiální stránky Dakar.com pak každodenně zveřejňují výsledky, krátká videa a oficiální reportáže. Tradiční zpravodajství na Auto.cz zajistí náš zkušený kolega Michal Štěpanovský, který o historii Dakaru právě sepsal knížku. V prodeji bude v následujících týdnech. K doplnění dění ze zákulisí se vyplatí sledovat také sociální sítě týmů a jezdců.
Češi na Dakaru 2026
Češi patří na Dakaru mezi nejúspěšnější, přičemž ani na startu ročníku 2026 nebude chybět silná sestava. Mezi potvrzenými jsou jak zkušení jezdci v autech a kamionech, tak závodníci na motorkách.
|Kategorie
|Jezdci/posádky
|Motocykly
|Martin Michek (Hoto); Milan Engel (Kove); Martin Prokeš (KTM); David Pabiška (KTM); Jiří Brož (KTM); Dušan Drdaj (KTM)
|Klasik
|Martin Stopa (Tatra 815); Lubomír Dočkal (Tatra 815); Martin Horák (Tatra 815)
|Auta
|Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford)
|Kamiony
|Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology); Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (FPT Powerstar); Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Tatra); Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Iveco); Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Tatra); Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartolomiej Boba/Pol. (Tatra); Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington/JAR (Tatra); Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder/Fr., Laurent Lalanne/Fr. (MAN)
Co sledovat: Klíčové dny a momenty
Vyplatí se pečlivě sledovat zejména první dny po startu v Yanbu. Úvodní trio etap vede přes rychlé, technické a navigačně náročné oblasti Aluly, kde se tradičně lámou první velké rozdíly. Už tady se ukáže, kdo přijel v top formě, kdo zvládne číst terén, a kdo se naopak dostane pod tlak chyb nebo technických problémů.
První maratonský blok – dva dny bez možnosti servisu – bude potom jedním z klíčových momentů závodu, protože nekompromisně prověří, kdo umí šetřit techniku a jezdit s rozumem.
Druhá polovina Dakaru, táhnoucí se od Rijádu přes dunová pole až zpět k Rudému moři, bývá tradičně místem, kde se rozhoduje o celkovém pořadí. Únava, dlouhé speciály a rychle se měnící terén často způsobují velké zvraty. Závěrečné etapy kolem Yanbu tak mohou přepsat pořadí až do posledních kilometrů — zde vítězí ti, kteří dokážou držet tempo, minimalizovat chyby a udržet techniku při životě až do cílové rampy.
Zdroj: Autorský článek a Dakar.com, foto: Dakar, tými a auto.cz, video: Dakar.com