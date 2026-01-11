Motonovinky 2026: Čína chrlí novinky i v jedné stopě, ani Evropa se ale neztratí
Ve světě jednostopých motocyklů i čtyřkolek se letos opět můžeme těšit na řadu zajímavých novinek. Tradiční výrobci se přitom snaží alespoň trochu eliminovat nástup čínských značek, které chrlí jeden nový model za druhým.
Aprilia
Italská značka loni prožila nejlepší rok v MotoGP, který Marco Bezzecchi orámoval třemi výhrami. Úspěchy na závodním poli se tak odrážejí i v novinkách pro letošní rok. Závodní kamufláž dostala sportovní Aprilia RS 457 GP Replica a nový barevný design se objeví na sportovních strojích Factory. Působivě vypadá také skútr SR GT Replica s „válečným“ pomalováním a silničními plášti, ale my se víc těšíme na jeho většího bráchu, tedy zcela nový skútr SR GT 400. Jednoválcová čtyřstovka má výkon 26,4 kW, takže ve spojení s nízkou hmotností 186 kg zaručuje výbornou dynamiku. Přední 16" a zadní 14" kola jsou obuta do speciálních plášťů Mitas Enduro Trail, což má ve spojení se světlou výškou 190 mm zajistit výborné vlastnosti na silnici i dobrou prostupnost terénem.
Benelli
Kromě silničního provedení vlajkového modelu TRK 902 Stradale si letos Benelli připravilo i další zajímavé novinky. Mezi cestovními endury jde o středně velké TRK 602 X, které má nahradit dosluhující TRK 502. Srdcem novinky je řadový dvouválec 554 cm³ s výkonem 41,2 kW a točivým momentem 54 Nm z kapotovaného Tornada 550. S ním se pojí i další novinka. Shodný základ má i atraktivní naháč TNT 550, který světelným podpisem do písmene T nastiňuje identitu budoucí rodiny Benelli.
BMW
Koncem předloňského roku nám BMW naservírovalo jeho koncept, letos se už na sériovém lehkém cestovním enduru BMW F 450 GS svezeme. Funglovka má oslovit široké spektrum motorkářů od těch zkušených, kteří mají ocenit hravost, až po začátečníky s řidičáky A2. Dvouválec o objemu 420 cm³ totiž poskytuje výkon 35 kW při 8750 min-1 a maximální točivý moment 43 Nm při 6750 min-1. Motor je součástí trubkového rámu a technickou specialitou je spojka Easy Ride Clutch (ERC). Jejím jádrem je přesná odstředivá jednotka ve spojce, která spojku spíná v závislosti na otáčkách motoru. Stroj dlouhý 2161 mm dostal bezdušové ráfky – 19" vpředu, 17" vzadu, zdvihy 180 mm a dlouhý seznam elektronických pomocníků.
Can-Am
Historicky první elektrickou pracovně užitkovou čtyřkolku ATV začne letos prodávat Can-Am. Středně velký outlander dostal elektromotor s největším výkonem 35 kW a točivým momentem 72 Nm. S baterií o kapacitě 8,9 kWh nabídne dojezd až 80 km, přičemž se jezdec může spolehnout na tři jízdní režimy nebo výbornou prostupnost terénem díky možnosti uzamknout přední i zadní diferenciál.
CFMOTO
Značka CFMOTO nám letos naservírovala novinky ze všech možných segmentů. Novou vlajkovou lodí se stává cestovní enduro 1000MT-X, které stylem navazuje na hezkou osmistovku a čtyřipade, ale v útrobách jí bije řadový dvouválec s výkonem 83 kW a točivým momentem 105 Nm. Bohatou elektronickou výbavu doplňuje plně stavitelný podvozek KYB se zdvihem 230 mm vpředu a 190 mm vzadu, 8" barevný dobře čitelný displej nebo nádrž na 22,3 litru paliva, která slibuje velkorysý dojezd. Elektronický podvozek dostane i úspěšný adventure 800MT-X.
