Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Pro pouhou desítku šťastlivců
V pouhých deseti kusech vznikne Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Plod spolupráce mezi Alfou Romeo a italským jachtařským týmem Luna Rossa.
Giulia představuje spolu s SUV stelvio pro pravověrné nadšence do italské značky jedinou opravdovou Alfu Romeo. Ostatně klasická koncepce obou modelů vylučuje jakoukoli technickou příbuznost s menšími modely zatíženými sdílenou technikou se zbylými značkami skupiny Stellantis. Giulia zůstává bez debat jedním z nejúžasnějších aut moderní éry. Až jednou Italové ukončí její výrobu, patrně se stejně pojatého nástupce nedočkáme. I díky tomu model prakticky ihned vstoupí mezi takzvané neoklasiky, tedy moderní auta s historickým potenciálem do budoucna.
Pojďme si teď blíže představit edici Quadrifoglio Luna Rossa, která už tak úžasné auto dělá ještě lepším. Bohužel si jej bude moci užívat pouhá desítka movitých zájemců po celém světě. Už z toho je jasné, že v Česku Lunu Rossu téměř určitě neuvidíme, jelikož zemí, kterým dá výrobce při alokaci téhle super exkluzivní verze přednost, je celá řada.
Silniční jachta
Spojení Alfy Romeo a týmu Luna Rossa vyústilo v projekt BOTTEGAFUORISERIE, který se zaměřil na výrazné zlepšení aerodynamiky. Podivný název projektu nese kreativní centrum zaměřené na individualizaci, vývoj estetiky a výkonnost. Tedy atributy propojující svět Alfy Romeo a Maserati. Dvou prestižních automobilových značek. Tak to aspoň zmiňuje tisková zpráva. Tým Luna Rossa se účastní prestižních jachtařských závodů AC75 (America's Cup 75). Právě svět rychlých jachet hrál při vývoji edice Luna Rossa (v překladu rudý Měsíc) velmi důležitou roli.
Úspěch v závodech rychlých jachet totiž velmi záleží také na zdařilosti návrhu takzvaného hydrofoilu, tedy plovoucí ploše nebo jinak řešeno té části lodi, která je ve styku s vodní hladinou. Jde vlastně o paralelu k nosné ploše letounu (airfoil). Právě hydrofoil rychlé jachty velmi inspiroval aerodynamiky při práci na popisované edici Giulie.
Co se tedy změnilo? Na první pohled přibyly aerodynamické prvky, a to jak vpředu, tak také vzadu. Přední část vozu dostala krajní aerodynamické plošky, které urychlují proudící vzduch na koncích nárazníku, čímž zvyšují přítlak přední nápravy. Dvojice aerodynamických profilů pod spodní hranou karoserie vytváří silný přísavný efekt, a to zejména v přední části karoserie. Po stranách karoserie se zase nástavce prahů z uhlíkových kompozitů starají o lepší proudění vzduchu pod vozem, což opět prospívá aerodynamice.
Podobně propracovaná je také zadní část novinky. Dominantním prvkem je zde rozměrné zadní křídlo. Jeho aerodynamický profil, stejně jako uchycení k vozu dvěma pylony, čerpá inspiraci z křídel týmové lodě Luna Rossa AC75. V jejím případě se jedná hydrodynamické výklopné plochy, které zvedají plavidlo nad hladinu. A zatímco u závodní jachty se tím celá loď zvedá, čímž klesá třecí odpor hydrofoilu, inženýři Alfy Romeo zmíněný profil otočili, takže naopak proudící vzduch tlačí vůz, přesněji jeho zadní část, k vozovce.
Soubor aerodynamických prvků přináší přítlak, který při nejvyšší rychlosti vozu 300 km/h dosahuje hodnoty přibližně 140 kg. Dle tiskové zprávy je to přibližně pětkrát větší hodnota než u sériové Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio. Z toho na přední nápravu působí asi 40 procent.
Moc se nezměnila
Na rozdíl od karoserie se technika změnila jen v detailech. Vůz je tak poháněn ikonickým vidlicovým šestiválcem se dvěma turbodmychadly o objemu 2,9 litru a výkonu 382 kW. Zachován zůstal také pohon pouze zadní nápravy Q2, což značí mimo jiné také uplatnění samosvorného šroubového diferenciálu (Torsen). Stejná je také samočinná osmistupňová převodovka s měničem momentu.
Vzhled vozu dále dotvářejí devatenáctipalcová kola, dvoubarevné provedení karoserie a již popisované četné aerodynamické prvky. V kabině najdete nová anatomická sedadla od firmy Sparco. Jejich čalounění se inspirovalo v grafice osobních plovacích vest používaných posádkou vodní lodi. V palubní desce je také integrována tenká vrstva originální plachty z lodi Luna Rossa, kterou v podobě laminátových plátů přímo poskytl závodní tým Luna Rossa. I to je možná jeden z důvodů, proč vznikne téhle edice pouhých deset kusů. Samozřejmostí je také v kabině uplatnění uhlíkových kompozitů, které najdete na středovém tunelu stejně jako na sedadlech. Budoucí majitel tak získá skutečně nevšedně exkluzivní sedan, jaký nemá jinde obdoby.
Zdroj: tisková zpráva Alfy Romeo, Wikipedia
Foto: Alfa Romeo a Marek Bednář