Přestože má CFMOTO širokou nabídku všech různých motocyklů, až doteď mu chyběl moderní stopětadvacítkový skútr, na nějž stačí „béčkový“ řidičák na auta. Vše má změnit nový CFMOTO 125SC-F. Kompletní informace o něm zatím nemáme, ale dostane 14" kola, LED světla, kapalinou chlazený jednoválec s variátorem, velký úložný prostor, digitální přístroje nebo kontrolu trakce.
Velkou revolucí prošly čtyřkolky CFMOTO. Ve čtvrté generaci totiž dorazily jednoválcové verze, které na první pohled rozpoznáte podle moderního hranatého designu. Kromě vzhledu se změnilo i označování, takže nyní jde o modely CForce C4, C5 a C6. Pohánějí je nové kapalinou chlazené motory, nejmenší má objem 450 cm³, střední 500 cm³ a největší 650 cm³. Posledně jmenovaná čtyřkolka se odlišuje i diodovými pásy přes celou šířku vpředu a vzadu, čipovým klíčkem, elektronickým řazením nebo stabilizátory na obou nápravách.
Ducati
Hlavním tahákem letošních novinek je pátá generace kultovního naháče Monster. Model, který od roku 1992 určuje směr všech streetfighterů, se posunul zase o kus dopředu. Je lehčí, silnější a zábavnější. Jeho srdcem je vidlicový dvouválec 890 cm³ s největším výkonem 81,6 kW a točivým momentem 91,1 Nm (70 % je k dispozici již při 3000 min-1). Při suché hmotnosti 175 kg to bude velká zábava. Agregát je zasazen do monokokového rámu, o plně nastavitelné odpružení se stará Showa, o zastavení čelisti Brembo a monster se spoléhá i na kompletní elektronický balíček se šestiosou řídicí jednotkou. Stejný motor dostala i čtvrtá generace Hypermotardu V2, jenže v ní je naladěn dokonce na výkon 88,5 kW a točivý moment je 94 Nm. V roce 2005 byl tento model zakladatelem nové třídy adrenalinových strojů a nyní je ještě lehčí (o 13 kg), ostřejší, sofistikovanější a výkonnější než kdykoli předtím.
Honda
Největší světový výrobce motocyklů si i letos připravil řadu zajímavých novinek. Točí se hlavně kolem litrového čtyřválce a modelu CB. Prvním je CB1000F, jehož retrodesign je inspirovaný kultovním modelem CB750F z roku 1979. Zejména s malým větrným štítkem vypadá skvěle a má osobitý charakter. Novinka je postavena na streetfighteru Hornet, ale litrový motor má snížený výkon 91 kW, který přichází v nižších otáčkách.
Další litrovou novinkou je CB1000GT. Toto cestovní „gétéčko“ oceníte hlavně při dlouhých cestách, protože i díky stavitelnému větrnému štítu poskytuje vysokou úroveň pohodlí. Potěší i dvojice kufrů s celkovým objemem 65 litrů, elektronicky nastavitelné tlumiče Showa, šestiosá řídicí jednotka nebo bohatá standardní výbava. Litrový čtyřválec vycházející z Fireblade 2017 dostal speciální mapu vstřikování nebo elektronické škrticí klapky a pyšní se výkonem 110,1 kW a točivým momentem 102 Nm. S novinkami dorazil také naháč CB750 Hornet, jenž dostal elektronicky řízenou spojku (automat) E-Clutch.
Zapomenout nesmíme ani na první plnohodnotný elektrický stroj značky Honda WN7. Vysokonapěťový akumulátor s kapacitou 9,3 kWh umožňuje potenciální dojezd až 140 km. Kapalinou chlazený elektromotor s výkonem 50 kW a točivým momentem 100 Nm zajišťuje slušnou dynamiku. Cena 349.990 Kč také není přehnaná.
Indian
Řada motocyklů Indian Scout s vidlicovým dvouválcem 1250 cm³ se letos rozrostla o provedení Sport Scout RT. Nové blatníky a čtvrtinová kapotáž dávají modelu customový vzhled přímo z továrny. Uzamykatelné kufry nabízejí více než 37 litrů voděodolného úložného prostoru, do kterého se vejde kompletní výbava včetně bot, kalhot, bundy a rukavic. Standardem jsou stylové černé 152mm představce řídítek s opracovanými detaily.
Kawasaki
Japonská Kawasaki nás letos potěšila oživením legendy KLE500. Dobrodružné novince sluší tvary terénních speciálů s vysokým plexištítem, který lze nastavit do tří poloh. Základem nové KLE500 je originální nově vyvinutý vysokopevnostní ocelový příhradový rám, do nějž je uchycen řadový dvouválec o objemu 451 cm³. Disponuje nejvyšším výkonem 33,4 kW a točivým momentem 42,6 Nm, takže ho mohou vodit i jezdci s řidičákem A2. Verze SE nabídne bohatší výbavu v podobě LED směrovek, chráničů rukojetí nebo barevného displeje. Další novinky najdete na opačné straně nabídky. Supersport Ninja ZX-10R dostal nová křídla, zvyšující přítlak o 25 %, takže nyní by měl být ještě stabilnější a přesnější v zatáčkách. Standardem je nově i tlumič řízení Öhlins.
Dorazil i vrcholný zed. Supernaháč Z1100 s agresivním designem „Sugomi“ pohání čtyřválcová jedenáctistovka z loňského versyse s rovnými 100 kW. Verze SE navíc dostala radiální brzdy Brembo, elektronické odpružení Öhlins, obousměrné rychlořazení a šestiosou inerciální platformu IMU. A výrazných změn se dočkal i retromodel Z900RS. Nyní nabízí obousměrné rychloražení, tempomat, ale hlavně přepracovaný motor, který díky řadě úprav posílil o 3 na 85 kW.
Kove
Jedno z nejlehčích velkých ADV Kove 800X přijíždí v cestovatelské verzi. Nastavitelné odpružení Kayaba je kalibrované pro použití na silnici, zdvihy snížené na 210 mm a sedlo je blíže vozovce ve výšce 826 mm. Kapacita palivové nádrže byla zvýšena na 22 litrů a pro pohodlí byly přidány vyhřívané úchopy a tempomat. Dvouválec o objemu 799 cm³ dále poskytuje výkon 71 kW a stroj je vybaven maximem elektronických pomocníků včetně šestiosých čidel řídicí jednotky.
Piaggio
Před čtvrt stoletím představilo Piaggio středně velký skútr Beverly s velkými koly, pohodlím a výkonem cestovního GT. K tomuto výročí letos uvedlo exkluzivní barevné provedení Grigio 25th Anniversary s tmavě šedým lakem a matným metalickým efektem. K dispozici je se dvěma motory 310 hpe a 400 hpe.
QJ Motor
Velký čínský výrobce letos začne prodávat celou řadu novinek v různých segmentech. Mladé by mohl zaujmout třístovkový supersport a naháč SRK 300 SA a SRK 300 R1 s výkony 24 kW. Nový je také adventure SRT 800 RX s výkonem 70 kW, který s aktuální řadou nemá vůbec nic společného, a moc hezky vypadá ve stejném duchu navržené menší cestovní enduro SRT 450 RX/35 kW, které by se u nás mělo prodávat za 149.900 Kč.
Royal Enfield
Společnost Royal Enfield vyrobila svůj první motocykl v roce 1901, takže letos slaví 125. výročí. Při této příležitosti připravuje řadu jedinečných modelů jako například speciální zlatou edici Classic 650 nebo Shotgun 650 X Rough Crafts Drop. Devadesátiletým rodokmenem se může pyšnit majestátní model Bullet, který nově dostal zatím největší motor značky, tedy dvouválec 650 o výkonu 35 kW. Když říkáme zatím, tak tím chceme říct, že by se letos v útrobách endura Himalayan měl objevit nový dvouválec o objemu 750 cm³. Prototyp se už ukázal na milánské výstavě EICMA.
Suzuki
Suzuki letos začne prodávat upravený supersport GSX-R1000R, který loni oslavil čtyřicáté výročí existence. A nejde jen o zajímavější barevné kombinace, ale motor dostal novou klikovou hřídel, písty, ojnice, takže může mít vyšší kompresní poměr. K dispozici je také nový výfuk, aktualizovaná sada elektroniky a křídla zvyšují přítlak při vyšších rychlostech. Zajímavější novinkou je však nový crossover SV-7GX. Jak je patrné z koncovky GX, jde o cestovní stroj stojící v nabídce pod větším čtyřválcem GSX-S1000GX. Zkratka SV zase ukazuje na použití vidlicového dvouválce, o němž jsme si mysleli, že z nabídky Suzuki zcela zmizí. Suzuki ale agregátu dopřálo nové zapalování s dvojicí iridiových svíček, povlak SCEM ve válcích omezující tření nebo elektronický plyn. Výkon 54 kW je o něco nižší než u SV 650, ale točivý moment 64 Nm totožný. Potěší vzpřímená jízdní pozice nebo nastavitelný plexištít.
Triumph
Britský výrobce se nadechuje k velké evropské ofenzivě. Modernizací prošly modely Scrambler a Bonneville s dvouválcovými twiny, cestovní enduro Tiger je k dostání v nových edicích Alpine a Desert a ostrý naháč Street Triple 765 dorazí v limitkách RX a Street Triple Moto2 Edition, přičemž k výkonu 95,6 kW dostanou přední vidlice Öhlins NIX30. Hlavní slovo ale hraje točivá tříválcová osmistovka s výkonem 84,6 kW, která se nám loni moc líbila v Tigeru Sport. Tento model nyní můžete mít v cestovatelském provedení Tour, tedy s centrálním stojanem, komfortním sedlem, krytkami rukou, vyhřívanými rukojeťmi a trojicí barevně sladěných kufrů. Úplnou novinkou je potom moderně pojatý roadster Trident 800 se shodnou osmistovkou, kterému mají kompaktní rozměry a odpružení Showa zajistit hbité a přesné jízdní vlastnosti.
Vespa
Ikonické skútry Vespa letos slaví 80. výročí od svého vzniku a všechny novinky se odvíjejí od této události. Připraveny jsou speciální edice 80th, jejichž kola jsou lakována do barvy Verde Pastello a svým tvarem připomínají původní uzavřenou konstrukci lisovaných ráfků. Nechybí nápis „Est. 1946“ a diamantový výbrus okraje ráfku.
Yamaha
Japonská Yamaha potěšila sportovní jezdce, kteří se i rádi svezou na okruhu. „Zmrzlina“ R7 sice neposílila a její dvouválec má stále výkon slabých 54 kW, ale jízdní zážitky určitě pozvedne náklonové čidlo odvozené od supersportu R1. Potěší i volbou jízdních módů (YRC), která jezdci umožňuje volit charakteristiku výkonu motoru a stupeň poskytované elektronické podpory na základě vlastních preferencí nebo tužší a agilnější šasi. Pro cestovatele, kteří se nebojí žádné výzvy, připravila Yamaha Ténéré 700 World Raid. Od standardní verze ji rozeznáte podle přepracovaného designu s novým plexištítem a odnímatelnými bočními deflektory. Hliníkové nádrže mají objem 23 litrů, a přitom jsou o 1,5 kg lehčí. Díky jejich upravenému tvaru a jednodílnému sedlu má jezdec větší volnost pohybu. Vylepšený podvozek sází na komponenty KYB a bytelnější přední vidlici s 46mm trubkami. Nové jsou také ovladače, protože ténéré v tomto provedení má i tempomat nebo šestiosou inerciální jednotku pro využití všech známých jízdních asistentů.
Zdroj: Svět motorů, foto: Svět motorů a výrobci, video: Piaggio